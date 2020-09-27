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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 09:21 | 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Radamel Falcao ve Mbwana Samatta...

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1
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Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

2GALATASARAY 4TE 4LE BAŞLADI
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GALATASARAY 4'TE 4'LE BAŞLADI

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1 ve Medipol Başakşehir’i 2-0, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Neftçi’yi 3-1, Hajduk Split’i 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

3
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Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, 2. haftada sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

4SARACCHI VE EMRE AKBABA YOK
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SARACCHI VE EMRE AKBABA YOK

Galatasaray’da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi dışında yine sakatlığı bulunan Emre Akbaba da bu önemli derbide yok.

5FENERBAHÇE TAM KADRO
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FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe’de ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

6FATİH TERİM 5 - 3 EROL BULUT
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FATİH TERİM 5 - 3 EROL BULUT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

7ARDA 3481 GÜN SONRA DERBİDE
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ARDA 3481 GÜN SONRA DERBİDE

Bu yaz tekrar takıma katılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıkacak.

8İŞTE DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11LERİ
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İŞTE DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

FATİH

9
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OMAR

10
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LUYINDAMA

11
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MARCAO

12
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LINNES

13
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TAYLAN

14
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BELHANDA

15
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EMRE

16
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ARDA

17
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FEGHOULI

18
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FALCAO

19
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ALTAY

20
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GÖKHAN

21
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LEMOS

22
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ZANKA

23
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CANER

24
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GUSTAVO

25
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OZAN

26
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SOSA

27
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THIAM

28
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FERDİ

29
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SAMATTA

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