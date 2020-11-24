Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçında Falcao'nun çıldırtan görüntüsü! "Bakayım param yatmış mı..."

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
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SKOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Sarı kırmızılı ekibin, son yarım saati 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrılması geceye damga vurdu.
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GECEYE FALCAO DAMGASI
Galatasaray cephesinde gecenin en çok tartışılan ismi ise Kolombiyalı forvet Radamel Falcao oldu.
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25. MAÇINI KAÇIRDI
Deneyimli golcü, Hes Kablo Kayserispor karşısında Galatasaray forması altında 25. maçını kaçırmış oldu.
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İLGİNÇ İSTATİSTİK KAPIDA
Radamel Falcao ayrıca futbol sahalarında ender görülecek bir istatistiğin de eşiğine geldi.
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29 MAÇTA OYNADI
Galatasaray kariyerinde şimdiye dek 29 maçta görev alan tecrübeli forvet, 25 müsabakayı ise kaçırdı.
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FARK 4'E İNDİ
Böylece oynamadığı maç ile oynadığı maç sayısı arasındaki fark 4'e kadar indi.
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FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
Tüm bu istatistik ve gelişmelerin yanı sıra dün akşam oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında tribünde telefonuyla vakit geçirmesi bardağı taşıran son damla oldu ve sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.
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SPOR YAZARLARI ELEŞTİRDİ
Futbolseverler, Radamel Falcao'un tribündeki söz konusu üzerinden manidar paylaşımlarda bulunurken spor yazarları da Kolombiyalı futbolcunun formasından bu kadar uzak kalmasını eleştirdi.
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LEVENT TÜZEMEN
Bu kadar eksik olduğu zamanda Falcao'nun oynamaması olmuyor. Üst adelesinde sakatlık var diye oynamıyor. Saracchi kasık sakatlığından sonra döndü oynadı. Bugünkü şartlarda oynaması gereken en önemli oyuncu oydu. Falcao bu kadar mı sakat, bu kadar mı zayıf kasları
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GÜRCAN BİLGİÇ
51 defa oyuncunuzu topla buluşturmuşsunuz, 27 kere kaleyi yoklamış oyuncularınız 12 kez kaleyi bulmuş. Burada hocaya kabahat bulamazsınız. Bunun bir tık ötesi performanstır. Belhanda, Falcao olsa daha farklı olurdu evet ama rakibiniz Kayseri. Tüm eksiklere rağmen sahaya çıkan 11'iniz Kayseri'den daha iyi. Çok ciddi şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler. Nasılsa kazanırız, nasılsa atarız diye bakmışlar çok açık. Galatasaray açısından bakarsak bu 'kuş taşa çarptı' maçıdır.
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UĞUR MELEKE
Tamam belki ilk 11’de tek santrfor istihdamınız olabilir, ama siz Süper Lig’in bir konvansiyonel devi olarak bazı maçlarda çift santrfor kullanabileceğinizi de düşünmelisiniz. Dünkü gibi... Kadronuzda halen Falcao, Diagne, Babel var. Ek olarak Oğulcan ve Ali Yavuz da var. Ama futbolda her zaman ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmiyor. Falcao’nun yaşını, Diagne’nin mental problemlerini, Babel’in istikrarsızlığını göz önüne alarak yapmalıydınız hesabınızı.