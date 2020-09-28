Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası: 'Ozan Tufan - Dorukhan takası...'
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından dikkat çeken detay...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olurken Ozan Tufan, performansıyla dikkat çekmişti.
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Sergilediği performanstan ötürü Ozan Tufan'ı tebrik eden teknik direktör Erol Bulut da maçın ardından oyuncusuna parantez açtı.
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Erol Bulut'un sözleri şöyleydi;
"Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik."
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LUYİNDAMA'YA BASKI YAPMASINI İSTEMİŞTİK
"Ozan Tufan'ı tebrik ediyorum, çok iyi maç oynadı. Ozan'ın Luyindama'ya baskı yapmasını istemiştik, bunu iyi yaptı"
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"Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir."
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DİKİNE GİDEBİLEN TEK OYUNCU
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin fark yaratan oyuncusunun Ozan Tufan olduğunu söyleyen Erman Özgür, "Skora belki etki edemedi ama maçın içinde topla dikine gidebilen tek oyuncu Ozan Tufan'dı. Geçtiğimiz hafta 'Burada ne işim var?' der gibiydi. Bugün tam tersiydi ne değişti? 6-7 gün sonra nasıl bu hale geliyorsun?" dedi.
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OZAN ASLAN KENARDA BIRAKILAMAZ
Ozan Tufan'ın çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Erman Özgür, "Hem yaşı hem de özellikleri itibariyle asla ve asla kenarda bırakılmaması gerekiyor. Mert Hakan'ın forma savaşını kazanması kolay değil. Ne Sosa, ne Gustavo ne de Ozan'dan forma alması hiç mi hiç kolay değil" dedi.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Öte yandan Ozan Tufan'ın performansı sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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Daha çok Dorukhan üzerinden yapılan paylaşımlar dikkat çekti.