Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçında Falcao'nun çıldırtan görüntüsü! "Bakayım param yatmış mı..."

GÜRCAN BİLGİÇ 51 defa oyuncunuzu topla buluşturmuşsunuz, 27 kere kaleyi yoklamış oyuncularınız 12 kez kaleyi bulmuş. Burada hocaya kabahat bulamazsınız. Bunun bir tık ötesi performanstır. Belhanda, Falcao olsa daha farklı olurdu evet ama rakibiniz Kayseri. Tüm eksiklere rağmen sahaya çıkan 11'iniz Kayseri'den daha iyi. Çok ciddi şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler. Nasılsa kazanırız, nasılsa atarız diye bakmışlar çok açık. Galatasaray açısından bakarsak bu 'kuş taşa çarptı' maçıdır.