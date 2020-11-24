Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına İsmail Çipe damgası! Hatalı golle gönderilmişti, pişman etti...
Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung Jr.'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren eski Galatasaraylı eldiven İsmail Çipe, geceye damga vurdu.
TELEKOM'DAN BERABERLİK ÇIKTI
Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
KALECİLERİN GECESİ
Ancak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede alınan flaş skordan ziyade Hes Kablo Kayserispor kalecilerinin etkileyici performansı geceye damga vurdu.
İSMAİL ÇİPE DEVRALDI
Maçın ikinci yarısında kaleyi devralan 25 yaşındaki İsmail Çipe, gecenin en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
ELİNDEN KAÇAN TOP BACAKLARININ ARASINDAN GOL OLMUŞTU
Çipe, maçın 85. dakikasında Hatayspor forması giyen Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırmış ve meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitmişti.
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