Son Dakika | Galatasaray şokta! Maça saatler kala intikam için...
Florya'da sular durulmak bilmiyor. Mustafa Cengiz'in olay yaratan açıklamaları ve son olarak Sofiane Feghouli'nin kadro dışı kalmasının ardından şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Herkes Feghouli'den hamle beklerken ters köşe...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SESSİZ TRANSFER DÖNEMİ
Transfer döneminde son yılların en sessiz profilini çizen Galatasaray'da yeni sezon bir hayli sancılı başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapamayan sarı kırmızılı ekipte gözden çıkarılan yüksek maliyetli futbolcularla da yollar bir türlü ayrılamadı.
2
Abone Ol
FATİH TERİM'DEN GÖNDERME
Teknik direktör Fatih Terim, transfer politikasına dair memnuniyetsizliğini zaman zaman dile getirdi. Terim, "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." ifadelerini kullanmıştı.
3
Abone Ol
%15'LİK KESİNTİ KRİZİ
Bu sözlerin ardından yönetim ve teknik heyet arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıkmıştı. Sürecin devamında sarı kırmızılı kulüp, corona virüsü pandemisi sebebiyle tüm futbolculardan maaşlarında %15 indirime gitmelerini talep etti ancak iki isim buna yanaşmadı.
4
Abone Ol
TANSİYON YÜKSELDİ
%15'lik indirimi kabul etmeyen Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda hakkında sert açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, iki oyuncuyu hedef aldığı açıklamaların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birkaç saat sonra resmi siteden yapılan duyuruda, indirimi kabul etmeyen oyuncular için de kesinti uygulandığı belirtildi ve tansiyon tırmandı.
5
Abone Ol
ISINMAYA BİLE ÇIKMADI
Yaşanan gerilimde her iki oyuncuyla da ipler kopma noktasına geldi. Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyunmasına tavır alarak mücadele öncesinde ve devre arasında ısınmaya çıkmadı. Belhanda ise yedek kulübesindeki isteksiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.
6
Abone Ol
İDMAN YAPMADI VE KADRO DIŞI KALDI
Aytemiz Alanyaspor mücadelesi sonrasında Çarşamba ve Perşembe günleri sırt ağrısı gerekçesiyle idmanlara çıkmayan Sofiane Feghouli, bu akşam oynanacak BB Erzurumspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Belhanda ise 21 kişilik kadroya alındı.
7
Abone Ol
TERS KÖŞE HAMLE
Sofiane Feghouli cephesinde kriz daha büyük gözükürken, BB Erzurumspor maçına saatler kala Younes Belhanda'nın hamlesi güne damga vurdu. Deneyimli futbolcunun, sarı kırmızılı kulüpten intikam almak için harekete geçtiği öne sürüldü.
8
Abone Ol
RÖVANŞ ALMAK İSTİYOR
Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldığı iddia edildi.
9
Abone Ol
"İNTİKAM İÇİN FIFA'YA GİTTİ"
Sabah Gazetesi'nde "Belhanda intikam için FIFA'ya gitti!" başlığıyle yer alan haberde; Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağı ifade edildi.
10
Abone Ol
KESİNTİYİ KABUL ETMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda'nın yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmediği ve FIFA'ya başvurduğu öne sürüldü.
11
Abone Ol
RADAMEL FALCAO SAHADA
Sarı kırmızılılarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Radamel Falcao bugün Erzurum’da sahada olacak. Orta sahada ise kart cezalısı Etebo’nun yerine Ömer Bayram forma giyecek.
12
Abone Ol
EMRE AKBABA YEDEK
Alanya maçında ilk yarıda sergilediği performansla sınıfta kalan Emre Akbaba ise bugün kulübede oturacak ve Belhanda ilk 11’de görev alacak. Linnes de kadroya alınmazken sağ bekte ise Omar Elabdouellai oynayacak.
13
Abone Ol
ETEBO CEZALI
Son 3 lig maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik ile 8 puan yitiren G.Saray kötü gidişe Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Aslan’da kadroya alınmayan Feghouli ve Linnes’in yanı sıra cezalı Etebo forma giyemeyecek.
14
Abone Ol
KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Luyindama ve Belhanda sarı kart görürlerse Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. 3. kez karşılaşacak 2 takımın daha önceki randevusunda bir maçı Cimbom kazandı, bir maç berabere bitti.
15
Abone Ol
BB ERZURUMSPOR XI:
Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Schwechlen, Mayega, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Rashad Muhammed.