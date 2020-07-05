Son Dakika | Galatasaray-Trabzonspor maçında kırmızı kart! Feghouli'ye tepki büyük...
"Takımı yarı yolda bıraktın, bardak taştı, takımdan gönderilmeli..."
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Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.
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FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
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Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya takımını Okan Kocuk, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba 11'i ile çıkardı.Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu futbolcuların yerine Taylan Antalyalı ile sakatlığı geçen Marcao'yu sahaya sürdü.
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Marcao, 3 maç sonra forma giydi
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, 3 lig maçından sonra sahaya çıktı. Haziran ayının başında antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçırmıştı.
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Taylan Antalyalı 3. kez 11'de
Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı.Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı.
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Falcao tribünde
Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi.Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.
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Trabzonspor'da 3 değişiklik
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Filip Novak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth 11'i ile çıkardı.Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi.Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.
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Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.
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Saracchi cezalı duruma düştü
Galatasaray'da Saracch, Trabzonspor'da ise Da Costa sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Saracci Alanyaspor'a karşı, Da Costa ise Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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Feghouli kırmızı kart gördü!
Maçın 32. dakikasında Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
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Da Costa'nın kendisine faul yaparak sarı kart gördüğü pozisyonda yerde düştükten sonra rakibinin göğsüne ayağıyla vuran Feghouli, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
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Cezayirli futbolcu karara itiraz etse de Cüneyt Çakır'ın kararı değişmedi.
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DİLMEN: PROFESYONELLİĞE AYKIRI
Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili "Feghouli'nin yaptığı hareket profesyonelliğine yakışmadı. Canı acıdı ama yapmaması lazım"
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Rıdvan Dilmen: "11'e 10 da olsa Trabzonspor'un Galatasaray karşısında mutlak 2'yi bulması lazım. 2'yi bulursa fark da olabilir, Galatasaraylı oyuncular çok gerildi"
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TOROĞLU'DAN FEGHOULİ İÇİN SERT SÖZLER
Erman Toroğlu: "Feghouli denen adam bir kırmızı kart gördü... Bu adamlara bu paraları nasıl veriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler takımlarını böyle yarım bırakıyor. Rakip etmek atar, canın yanar ve döner vurursun o da olmaz da..."
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Erman Toroğlu: "Feghouli kurşun yemiş gibi yere atıyor kendini sonra da vuruyor. Emre de kurşun yemiş gibi attı ya kendini, o darbeyi yerseniz yerden kalkamazsınız. Bu adamların Galatasaray'dan gönderilmesi lazım."
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Galatasaray'ın iyi oynadığı dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Feghouli'ye sosyal medyadan tepki yağdı!