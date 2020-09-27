Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1 ve Medipol Başakşehir’i 2-0, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Neftçi’yi 3-1, Hajduk Split’i 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, 2. haftada sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.Galatasaray’da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi dışında yine sakatlığı bulunan Emre Akbaba da bu önemli derbide yok.Fenerbahçe’de ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıkacak.FATİHOMARLUYINDAMAMARCAOLINNESTAYLANBELHANDAEMREARDAFEGHOULIFALCAOALTAYGÖKHANLEMOSZANKACANERGUSTAVOOZANSOSATHIAMFERDİSAMATTA