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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 22:28 | 

Son dakika Galatasaray haberleri | Maç sonrası ortaya çıktı! Arda Turan...

Sosyal medya bunu konuşuyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1'lik skorla eleyerek, 3. eleme turuna yükseldi.

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Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama attı. Azerbaycan ekibi Neftçi'nin tek golünü ise Mamadou Mbodj kaydetti.

3AVRUPADAKİ 100. GALİBİYET
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AVRUPA'DAKİ 100. GALİBİYET

Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

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Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

5AVRUPADAKİ 100. GALİBİYET
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AVRUPA'DAKİ 100. GALİBİYET

Avrupa kupalarında 100 galibiyete ulaşan ilk Türk takımı Galatasaray oldu. Süper Lig'in diğer devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 84'er, Trabzonspor'un ise 47 galibiyeti bulunuyor.

6AVRUPADA 13 MAÇ SONRA KAZANDI
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AVRUPA'DA 13 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Neftçi Bakü maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 13 maç sonra galip geldi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında İstanbul'da Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla almıştı.

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Galatasaray bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).

8GALATASARAY 7 YIL SONRA DEPLASMANDA KAZANDI
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GALATASARAY 7 YIL SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti hasretine de Azerbaycan'da son verdi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Bakü'de Neftçi'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 20 maç sonra dış sahada galibiyet aldı.

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Galatasaray, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti.

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Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik almıştı.

12DEPLASMANDA 8 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI
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DEPLASMANDA 8 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.

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Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

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Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.

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Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama attı. Azerbaycan ekibi Neftçi'nin tek golünü ise Mamadou Mbodj kaydetti.

16TERİMİN 500 MAÇI OLDU
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TERİM'İN 500 MAÇI OLDU

Bu arada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Neftçi Bakü maçıyla birlikte Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 500. resmi maçına çıktı.

17YİNE ARDA TURAN YİNE 66. DAKİKA
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YİNE ARDA TURAN YİNE 66. DAKİKA

Fatih Terim, Arda Turan’ı Gaziantep FK maçında 66. dakikada oyundan alırken Neftçi Bakü karşısında ise 66. dakikada oyuna dahil etmesi sosyal medyada da dikkat çekti.

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