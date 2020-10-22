Son Dakika | Galatasaray için olay yorum! 'Fatih Terim bırakırsa şaşırmam, buraya kadarmış...'

GELİNEN SON NOKTA NE? Peki gelinen nokta ne? 2020-21 sezonu için kulüplere şu ana kadar ödenmesi gereken para; bu sezon ödenecek toplam ücretin (3 milyar 145 milyon 193 bin 936 TL) yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 780 bin TL. Ve sezonun ilk iki ayı için ödenmesi gereken 522 milyon TL. Yani kabaca şu ana kadar kulüplerin kasasına girmesi gereken toplam para 1.350 milyar TL idi. Hadi diyelim; o 2016’da yapılan ilk sözleşme değil de geçen yıl revize edilen fiyat uygulandı (2 milyar 812 milyon 13 bin 605 TL). Buna göre de; şu ana kadar kulüplerin kasasına girmesi gereken toplam para yaklaşık 1.1 milyar TL filan olmalıydı. Peki giren ne? Topu topu 500 milyon TL.