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Futbol
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 21:37, /

Son Dakika | Galatasaray kazandı, zirve karıştı! Süper Lig puan durumu...

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmesiyle birlikte zirve yarışı karıştı.

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Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bu maçla birlikte puan durumundaki ilk 7 takımın puanlarının yakınlığı dikkat çekiyor.

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Galatasaray, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak zirveyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Bu hafta Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Sivasspor-Başakşehir maçı 3-3 sona erdi.

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Zirve yarışındaki diğer takımlardan Beşiktaş, Gaziantep engelini 3-0 ile geçti. Trabzonspor 2-0'lık skorla 3 puan alırken, Fenerbahçe ile Alanyaspor 1-1'lik skorla yenişemedi.

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Bu sonuçların ardından Süper Lig puan durumunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. İşte son durum...

5

7- Beşiktaş(36 puan)

6

6- Fenerbahçe(38 puan)

7

5- Galatasaray(39 puan)

8

4- Alanyaspor(39 puan)

9

3- Başakşehir(40 puan)

10

2- Trabzonspor(41 puan - 1 maç eksik)

11

1- Sivasspor(42 puan)

12
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