Son Dakika | Galatasaray maçının ardından; 'Mustafa Cengiz galiba haklı, Fatih Terim...'
Uğur Meleke ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçı değerlendirdi. İşte Meleke ve Atkaya'nın yazıları...
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Hürriyet gazetesi yazarlarından Uğur Meleke ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.
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UĞUR MELEKE: 'BU KADARINI TAHMİN ETMEMİŞTİR'
Ankaragücü ligin en dar imkanlarla mücadele eden ekiplerinden biri. Şu haliyle belki de birincisi. Sezon başında Orgill, Rivas, İlhan, Faty, Scarione gibi oyuncuları ayrıldı. Fuat Çapa yenileri adapte etmeye, geçiş sürecini halletmeye çalışırken bir de COVID sarsıntısı yaşadılar. Bu koşullarda herhalde onlar da Telekom Stadı’nda bu kadar net pozisyon bulabileceklerini, son dakikaya kadar maçın içinde kalabileceklerini tahmin etmemişlerdir.
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'BEŞLEYEBİLİR AMA HERKESE DE YENİLEBİLİR'
Aslında bu maç, Galatasaray’ın bu sezonki görüntüsünün küçük bir demosu gibi. Maç içi ve sezon içi performans iniş-çıkışı aşırı olan çok fazla futbolcu var kadroda. İyi günlerinde Süper Lig’de orta seviye bir takımı rahatlıkla beşleyebilirler, ama kötü günlerinde de her seviyede, her takıma yenilebilir bu takım.
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'BİR MAÇTA DOKUZ, DİĞERİNDE İKİ'
Falcao, Diagne, Babel, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Emre Akbaba’nın neredeyse hepsinin ortak özelliği şu: Bir maçta on üzerinden dokuzluk, bir diğerinde ikilik performans verebiliyorlar. On dakika maça hükmedip, yetmiş dakika yok olabiliyorlar.
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'SEZON BÖYLE GEÇECEK GİBİ...'
Maç içinde ve sezon içinde iniş çıkışları o kadar fazla ki, hangi gün-hangi dakika ne oynayacaklarını bilmek piyangoyu tutturmak gibi! Terim her maçta gözü parlayanı bulmak zorunda. Ve Galatasaray’da bu sezon, gözü parlayanı aramakla geçecek gibi.
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'TEK ÜRETİM ŞANSLARI ORASIYDI'
Dün de böyle bir görüntü içindeydi Galatasaray... Oyunu sürekli soldan kuruyorlardı. Top sürekli zaten Marcao’dan Saracchi’ye, ondan Ömer’e gidiyordu. Tek üretim şansları orasıydı, golü de oradan yarattılar. Onun dışında da pek fazla bir şey yapmadılar.
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'MUSTAFA CENGİZ GALİBA HAKLI'
Galatasaray bu maçı kazandı ama gelecek için iyi sinyaller verdiklerini söylemek güç. Mustafa Cengiz galiba haklı: Fatih Terim’in elindeki birkaç gence şans vermek suretiyle takımda bir şekilde rekabet havası yaratması gerek. Bu ölü toprağının başka türlü dağılması zor.
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'LÜTFEN 5 KORNERİ TEKRAR İZLEYİN'
G.Saray dün özellikle maçın ilk çeyreğinde oyunu cılızca da olsa rakip yarı alana yığmaya çalıştı. O dönemde belki çok fazla pozisyon üretemedi. Ama 20 dakikada 5 tane korner fırsatı yakaladı sarı kırmızılılar. Eğer imkânınız varsa, bu detaylara meraklıysanız lütfen bu 5 korneri tekrar izleyin. Üçü Emre Kılınç, ikisi Ömer tarafından atılan bu köşe atışlarını seyrettiğinizde inanın siz de hayretler içinde kalacaksınız.
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Evet, futbol çoğunlukla doğaçlama bir oyun. Özellikle top hareketliyken önceden set çalışmak, antrenmanlarda tekrarladıklarınızı maçlara yansıtmak kolay değil. Ama topun durduğu anlar bu anlamda iyi fırsatlar. Frikikleri, taçları, köşe atışlarını önceden çalışabilirsiniz, idmanlarda hazır setler üretebilirsiniz, maçlara da aktarabilirsiniz pekala. İngiltere Ligi’nde veya San Marino’da, La Liga’da ya da Malta’da futbolda her seviyede bu tarz çalışılmış duran top organizasyonlarına rastlarsınız. Türkiye’de nadiren rastlıyorsunuz böyle şeylere.
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'BİZİM TAKIMLARIMIZ NE ÇALIŞIYOR?'
Dün Galatasaray o beş kornerin dördünü ön direğe kullandı mesela. Ve hiçbirini alamadı. Alabileceğine dair bir sinyal de vermedi herhangi birinde. Doğrusu ben merak ediyorum, bizim takımlarımız hafta içinde antrenmanlarda ne çalışıyorlar? Yani bu kornerler her seferinde savunmanın ilk adamına takılacaksa, bu köşe atışlarını kimin kullandığının da, ceza alanına kaç kişi geldiğinin de çok fazla önemi olmamalı.
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Geçtiğimiz hafta bir böbrek operasyonu geçirdim. 15 yıldır sanırım ilk kez tam bir hafta çalışamadım. Merak eden, arayan-soran herkese teşekkür ederim. Bu ara için de sizlerden af dilerim. Bu arada hastalık sürecinde tanıştığım ve çok sevdiğim meslektaşım Dilay’ı kaybettik. Allah ailesine sabır versin. İzmir depremini yaşadık, birçok vatandaşımızı kaybettik. Ulusumuzun başı sağ olsun. Kaybettiklerimizin acılı yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim.
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KANAT ATKAYA: 'VAZİYETLİ İDARE'
Lig başladıktan sonra sadece 4 kez maça çıkan, bu maçlarda 1 puan toplayabilen ve bir de kadrosunun önemli bir bölümünün Covid-19 testi pozitif çıkan Ankaragücü’nü sadece sahaya çıkabildiği için bile kutlamak gerekir. Ancak bu vaziyetteyken bile doğru bir oyun planını iyi bir şekilde uyguladıklarını söylemek de şart. Galatasaray’ın uygulamadaki problemleri belli olan, kolay okunan, rakipler tarafından ezber edilmiş, bireysel zaaflarla harmanlandığında felakete dönüşebilen bir oyun planı var.
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KLASİK GÖRÜNTÜ
Ankaragücü de diğer rakipler gibi bu planı dağıtabilecek hızlı çıkışlarla, defansın ‘titrek’ bölgelerine baskıyla şansını denedi. Rakibinin 2-3 katı pas yapmak, topa yüzde 70-75 oranında sahip olmak ve mesela ikili mücadelelerde daha etkili taraf olmak bir anlam ifade etmeyebiliyor. Galatasaray ilk 45 dakika boyunca bolca hazırlık yapan ancak bir sonraki aşamaya asla geçemeyen, oyunu dikte edemeyen klasik görüntüsündeydi.
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'GÖRÜNMEZ ADAM DIAGNE'
Diagne’nin, örneklerine bilimkurgu filmlerinde rastladığımız türden ‘görünmez adam’ performansı elbette bu hücum verimsizliğinde başroldeydi ancak tüm günahı ona yüklemek de haksızlık olur.
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BÜYÜK İHRAMİYEYİ TUTTURDU
Bu süreçte gole yaklaşan, hem de kolayca yaklaşan ancak aradığını bulamayan taraf Ankaragücü iken; golü bulan Galatasaray oldu. En sık hücum motifiyle, Saracchi üzerinden rakip defansın dengesini bozan Galatasaray, Babel’in golüyle ilk devre sona ererken büyük ikramiyeyi tutturdu.
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İkinci yarıda Ankaragücü yine gol pozisyonları buldu ancak bu kez Galatasaray ilk yarıdaki derin uykudan hafif silkinmiş vaziyetteydi. İleride daha uzun süreli ve daha etkili baskı kurdu, gol için daha fazla fırsat yakaladı ve en azından oyunu yöneten tarafa dönüştü. “Oyunu yöneten” derken, öyle ahım şahım bir performanstan bahsettiğimi düşünmüyorsunuzdur umarım! Vaziyeti idare etti demek yeterli olacaktır.