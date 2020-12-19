Son Dakika | Galatasaray için maç sonu Fatih Terim itirafı! 'Hoca uzun zamandır...'

'3-4 HAFTADIR O DUYGU VAR' Fatih hoca 3-4 haftadır o duyguyla geliyor. Bizim ülkede yatan kalkmıyor. Zamandan çalma var, bu maç için de söylemiyorum, Karagümrüklüler yanlış anlamasın, hak ettiler ve kazandılar ama genel olarak yatan kalkmıyor.