Spor Arena
Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından bomba! Arda Turan...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düşen Galatasaray'da son dakika...
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.
PUAN FARKI 11 OLDU
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve Başakşehir'le puan farkı 11'e yükseldi.
SON DARBE ONYEKURU
Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.
9