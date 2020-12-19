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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray için maç sonu Fatih Terim itirafı! 'Hoca uzun zamandır...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 11:44 | 

Son Dakika | Galatasaray için maç sonu Fatih Terim itirafı! 'Hoca uzun zamandır...'

Galatasaray'ın Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görüp oyundan atılan Fatih Terim için Tümer Metin'den açıklamalar geldi.

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçın ardından Tümer Metin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

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Tümer Metin, karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendirirken şu sözleri kullandı;

3İSTATİSTİĞE İHTİYAÇ DUYMAZSINIZ
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'İSTATİSTİĞE İHTİYAÇ DUYMAZSINIZ'

Bazen bir oyuncuyu izlersiniz istatistiğe ihtiyaç duymazsınız. Top ona gelince izler görürsünüz. Bu adam Biglia, Galatasaray karşısında göz kamaştırdı diyebiliriz.

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Galatasaray geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Biglia'nın etrafında iyi yerleşti Karagümrüklü oyuncular.

5KAZANAN KADROYA DEVAM DEDİ
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'KAZANAN KADROYA DEVAM DEDİ'

Omar ilk 11 oyuncusu, Luyindama, Arda ve Belhanda... Bugün son iki hafta Oğulcan'da ısrar etti. Belhanda, Arda dışarıda kaldı. Saracchi'yi aldı. Luyindama'yı kenarda tuttu hoca ve ben kazanan kadro ile devam edeceğim dedi. Karagümrük öne çıkarken Ndao hariç seri oyuncuları yok ama ortadaki maestroları ile iyi çıkıyorlar.

6SON İKİ HAFTAYA GÖRE KÖTÜ GALATASARAY
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'SON İKİ HAFTAYA GÖRE KÖTÜ GALATASARAY'

İlk yarı bitince son iki haftaya oranla kötü Galatasaray gördük. Hoca bir göreyim dedi değiştirmedi kimseyi ama ilk dakika kalesinde golü gördü.

7DAHA ERKEN 1-1 OLSAYDI...
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'DAHA ERKEN 1-1 OLSAYDI...'

Linnes tek ayak üstünde yakalandı golü yediler. Galatasaray direnç gösterdi, tüm kozları oynadılar. 1-1'i daha erken yakalasalar başka bir durum oluşabilirdi.

8HOCA UZUN ZAMANDIR GERGİN
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'HOCA UZUN ZAMANDIR GERGİN'

Hoca uzun zamandır gergin. Uzun zamandır gelen bazı işaretleri vardı. Bazen sizinle aynı düşünmeyen hakemler görünce bu reaksiyonlar çıkabilir ancak Galatasaray kritik bir süreçten geçerken Galatasaray'ı yalnız bırakmasını doğru bulmadım.

9TEPKİSİNİ ANLIYORUM AMA...
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'TEPKİSİNİ ANLIYORUM AMA...'

Hocanın tepkisini anlayabiliyorum ama liderlik, hoca deneyimi ile buraları daha yürütebilmesi kanaatindeyim.

103-4 HAFTADIR O DUYGU VAR
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'3-4 HAFTADIR O DUYGU VAR'

Fatih hoca 3-4 haftadır o duyguyla geliyor. Bizim ülkede yatan kalkmıyor. Zamandan çalma var, bu maç için de söylemiyorum, Karagümrüklüler yanlış anlamasın, hak ettiler ve kazandılar ama genel olarak yatan kalkmıyor.

111960TAN BERİ...
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'1960'TAN BERİ...'

Şöyle bir klişe vardır, büyük takımın lehine yapılan bir hakem hatası Anadolu takımın canını yakmışsa, küçük takımın canını yaktıysa büyük takımın ihtiyacı yok diye dile geliyor ya, bence küçük takım diye nitelendirilen takımların da 1960'tan kalma yere yatmalardan vazgeçmesi lazım. Vermeyin topu, atmayın dışarı.

12EMRE AKBABA VE KILINÇ BUNU YAPMIYOR
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'EMRE AKBABA VE KILINÇ BUNU YAPMIYOR'

Yenik durumdaysan, oyuncuların çok daha fazla iş yapması lazım. Bence Emre Akbaba ve Emre Kılınç bunu yapmıyor.

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Belki hoca 2. yarının başında hamle yapabilirdi, Belhanda ve Arda'yı oyuna atabilirdi.

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