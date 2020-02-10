Son Dakika | Galatasaray kazandı, zirve karıştı! Süper Lig puan durumu...

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bu maçla birlikte puan durumundaki ilk 7 takımın puanlarının yakınlığı dikkat çekiyor.Galatasaray, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak zirveyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Bu hafta Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Sivasspor-Başakşehir maçı 3-3 sona erdi.Zirve yarışındaki diğer takımlardan Beşiktaş, Gaziantep engelini 3-0 ile geçti. Trabzonspor 2-0'lık skorla 3 puan alırken, Fenerbahçe ile Alanyaspor 1-1'lik skorla yenişemedi.Bu sonuçların ardından Süper Lig puan durumunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. İşte son durum...7- Beşiktaş(36 puan)6- Fenerbahçe(38 puan)5- Galatasaray(39 puan)4- Alanyaspor(39 puan)3- Başakşehir(40 puan)2- Trabzonspor(41 puan - 1 maç eksik)1- Sivasspor(42 puan)