Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası: 'Ozan Tufan - Dorukhan takası...'

OZAN ASLAN KENARDA BIRAKILAMAZ Ozan Tufan'ın çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Erman Özgür, "Hem yaşı hem de özellikleri itibariyle asla ve asla kenarda bırakılmaması gerekiyor. Mert Hakan'ın forma savaşını kazanması kolay değil. Ne Sosa, ne Gustavo ne de Ozan'dan forma alması hiç mi hiç kolay değil" dedi.