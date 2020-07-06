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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçında Falcao tepki çekti! İşte o görüntü...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 08:31,

Son Dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçında Falcao tepki çekti! İşte o görüntü...

Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu maçta Radamel Falcao'nun tribündeki görüntüsü taraftarları kızdırdı.

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Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

2TRABZONSPOR KAZANDI
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TRABZONSPOR KAZANDI

İstanbul'da oynanan sezonun en kritik maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

3GALATASARAYDA YENİ YIKIM
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GALATASARAY'DA YENİ YIKIM

Bordo mavili ekip şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçerken, kriz üzerine kriz yaşayan Galatasaray'da ise yeni bir yıkım gerçekleşti.

4GÖZLER FALCAODAYDI
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GÖZLER FALCAO'DAYDI

Galatasaray’da hafta boyunca tek konuşulan konu forvet hattındaki krizle alakalıydı.

5BÜYÜK SORU İŞARETİ VARDI
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BÜYÜK SORU İŞARETİ VARDI

Takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao’nun yetişip yetişmeyeceği en büyük soru işaretiydi.

6TÜM ŞARTLAR ZORLANDI
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TÜM ŞARTLAR ZORLANDI

Yener İnce yönetimindeki sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı sezon finali niteliğindeki maça hazır hale getirebilmek adına tüm şartları zorladı.

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8SANA İHTİYACIM VAR
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"SANA İHTİYACIM VAR"

Teknik direktör Fatih Terim bile oyuncusuyla yaptığı görüşmede, “Bu maçta sana ihtiyacım var” mesajını yolladı.

9TRİBÜNDE KALDI
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TRİBÜNDE KALDI

Ancak tüm çabalara rağmen ağrılarının devam ettiğini gerekçe gösteren Falcao, ilk düdük çalarken tribünlerdeki yerini aldı.

10BACAKLARINI UZATARAK İZLEDİ
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BACAKLARINI UZATARAK İZLEDİ

Bu kritik mücadelede takımını yalnız bırakan, sezon genelinde tam 17. kez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayan deneyimli forvetin bacaklarını uzatarak müsabakayı izlemesi ise tepkilere neden oldu.

11YİNE YOK
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YİNE YOK

Ligin 28. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Başakşehir’den sonra Trabzonspor’a karşı oynayamadı.

1216. KEZ TRİBÜNDE
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16. KEZ TRİBÜNDE

Hafta içinde uygulanan yoğun tedaviye karşın dünkü maça yetişemeyen ve takımının ligdeki iki kritik maçında oynayamayan Falcao, bu sezon toplamda 16 maç oynayamadı.

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