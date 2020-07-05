Son Dakika | Galatasaray-Trabzonspor maçında kırmızı kart! Feghouli'ye tepki büyük...

TOROĞLU'DAN FEGHOULİ İÇİN SERT SÖZLER Erman Toroğlu: "Feghouli denen adam bir kırmızı kart gördü... Bu adamlara bu paraları nasıl veriyorlar? Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler takımlarını böyle yarım bırakıyor. Rakip etmek atar, canın yanar ve döner vurursun o da olmaz da..."