Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına Silviu Lung damga vurdu! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti...

"EN DOĞRU KARAR..." Sezon başındaki transfer tekliflerini değerlendiren Lung, "Kayserispor ile sözleşmem bitti. Uzatma teklifi henüz gelmedi. Başka teklifler de var. Ailemle de görüşeceğim. En iyi öneriyi değerlendireceğim. En doğru kararı vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.