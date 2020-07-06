Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından bomba! Arda Turan...

BU SENE AFFEDİN Tecrübeli teknik adam maçın ardından, "Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin de arka adalesi çekti onu da çıkardık, zaten cezalı. Sonuna dek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz daha zorlaştı. Feghouli'ye arkadan ayağa basan atılır mıydı atılmaz mıydı bilmiyorum ama bize karşı zaten atılmaz, Cüneyt Hoca yanını gösteriyor." şeklinde konuştu.