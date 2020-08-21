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GeriFutbol Son Dakika Galatasaray Haberi | Scott Piri 7 yıl sonra Florya'da!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 20:35 | 

Son Dakika Galatasaray Haberi | Scott Piri 7 yıl sonra Florya'da!

Taraftar çok istiyordu, sonunda döndü ve antrenmana çıktı... Galatasaray da Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift idman yaptı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı.

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Daha sonra dayanıklılığa yönelik dörde dört, beşe beş ve altıya altı dar alan oyunları oynandı.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

5Scott Piri resmen açıklandı
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Scott Piri resmen açıklandı

Galatasaray, ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin göreve başladığını resmen açıkladı.

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Scott Piri, 7 yıl aranın ardından Florya'da yeniden göreve başlamış oldu.

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8Akşam antrenmanından detaylar
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Akşam antrenmanından detaylar

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı.

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Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11’e 11 çift kale taktik oyun oynandı.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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