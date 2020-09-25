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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 08:12 | 

Son Dakika | Galatasaray - Hajduk Split maçında o an! Fatih Terim ve Belhanda...

Galatasaray'ın Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek play off turunda Rangers'ın rakibi olduğu gecede Fatih Terim ve Belhanda arasında yaşananlar...

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Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda kafaları karıştırdı. Hajduk Split maçında o an ve işte detaylar...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olduğu 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini deplasmanda eleyen sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Hajduk Split'i konuk etti.

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Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibini Younes Belhanda ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

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Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Bu maç 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

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Sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına bir adım daha yaklaştığı geceye damga vuran anlar yaşandı.

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Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı'na gelen Hajduk Split TV Mirte Surjak'ın Fatih Terim ile gerçekleştirdiği röportaj bunlardan biriydi.

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Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Stadı'nı çok beğendi. Surjak canlı yayında, "Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.

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Mirte Surjak'ın Fatih Terim röportajının ardından geceye damga vuran an ise mücadelenin 77. dakikasında yaşandı.

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Transfer döneminin başından bu yana takımdan gönderilmesi gündemde olan Younes Belhanda, 0-0 giden maçın kilidini açtı.

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Kronometreler 77. dakikayı gösterdiğinde gol perdesini açan Faslı yıldız, skoru 1-0'a getirdikten sonra yedek kulübesine koştu ve sevincini Fatih Terim ile yaşadı.

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Golden sonra doğrudan hocasına sarılan Younes Belhanda ve Fatih Terim'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, performansıyla parmak ısırtan Belhanda'ya ayrı bir parantez açtı.

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Yetenekli oyuncuyu şut atmaya ikna ettiklerini belirten Fatih Terim, Belhanda'nın oyununundaki değişimin sırrını da açıklamış oldu.

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"Belhanda'dan asıl beklediğimiz bu. O yetenekte birinden beklediğimiz bunlar. Onu şut atmaya ikna ettik, 9 numara civarında oynamaya zorladık. O işleri yapacak kapasitesi de olduğu için oyuna renk katıyor".

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Transfer döneminin başında takımdan gönderilmesi beklenen Younes Belhanda'nın son dönemdeki yükselen form grafiği teknik heyet ve yönetimin kafasını karıştırdı.

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30 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu sezon oynadığı 4 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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