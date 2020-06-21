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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sinirlenip soyunma odasına gitti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 23:43,

Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sinirlenip soyunma odasına gitti!

6 gollü müthiş maçın son anlarında ilginç olay...

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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaraya - Gaziantep FK maçının sonlarında inanılmaz olaylar yaşandı.

2GOL İPTAL EDİLDİ
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GOL İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, maçın sonuna 3-2 önde girdi. Gaziantep, Kayode ile beraberlik golünü buldu ancak VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy pozisyonu izleyip öncesinde faul olduğu için golü iptal etti.

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Kayode'nin attığı gol, VAR incelemesine takılınca Türk Telekom Stadyumu'nda gerilim tavan yaptı.

4KAVGA SON ANDA ÖNLENDİ
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KAVGA SON ANDA ÖNLENDİ

Galatasaray staff ekibi 'faul', Antep cephesi ise ' gol' diye bağırırken tansiyon yükseldi. Galatasaray teknik heyetinden Necati Ateş ile Gaziantep kulübü yetkilileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya girenler son anda önledi.

56 SANİYE KURALI
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6 SANİYE KURALI

Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutmasıyla konuk ekip, Galatasaray ceza sahasında endirekt serbest vuruş kazandı.

6PENALTI KARARI
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PENALTI KARARI!

Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Galatasaraylı Sekidika, rakibine ceza alanı içinde faul yaptı ve Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

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Galatasaraylı futbolcuların itirazları sonuç vermedi ve Gaziantep FK penaltıyı kullandı.

8MAÇ 3-3 OLDU
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MAÇ 3-3 OLDU

90+15. dakikada topun başına gelen Maxim penaltıda topu ağlara yolladı. Bu gol sonrası maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

9FATİH TERİM ÖNCESİNDE SOYUNMA ODASINA GİTTİ
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FATİH TERİM ÖNCESİNDE SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi sonucu verilen endirekt serbest vuruş kararına sinirlenip soyunma odasına gitti.

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Fatih Terim, penaltı pozisyonunu ve penaltı golüyle gelen golü soyunma odasında izledi.

11100 MAÇ CEZA YERİM
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"100 MAÇ CEZA YERİM"

Bu konuyla ilgili Terim maç sonu: "Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım da ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum." dedi.

12SAHADA OLSAM KALECİYE KALEYİ BOŞ BIRAKMASINI SÖYLERDİM
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"SAHADA OLSAM KALECİYE KALEYİ BOŞ BIRAKMASINI SÖYLERDİM"

Fatih Terim son olarak: "Ben kenarda olsaydım, penaltıda kalecinin kalesinde durmayıp kenarda durması talimatını verirdim." ifadelerini kullandı.

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