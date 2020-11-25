Son Dakika | Galatasaray maçı sonrası Muğdat Çelik'e destek geldi: Kendisine kesinlikle kefilim!
Galatasaray maçında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartla gündeme oturan Muğdat Çelik'e deneyimli teknik adamdan destek geldi.
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SPOR ARENA - KORAY DURKAL
Hes Kablo Kayserispor forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Muğdat Çelik'in sarı kırmızılı ekiple oynanan maçta yaptığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartın yankıları sürüyor.
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TOPU ELİYLE KESTİ
Hes Kablo Kayserispor'da Muğdat Çelik, maçın ilk yarısında Galatasaray forması giyen Martin Linnes’in önünde kalacak topu eliyle kesti. İkinci yarıda penaltı yaptırarak oyundan atıldı.
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İNGİLİZLER MUĞDAT'I KONUŞTU
Maçtan sonra sosyal medya karıştı. Muğdat Çelik’in maçta yaptığı hatalar o kadar çok konuşuldu ki İngiliz The Sun gazetesinde bile geniş yer buldu.
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THE SUN NE DEDİ?
Futbolcunun ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşan gazete, “Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat, ikinci yarıda bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan atıldı” ifadelerine yer verdi.
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"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"
“Kasti olur mu, öyle şey mi olur? Görmeyeceğim kırmızı kartı bu maçta gördüm. Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Ben ayağına basmadım, Linnes’i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı."
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"ELLE ALDIM ÇÜNKÜ..."
"Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu."
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"JAILSON'U KOVALADIĞIMIZ İÇİN OLUYOR"
"Bunlar F.Bahçe derbisinde F.Bahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson’u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da ‘Olur böyle şeyler’ dedi.
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SAMET AYBABA: KENDiSiNE KESiNLiKLE KEFiLiM
"Futbolcuma kesinlikle kefilim. Muğdat maç içinde hatalar yapmıştır ve futbolun içinde bu tip hatalar hep. Ben hata yapan oyuncuyu kazanmaktan yana tavır gösteren bir teknik direktörüm. Benim takımımda kimsenin art niyet göstermesi mümkün değil. Muğdat dürüst ve yürekli bir çocuktur. Ona kesinlikle kefilim."
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MUSTAFA KOCABEY: BÖYLE BİR ŞEY YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL
"Futbol oynamış, sahaya terini akıtmış hiçbir futbolcu kötü niyetli bir harekette bulunmaz. Daha önce oynadığı takım olması ya da o takımı tutması hiçbir şey ifade etmez. Giydiği formanın kutsallığını bilen hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Böyle bir düşünceye sahip biri futbol kariyerine zarar verir. Muğdat’ın nasıl karakter sahibi futbolcu olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Böyle düşüncelerle bir şey yapması mümkün değil."
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İBRAHİM TORAMAN: BU iTHAMLARI HAK ETMiYOR
“Bu söylemler son derece üzücü. Tecrübeli bir futbolcu da zaman zaman hata yapabilir. Ama bu tip ithamları kesinlikle hak etmiyor. Bazen aşırı konsantrasyon bile hata yaptırabilir. Muğdat’ın bu kadar üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”