Son Dakika | Galatasaray şokta! Maça saatler kala intikam için...

FATİH TERİM'DEN GÖNDERME Teknik direktör Fatih Terim, transfer politikasına dair memnuniyetsizliğini zaman zaman dile getirdi. Terim, "Çalıştık, olmadı. Durumumuz müsait değildi. Yapmak için uğraştılar ama olmadı. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama yok. Bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli." ifadelerini kullanmıştı.