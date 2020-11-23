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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına Silviu Lung damga vurdu! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti...
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 20:50 | 

Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına Silviu Lung damga vurdu! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti...

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor'u ağırlarken, maça konuk ekip kalecisi Lung damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı.

26 YILDIZ KADRODA YOK
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6 YILDIZ KADRODA YOK

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

33 İSMİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
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3 İSMİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

4LUYINDAMA YEDEK KULÜBESİNDE
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LUYINDAMA YEDEK KULÜBESİNDE

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde ise Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

5OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11DE
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

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Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

7SİLVİU LUNG DUVAR ÖRDÜ
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SİLVİU LUNG DUVAR ÖRDÜ

TT Stadı'ndaki maça çok etkili başlayan sarı kırmızılılar, özellikle maçın ilk yarısında Kayserispor kalesine adeta bombardımana tuttu.

8GOLE İZİN VERMEDİ
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GOLE İZİN VERMEDİ

Müsabakanın ilk 25 dakikalık bölümünde rakibine gol fırsatı tanımayan Cimbom, Kayserispor kalesini abluka altına alırken, Rumen kaleci Silviu Lung'u bir türlü geçemedi.

940 DAKİKADA 6 NET KURTARIŞ
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40 DAKİKADA 6 NET KURTARIŞ

40 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi unvanını elinde bulunduran Lung, maçın ilk 40 dakikalık bölümünde 6 net pozisyonda kalesini gole kapattı.

10EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ
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EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Rumen kaleci, daha ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Galatasaray karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

11NAZAR DEĞDİ
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NAZAR DEĞDİ

İlk yarıya damga vuran Kayserispor kalecisi Lung, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemezken, başarılı kaleci gözyaşlarına hakim olamadı.

12G.SARAY DA İSTEMİŞTİ
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G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası sezon başında kaleci arayışında olan Galatasaray, Rumen kaleciyle ilgilenmiş ancak Lung, Kayserispor'da kalmıştı.

13EN DOĞRU KARAR...
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"EN DOĞRU KARAR..."

Sezon başındaki transfer tekliflerini değerlendiren Lung, "Kayserispor ile sözleşmem bitti. Uzatma teklifi henüz gelmedi. Başka teklifler de var. Ailemle de görüşeceğim. En iyi öneriyi değerlendireceğim. En doğru kararı vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

14SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Öte yandan gösterdiği başarılı performans sonrası sakatlanıp oyuna devam edemeyen Lung'a, sosyal medyada büyük övgü vardı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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