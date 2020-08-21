Son Dakika Galatasaray Haberi | Scott Piri 7 yıl sonra Florya'da!

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift idman yaptı.Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik dörde dört, beşe beş ve altıya altı dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı.Scott Piri, 7 yıl aranın ardından Florya'da yeniden göreve başlamış oldu.Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11’e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.