Son dakika Galatasaray haberleri: İngilizler açıkladı! Corona virüsü var, geri gelmeyecek!

Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosunda tutmak istediği isimlerin başında Mario Lemina geliyor... Sarı kırmızılı yönetim, sezon başında Southampton'dan kiralanan Lemina'nın bir sene daha kalmasını istiyor.
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Lemina'nın Galatasaray ile kiralık sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Ancak İngiltere'den transfer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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The Daily Echo sitesinin haberine göre, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüs nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek.
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Southampton, aralarında Mario Lemina'nın da bulunduğu kiralık futbolcularına 'Sakın İngiltere'ye dönmeyin' uyarısında bulundu. Lemina'nın dışında Guido Carrillo, Wesley Hoedt ve Callum Slattery gibi isimler de bulunuyor.
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Haberde ayrıca Southampton'ın bu futbolcuların satışından gelir elde etmek istediğini ancak corona virüs nedeniyle bir yıl daha kulübe gelmemelerini istediğini belirtti.
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Yerini terk edemeyen futbolcular ise kiralandıkları kulüplerle sözleşmelerini bir yıllığına uzatmış olacak.
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Buna göre Gabonlu orta saha ile Galatasaray'ın macerası, gelecek sezon da devam edecek...
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Ayrıca Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan oyuncular hakkında FIFA'nın vereceği karar merakla bekleniyor. Galatasaray'da Lemina, Seri, Andone gibi oyuncuların kiralık sözleşmeleri Haziran ayında bitecek.