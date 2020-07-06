Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçında Falcao tepki çekti! İşte o görüntü...

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.İstanbul'da oynanan sezonun en kritik maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.Bordo mavili ekip şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçerken, kriz üzerine kriz yaşayan Galatasaray'da ise yeni bir yıkım gerçekleşti.Galatasaray’da hafta boyunca tek konuşulan konu forvet hattındaki krizle alakalıydı. Takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’nun yetişip yetişmeyeceği en büyük soru işaretiydi. Yener İnce yönetimindeki sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı sezon finali niteliğindeki maça hazır hale getirebilmek adına tüm şartları zorladı. Teknik direktör Fatih Terim bile oyuncusuyla yaptığı görüşmede, “Bu maçta sana ihtiyacım var” mesajını yolladı.Ancak tüm çabalara rağmen ağrılarının devam ettiğini gerekçe gösteren Falcao, ilk düdük çalarken tribünlerdeki yerini aldı. Bu kritik mücadelede takımını yalnız bırakan, sezon genelinde tam 17. kez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayan deneyimli forvetin bacaklarını uzatarak müsabakayı izlemesi ise tepkilere neden oldu.Ligin 28. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Başakşehir’den sonra Trabzonspor’a karşı oynayamadı. Hafta içinde uygulanan yoğun tedaviye karşın dünkü maça yetişemeyen ve takımının ligdeki iki kritik maçında oynayamayan Falcao, bu sezon toplamda 16 maç oynayamadı.