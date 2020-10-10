Son Dakika | Galatasaray - Ümit Milli Takım maçında olay! Florya'da tokat...
Galatasaraylı futbolcudan Ümit Milli Takım forması giyen isme tokat! İddiaya göre Ümit Milli Takım maçtan çekildi...
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümit Milli Takım ile Cuma günü bir hazırlık maçı yaptı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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Fanatik'in haberinde maçın normal şekilde bitmediği, çıkan bir olay sonrası erken bittiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.
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Marcao tokat attı!
Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.
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İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.
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Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!
Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.
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Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.