Son Dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da flaş Alioski gelişmesi! Fenerbahçe'ye sürpriz sol kanat... Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi...

GHEZZAL GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah- beyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. (Sabah)