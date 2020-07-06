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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:56,

Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından bomba! Arda Turan...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Galatasaray'da son dakika...

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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.

2CİMBOM HAVLU ATTI
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CİMBOM HAVLU ATTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Sosa(pen.), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Seri'den geldi.

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Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 61'e yükselterek Başakşehir ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

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5PUAN FARKI 11 OLDU
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PUAN FARKI 11 OLDU

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve Başakşehir'le puan farkı 11'e yükseldi.

6SON DARBE ONYEKURU
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SON DARBE ONYEKURU

Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı.

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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.

8MİNİ DOLAP ÜZERİNDE İZLEDİ
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MİNİ DOLAP ÜZERİNDE İZLEDİ

Trabzonspor maçında saha kenarında sakin ve modu düşük görüntüsüyle dikkat çeken Fatih Terim, tek başına mini dolabın üzerine oturarak maçı takip etti.

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BU SENE AFFEDİN

Tecrübeli teknik adam maçın ardından, "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin de arka adalesi çekti onu da çıkardık, zaten cezalı. Sonuna dek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz daha zorlaştı. Feghouli'ye arkadan ayağa basan atılır mıydı atılmaz mıydı bilmiyorum ama bize karşı zaten atılmaz, Cüneyt Hoca yanını gösteriyor." şeklinde konuştu.

10MÜTHİŞ İDDİA
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MÜTHİŞ İDDİA

Karşılaşma sonrası çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı. Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

11ARDA TURAN ÇOK YAKIN
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ARDA TURAN ÇOK YAKIN

Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.

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2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona ermişti.

13NİHAİ KARAR
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NİHAİ KARAR

Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.

14İMZALAR ATILIYOR
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İMZALAR ATILIYOR

Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor. Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kontrolü almasının ardından önümüzdeki sezonlardan itibaren belki de Arda Turan aynı göreve soyunacak.

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