Son Dakika | Galatasaray maçı sonrası Muğdat Çelik'e destek geldi: Kendisine kesinlikle kefilim!

MUSTAFA KOCABEY: BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL "Futbol oynamış, sahaya terini akıtmış hiçbir futbolcu kötü niyetli bir harekette bulunmaz. Daha önce oynadığı takım olması ya da o takımı tutması hiçbir şey ifade etmez. Giydiği formanın kutsallığını bilen hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Böyle bir düşünceye sahip biri futbol kariyerine zarar verir. Muğdat’ın nasıl karakter sahibi futbolcu olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Böyle düşüncelerle bir şey yapması mümkün değil."