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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına İsmail Çipe damgası! Hatalı golle gönderilmişti, pişman etti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 09:41 | 

Son Dakika | Galatasaray - Kayserispor maçına İsmail Çipe damgası! Hatalı golle gönderilmişti, pişman etti...

Hes Kablo Kayserispor'da Silviu Lung Jr.'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren eski Galatasaraylı eldiven İsmail Çipe, geceye damga vurdu.

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1TELEKOMDAN BERABERLİK ÇIKTI
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TELEKOM'DAN BERABERLİK ÇIKTI

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

2KARŞILIKLI GOLLER
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KARŞILIKLI GOLLER

Sarı kırmızılı ekip, 10 kişi kalan rakibi karşısında 63. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçmeyi başarsa da skor üstünlüğünü koruyamadı. Kronometreler 77'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Gustavo Campanharo, maçın skorunu belirledi: 1-1.

3KALECİLERİN GECESİ
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KALECİLERİN GECESİ

Ancak Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede alınan flaş skordan ziyade Hes Kablo Kayserispor kalecilerinin etkileyici performansı geceye damga vurdu.

4LUNG SAKATLANDI
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LUNG SAKATLANDI

Konuk takım kalecisi Silviu Lung, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikaya 7 net gol pozisyonu kurtarışı sığdırarak bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

5İSMAİL ÇİPE DEVRALDI
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İSMAİL ÇİPE DEVRALDI

Maçın ikinci yarısında kaleyi devralan 25 yaşındaki İsmail Çipe, gecenin en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

6HATAYSPOR MAÇINDAKİ HATASI OLAY OLMUŞTU
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HATAYSPOR MAÇINDAKİ HATASI OLAY OLMUŞTU

İsmail Çipe, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor’a 4-2 kaybettiği maçta kendi kalesine attığı gol ve yaptığı hatalar nedeniyle çok tartışılmıştı.

7ELİNDEN KAÇAN TOP BACAKLARININ ARASINDAN GOL OLMUŞTU
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ELİNDEN KAÇAN TOP BACAKLARININ ARASINDAN GOL OLMUŞTU

Çipe, maçın 85. dakikasında Hatayspor forması giyen Yasin Güreler'in sol kanattan altıpasa gönderdiği topu kontrol etmek isterken elinden kaçırmış ve meşin yuvarlak bacaklarının arasından geçerek ağlara gitmişti.

8ÖNCE İPTAL SONRA GEÇERLİ
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ÖNCE İPTAL SONRA GEÇERLİ

Yardımcı hakem Serkan Çimen, topun auttan çevrildiğini belirterek bayrağını kaldırmış ve golü iptal etmişti. Ancak orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi neticesinde golü geçerli saymıştı.

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25 BİN AVROYA KİRALANDI

Galatasaray deplasman golü avantajıyla o dönem adını bir tura yazdırırken, Ağustos 2019'da İsmail Çipe ile yollarını ayırma kararı almış ve 25 bin avro karşılığında Kayserispor'a kiralamıştı.

104 NET GOL POZİSYONU ÇIKARDI
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4 NET GOL POZİSYONU ÇIKARDI

Hes Kablo Kayserispor formasıyla Galatasaray maçında ikinci yarıda süre bulan İsmail Çipe, 4 net gol pozisyonunda yaptığı kurtarışla geceye damga vurdu.

11BU SEZONUN REKORU
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BU SEZONUN REKORU

Kayseri temsilcisi, Galatasaray karşısında bu sezon bir Süper Lig maçında 11 kurtarış yapan ilk takım oldu. Bu kurtarışlardan 7 tanesi Silviu Lung Jr.'dan, 4 tanesi ise İsmail Çipe'den geldi.

12KRİTİK ROL OYNADI
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KRİTİK ROL OYNADI

Sarı kırmızılı ekibe, Mbaye Diagne'nin kullandığı penaltı atışı dışında geçit vermeyen İsmail Çipe, takımının zorlu deplasmanda aldığı 1 puanda kritik rol oynamış oldu.

13FATİH ÖZTÜRK YİNE ELEŞTİRİLDİ
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FATİH ÖZTÜRK YİNE ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray kalecisi koruyan Fatih Öztürk ise sarı kırmızılı taraftarlardan yine geçer not alamadı.

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