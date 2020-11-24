MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçında Falcao'nun çıldırtan görüntüsü! "Bakayım param yatmış mı..."
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçında Falcao'nun çıldırtan görüntüsü! "Bakayım param yatmış mı..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 11:33 | 

Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçında Falcao'nun çıldırtan görüntüsü! "Bakayım param yatmış mı..."

Galatasaray'ın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye Radamel Falcao'nun tribündeki görüntüsü damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GALATASARAY FIRSAT TEPTİ
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY FIRSAT TEPTİ

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

2
Abone Olgoogle-news

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Sarı kırmızılı ekibin, son yarım saati 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrılması geceye damga vurdu.

3GECEYE FALCAO DAMGASI
Abone Olgoogle-news

GECEYE FALCAO DAMGASI

Galatasaray cephesinde gecenin en çok tartışılan ismi ise Kolombiyalı forvet Radamel Falcao oldu.

425. MAÇINI KAÇIRDI
Abone Olgoogle-news

25. MAÇINI KAÇIRDI

Deneyimli golcü, Hes Kablo Kayserispor karşısında Galatasaray forması altında 25. maçını kaçırmış oldu.

5İLGİNÇ İSTATİSTİK KAPIDA
Abone Olgoogle-news

İLGİNÇ İSTATİSTİK KAPIDA

Radamel Falcao ayrıca futbol sahalarında ender görülecek bir istatistiğin de eşiğine geldi.

629 MAÇTA OYNADI
Abone Olgoogle-news

29 MAÇTA OYNADI

Galatasaray kariyerinde şimdiye dek 29 maçta görev alan tecrübeli forvet, 25 müsabakayı ise kaçırdı.

7FARK 4E İNDİ
Abone Olgoogle-news

FARK 4'E İNDİ

Böylece oynamadığı maç ile oynadığı maç sayısı arasındaki fark 4'e kadar indi.

8FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
Abone Olgoogle-news

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bu istatistik ve gelişmelerin yanı sıra dün akşam oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında tribünde telefonuyla vakit geçirmesi bardağı taşıran son damla oldu ve sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

9SPOR YAZARLARI ELEŞTİRDİ
Abone Olgoogle-news

SPOR YAZARLARI ELEŞTİRDİ

Futbolseverler, Radamel Falcao'un tribündeki söz konusu üzerinden manidar paylaşımlarda bulunurken spor yazarları da Kolombiyalı futbolcunun formasından bu kadar uzak kalmasını eleştirdi.

10LEVENT TÜZEMEN
Abone Olgoogle-news

LEVENT TÜZEMEN

Bu kadar eksik olduğu zamanda Falcao'nun oynamaması olmuyor. Üst adelesinde sakatlık var diye oynamıyor. Saracchi kasık sakatlığından sonra döndü oynadı. Bugünkü şartlarda oynaması gereken en önemli oyuncu oydu. Falcao bu kadar mı sakat, bu kadar mı zayıf kasları

11GÜRCAN BİLGİÇ
Abone Olgoogle-news

GÜRCAN BİLGİÇ

51 defa oyuncunuzu topla buluşturmuşsunuz, 27 kere kaleyi yoklamış oyuncularınız 12 kez kaleyi bulmuş. Burada hocaya kabahat bulamazsınız. Bunun bir tık ötesi performanstır. Belhanda, Falcao olsa daha farklı olurdu evet ama rakibiniz Kayseri. Tüm eksiklere rağmen sahaya çıkan 11'iniz Kayseri'den daha iyi. Çok ciddi şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler. Nasılsa kazanırız, nasılsa atarız diye bakmışlar çok açık. Galatasaray açısından bakarsak bu 'kuş taşa çarptı' maçıdır.

12UĞUR MELEKE
Abone Olgoogle-news

UĞUR MELEKE

Tamam belki ilk 11’de tek santrfor istihdamınız olabilir, ama siz Süper Lig’in bir konvansiyonel devi olarak bazı maçlarda çift santrfor kullanabileceğinizi de düşünmelisiniz. Dünkü gibi... Kadronuzda halen Falcao, Diagne, Babel var. Ek olarak Oğulcan ve Ali Yavuz da var. Ama futbolda her zaman ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmiyor. Falcao’nun yaşını, Diagne’nin mental problemlerini, Babel’in istikrarsızlığını göz önüne alarak yapmalıydınız hesabınızı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi