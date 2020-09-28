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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 07:31 | 

Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından çok konuşulacak sözler!

Türk Telekom'da golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından herkes bunu konuşuyor...

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1ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER
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ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke, İlker Yasin ve Kanat Atkaya başta olmak üzere spor yazarları, golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

2UĞUR MELEKE
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UĞUR MELEKE

Maalesef uzunca bir süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle... Kaygılar umutları bastırıyor, sahadaki ana plan hep kontrol duygusu oluyor. Bu maçla ilgili ‘dağ fare doğurdu’ diyemiyorum, zira bir dağ beklentim de yoktu bu kez! Son 11 derbinin 7’sinin berabere bitmesi kesinlikle tesadüf değil. Dün akşam saat 18 sularında esame listesi elimize geldiğinde hemen herkesin aşağı yukarı hissettikleri şuydu sanırım:

3SAAT 19.50’DE ZiNCiRLER KIRILDI
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SAAT 19.50’DE ZiNCiRLER KIRILDI

Fenerbahçe’nin savunma göbeğinde Tisserand-Lemos, merkezinde Sosa, ileri ucunda Valencia ile göstereceği performansı tahmin etmek çok güç. Sarı kırmızılılarsa daha 4’üncü haftadan 11’ini ezberletti Türkiye’ye. Galatasaray adeta kitabın 100’üncü sayfasına gelmişken, Fenerbahçe henüz kapağı çeviriyor gibiydi sanki. Ancak maç öncesi veriler, daha önce onlarca derbide oluğu gibi yanılttı yine. Evet, 90 dakika bittiğinde iki takım da evine birer puan götürdü ama yeniden yapılanma sancıları yaşayan Fenerbahçe’nin derbi performansı bir tık daha tatmin ediciydi sanki.

4
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İlk devrede oyun, beklentilerin olağanüstü dışında değildi aslında. Galatasaray yüzde 60’ın üstünde topa sahip oldu, rakip yarı sahada daha fazla gözüken taraftı. Fenerbahçe de kazandığı toplarla hızlı çıkışlar aradı, birkaç kez de bu stratejiyle pozisyon buldu. Ancak ne olduysa devre arasında soyunma odasında oldu, Erol Bulut dün akşam 19.50 sularında adeta zincirlerini kırdı! Fenerbahçe ikinci yarıya bambaşka bir çehreyle çıktı, 20-25 dakika boyunca önde baskı yaptı. Luyindama başta olmak üzere Galatasaray savunmasını defalarca hataya zorladı. Dün 48’inci dakikada şutlar 7-7 iken, 63’te 13-7 olmuştu. Fenerbahçe 15 dakikada 6 şut-4 korner üretirken, Galatasaray’ın tek bir hücum aksiyonu yoktu o bölümde. Sarı lacivertliler maçın sonuna kadar elbette önde baskıyı aynı tempoyla sürdüremedi, ama yine de bu sezonun ilk 225 dakikasına göre çok daha cesurlardı, çok daha isteklilerdi. Dünkü ikinci devreyi izledikten sonra Erol Bulut’un bir daha merkezde Gustavo-Tolga ezberine döneceğini zannetmiyorum doğrusu.

5VAR SEÇİMİ ÜZERİNE
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VAR SEÇİMİ ÜZERİNE

MhK’nın sezon başından beri benimsediği ‘sisteme yeni hakem katma’ stratejisini destekliyorum. İlk hafta 4 yeniyle başladık, geçen hafta Erkan Özdamar sisteme eklendi. Önceki gün de ikinci maçını yöneten Yasin Kol’u beğendim doğrusu. 39 yaşındaki Ali Palabıyık’ın da derbiye atanma sebebi anladığım kadarıyla bu strateji. Bu seviye için cesur sayılabilecek bir karar. Ancak sahada Ali Palabıyık varsa VAR’da marka hakemlerden biri olsa daha iyi olmaz mıydı diye de düşünmeden edemedim doğrusu. VAR’da Alper Ulusoy değil de Cüneyt Çakır veya Fırat Aydınus olmalıydı bence.

6ETEBO VE SARACCHI
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ETEBO VE SARACCHI

DünKü Galatasaray’ın maçı rakibinden daha az şut, daha az korner, daha düşük ikili mücadele yüzdesiyle tamamlamasını ise üç ana faktöre bağlayabilirim:

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1- Terim her ne kadar geniş kadrosunu çok verimli kullanmış olsa da, Galatasaray bir Perşembe-Pazar yoğunluğu içinde. Pazar gecesi Başakşehir karşısında 75’e kadar durum 1-0’dı ve aşırı efor sarf etmişlerdi. Perşembe Hajduk Split’i zaten 75’e kadar çözemediler. Dün özellikle ikinci devrede net bir yorgunluk hissedildi sarı kırmızılılarda.

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2- Fatih Terim maç öncesi Fenerbahçe’nin geçiş hücumlarında, doğru zaman-doğru yer adamı Saracchi’yi arayabileceklerini söyledi. Gerçekten de sarı lacivertliler kazandıkları toplarla son derece hızlı geçtiler hücum planına. Uruguaylı’nın eksikliği, hem oyun kurulumunda, hem rakibin hızlı hücumlarını karşılamada hissedildi dün.

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3- Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in de dün 45’le 70 arası çok ciddi bir baskı yemişken oyuncu değişikliği konusunda geç kaldığını düşünüyorum. Yeni transfer Etebo, Başakşehir maçında sadece 18 dakikada 5 serseri top kazanmıştı. Nijeryalı oyuncu, Hajduk Split önünde de mükemmeldi. Neredeyse her ikili mücadelede ayakta kaldı, her sahipsiz topa yetişti. Etebo bu sezon Galatasaray’ın yaş almış orta sahasının koşamadıklarına koşan adam olacak belli ki. Dün de dakikalar ilerledikçe Galatasaray’ın 30+ hücum dörtlüsü Feghouli-Belhanda-Arda-Falcao’nun verimi düştü, Terim de bence Etebo’yu oyuna almakta gecikti. Etebo bu sezon sanılandan fazla yara saracak bence.

10İLKER YASİN
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İLKER YASİN

Garip bir maç oldu. Heyecan çok ama kalite yok. Gol pozisyonları bol, orta sahalar yol geçen hanı gibi bomboş ve savunmalarda kaleciyle stoperler yıldızlaşıyor... Başta F.Bahçeli Altay, ve G.Saraylı Luyindama olmak üzere... G.Saray oturmuş kadrosuna rağmen beklenenin altında, F.Bahçe geçtiğimiz iki haftaya oranla daha diri, kompakt ve umulanın üstünde bir futbol oynadı. Yedi eski oyuncusuyla lige ve Avrupa kupalarına iyi başlayan ve en hazır takım görüntüsü veren G.Saray golü ararken nasıl savunmaya geçeceğinin hesaplarında zorlandı. F.Bahçe’nin geçen haftaki şok Hatay beraberliği sonrasında herkes G.Saray deplasmanında savunma futbolundan gole gidiş yollarını nasıl bulacağını düşünürken, dün akşam sıkıntı savunmada yaşandı. İlk yarının yıldızı Altay’ın kurtarışları olmasa bu devrede skor tabelası 3-0 olabilirdi. Savunmada açıklar veren F.Bahçe hücumda orta sahayı hızlı geçişleriyle, rakip ceza sahasına geçiş ve şut pozisyonları ile G.Saray’ı şaşırtı. Gustavo’nun yanına Sosa’yı koyup Ozan’ı ileriye iterek Luyindama ve Falcao’ya baskı uygulatan Erol Bulut, ev sahibi takımın geriden oyun kurma planını bozdu.

11FATiH TERiM HAKLIYDI
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FATiH TERiM HAKLIYDI

Teknik direktör dışında 7 yeni yabancıyla oynayan F.Bahçe’de ilk defa yan yana gelen stoperler Lemos ve Tisserand çabuklukları ve ayak hakimiyetleriyle göz doldurdu. Erol Bulut Thiam’ı çıkartıp Samatta’yı almak için 66 dakika beklememeliydi. F.Bahçe oyun planıyla G.Saray’ın etkili isimleri Belhanda, Feghouli, Falcao ve Emre Kılınç’ı pasifize etmeyi başardı. Dün gece F.Bahçe’yi oyunda tutan yaptığı kurtarışlarla Altay, G.Saray’ın oyunda kalmasını sağlayan ise Luyindama ve Marcao’ydu.  F.Bahçe maç boyunca kazanma iradesini ortaya koydu. Daha kompakt, daha koşan ve yardımlaşmalı bir futbol sergiledi. Babel, Etebo ve Diagne’yi 70’te oyuna alan Terim el freni görüntüsü veren Arda, Feghouli ve Falcao’yu çıkarmakta haklıydı. Babel, Gökhan’ın üstüne yaptığı driplinglerle onu geriye etti ve Emre’ye nefis bir gol pası verdi. Altay gecenin 5. gol kurtarışını yaptı. Hakem Palabıyık aynı oyun gibi, garip bir maç yönetti. Kararlarında standardizasyon yoktu. Kritik pozisyonlarda düdüğü genelde G.Saray lehine çaldı. En net örnek 45’teydi. F.Bahçe atağında Marcao’nun Valencia’ya yaptığı bariz faulü görmeyip G.Saray’ı kontraya kaldıran Palabıyık, az kalsın Arda’nın ortasında gol de attıracaktı. Yenilenen kadrosuyla F.Bahçe’nin dünkü oyunla geleceği parlak görünüyor.

12KANAT ATKAYA
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KANAT ATKAYA

Seyircisiz ve fikstürün hemen başına denk gelmiş olmanın tatsızlığını unutturacak bir pozisyon zenginliğine sahipti maç; önce bunun için iki takımı da tebrik etmek gerekiyor herhalde. Lige iki galibiyetle başlayan Galatasaray ve yapılanma sürecinin problemlerini hızlı aşmaya çalışan Fenerbahçe bir futbol ziyafeti yaşatmadıkları kesin olsa da, seyir zevki olan mücadeleyle en azından ekran başında heyecan yarattı. İlk 5 dakikası normal kabul edilebilecek şekilde “Nasılsınız, iyi misiniz? iyiyiz, siz nasılsınız?” şeklinde geçtikten sonra karşılıklı pozisyonlar ve ‘pozisyonumsular’ sökün etti. Pas trafiği daha iyi işleyen, topla oynama üstünlüğüne sahip olan takım Galatasaray’dı; Fenerbahçe de hücumları seri şekilde ceza sahasına yığarak diş gösterdi. Yeni şekillenen kadrosuna rağmen iyi bir takım savunması planı uygulayan Fenerbahçe, hızlı hücum organizasyonlarıyla Galatasaray’a topu verdiyse de oyun üstünlüğünü kaptırmadı. İlk yarıda BelhandaEmre-Arda’dan yeteri verim sağlayamamasına rağmen 3’ü isabetli 6 şutla kaleyi yoklayan Galatasaray’a karşı rakibi 7 şut üretti ancak isabet sağlayamadı.

13HÜCUM KUVVETLERİNE MÜDAHALE
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HÜCUM KUVVETLERİNE MÜDAHALE

İkinci yarıda istatistiklerde büyük değişim yaşanmazken teknik direktörler hücum kuvvetlerini değişikliklerle diriltme yoluna gitti. Terim öncelikle FalcaoArda-Feghouli’nin yerine Babel-Diagne-Etebo’yu sürdü sahaya. İkinci değişikliğini 78’de yapan Erol Bulut da Türüç ve Thiam ikilisinin yerine Ferdi Kadıoğlu ve Samatta ile yeniledi vitrinini. Bol sarı kartlı (11’i buldu) ancak çirkinleşmeyen derbi, bu şartlarda en azından bir heyecan sunmuş oldu futbol gündemine. İki tarafın da ‘ah ile vah ile’ anmayacağı derbi karşılaşması son saniyesine kadar ‘bir şey oldu olacak’ hissini yaşatmış oldu ki; bu şartlarda buna da şükür demek gerekiyor herhalde.

14ÖMER ÜRÜNDÜL
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ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe derbiye sorunlu bir 11'le çıktı. İleri uçta birbirlerini hiç tanımayan, fizik olarak da hazır olmayan 3 oyuncu, ayrıca defans bloğunda da en kritik görev yerinde ilk defa birlikte oynayan iki stoper... Galatasaray böyle avantajlı bir ortamı ne futbol olarak ne de pozisyon açısından değerlendiremedi. Terim'in alışılmış önde basan, presli oyun anlayışı hiç gündeme gelmedi. Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Falcao ve Feghouli son derece etkisizlerdi. Takımı ayakta tutan; defans bloğu ve de yalnızlık içinde büyük efor harcayan Taylan'dı... Luyindama erken sarı kartına rağmen son derece başarılıydı. Terim kötü oynayan takımında erken değişikliğe gitmeyi düşünmedi. Biraz geç de olsa 3 oyuncusunu birden çıkardı. Çıkardıkları da doğruydu. Ama bence bir kişiyi oyuna çok önceden almalıydı. O da Ömer Bayram. Sonuçta Galatasaray sezona yaptığı iyi başlangıcı dün gece devam ettiremediği gibi zorlu Rangers maçı öncesi de SOS verdi. Gelelim Fenerbahçe'ye... Dün gece tahminlerin aksine karşısında çok olumsuz bir Galatasaray buldu. Ama takımda o kadar ciddi uyum problemi ve bazı oyuncularda fiziksel sıkıntı var ki dün gece daha iyisini yapamadılar. İki stoper deneyimli ve güçlü. Faydalı olacakları kesin. İki ön libero Sosa ve Gustavo bölgelerinde tecrübeleri ile sağlam durdular. Fiziklerini zorlamadıkları için de iyi yerleşerek görevlerini yaptılar. Ozan da çok koşarak görevini yaptı. Ama ön taraf yoktu. Samatta hakkında fikir sahibi olamadım. Kısa süre görev aldığı için. Ama Thiam, Valencia ve Deniz çok yetersizler. Bu bölge için görüşümü kuvvetlendiren en önemli gösterge de Galatasaray kalecisi Fatih'in tek kurtarış dahi yapmadan 90 dakikayı bitirmesidir. Geri dörtlü görevini yaptı, Altay da başarılıydı. Erol Bulut'un taktik olarak en büyük doğrusu fizik açıdan güçlü Ozan'ı forvet arkasında görevlendirerek, onun yaptığı baskı ile Galatasaray'ın rahat çıkmasını engellemesiydi. Hakem Ali Palabıyık bana göre iyi maç yönetti. Göze çarpan hatalarını şöyle sıralayabilirim: Sosa'nın sarı kartı yanlıştı, ilk yarıda avantajı oynattığı pozisyon sonrasında Taylan'a göstermesi gereken sarı kartı atladı. Ve son dakikada Tisserand'ın Ömer Bayram'dan kaptığı topa faul vermesi de yanlıştı...

15GÜRCAN BİLGİÇ
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GÜRCAN BİLGİÇ

azanmayı hak eden taraf olarak bir takımı gösterirsek, haksızlık yaparız. Fenerbahçe oyun ve mücadele olarak rakibinin çok üstüne çıktı. Özellikle ikinci 45'te maçı tamamen kontrolü altına aldı. Düşünün; ilk iki haftanın "havalı" ekibi olarak, kontratak oyununa dönmek zorunda kaldı Galatasaray. Futbolun ana fikrinde bunlar var ama, tehlikeli pozisyon veya kaleci kurtarışı dediğimiz zaman sayılar Galatasaray'ın hanesinde. Berabere biten maçtan, Fenerbahçe ile Galatasaray ligin iki şampiyonluk adayı olarak çıktılar, o da başka bir detay. Erol Bulut tüm takımını koşturdu. Ozan Tufan'ı da en önemli son vuruş planı olarak sahada tuttu. Gustavo ve Sosa orta sahayı yönettiler, topu yönlendirdiler. İki tarafın da beklediği tek şey "bir hata" idi. Yapmadılar. Buna rağmen duran topları etkili oynamak, Fenerbahçe'nin cebindeki avantaj gibi duruyordu. Maçın başındaki Gökhan Gönül vuruşu dışında, Galatasaray savunması başkasına izin vermedi. Garip olan, Fatih Terim'in defansif akıl ile kazanma planı yapması. Kendi sahasında, oturmuş kadrosuyla, formda oyuncularıyla uçup-kaçmasını beklediğiniz Galatasaray, birinci planını "yenilmeyeyim" diye yaptı. "Yenilirse fena olur" başlığıyla Seyrantepe'ye gelen Fenerbahçe ise sağlı-sollu nasıl gol bulurumun hesabındaydı. Fenerbahçe 11'i, taraftarına bu galibiyeti vermek için gönlünü koymuştu ortaya. Etebo'yu da oyuna atarak çift ön liberoya döndürmek zorunda bırakmıştı Fatih Terim'i. Derbiden gelen ikinci mesaj Fenerbahçe'nin artık stoper tandemini tamamlayarak, orta saha aklını bularak, ön tarafta üretime başlayacağı aşamadır.

16LEVENT TÜZEMEN
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LEVENT TÜZEMEN

Fenerbahçe savunmasını ve orta alanını hem kalabalık hem de birbirine yakın tutunca Galatasaray'ın Arda- Emre-Falcao-Belhanda-Feghouli beşlisinden oluşan hücum hattı "ezber pas" senaryolarını sahaya yansıtamadı. Lemos ile Altay riskli paslar yapmasına rağmen Fenerbahçeli oyuncular çok dikkatli oynamaya ve Galatasaray'a geniş alan bırakmamaya dikkat ettiler. Fenerbahçe "önce savunma, sonra hücum" anlayışıyla oynadı. Galatasaray, bireysel beceriler doğrultusunda 3 net pozisyon buldu. Arda'nın ve Linnes'in vuruşlarında doğru yer tutan Altay önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle kazanılan frikikte topun başına Falcao'nun geçmesi hataydı. O frikiği sol ayaklı Emre Kılınç kullanmalıydı. Galatasaray orta alanda Fenerbahçe'ye tam üstünlük kuramadı çünkü Gustavo-Ozan ikilisinden Taylan çok baskı yedi. Galatasaray orta sahası ikinci yarının başında Fenerbahçe'yi karşılamakta zorluk yaşadı. Luyindama- Marcao ve Taylan üçlüsü kritik pozisyonlarda doğru hamlelerle Fenerbahçe ataklarını engelledi. Terim oyuna geç müdahale etti. Etebo'nun Arda'nın yerine daha erken oyuna girmesi gerekirdi. Falcao da Fenerbahçe defansı arkasında kayboldu, Feghouli'de yorgunluk vardı ve final paslarında etkisiz kaldı. Fenerbahçe takım olarak iyi mücadele etti, direnç gösterdi. Özellikle kaleci Altay net 5 gol pozisyonunu kurtardı. Eğer Terim oyuna Etebo- Taylan ikilisi ile başlamış olsaydı, Gustavo-Ozan-Sosa üçlüsü bu kadar rahat hareket edemezdi. Galatasaray bir derbide beklenenden çok daha fazla pozisyona girdi. Ancak son vuruşlarda Arda, Linnes, Feghouli etkisiz kaldı. Büyük bir derbide bu golleri atacaksın. Fenerbahçe'nin ana hedefi kaybetmemekti. Caner'in, Gökhan'ın Gustavo ve kaleci Altay'ın mükemmel oyunları diğer oyunculara itici güç oldu. Sonuçta Galatasaray fırsat kaçırdı, iyi direnen Fenerbahçe derbiyi kaybetmedi.

17AHMET ÇAKAR
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AHMET ÇAKAR

por kamuoyu daha fazlasını bekliyordu. Gol bekliyordu, goller bekliyordu, ciddi pozisyonlar bekliyordu. Hiçbiri olmadı. Çok sayıda faul, çok sayıda kart... İşte dün gecenin özeti bu. Tartışmasız dün gecenin hayal kırıklığı Galatasaray. Orta saha ve forvet sahada hiç yoklar. Taylan enerjik görünse de gereksiz işler yapmaya çalışırken top kaptırdı ki inanılır gibi değil. Taylan'dan ilerisi bomboş. Arda, Feghouli, Belhanda, dolayısıyla Falcao, bunlar sahada var mıydı, yok muydu belli değil. Garip bir maç oldu. Her iki takım da ama özellikle Fenerbahçe, orta sahayı çok rahat geçtiler. Basketbol gibi adeta. Bir bakıyorsunuz Gustavo topu kapıyor, 30 metre sonra top atıyor, Thiam ya da Valencia G.Saray ceza alanı içindeler. Bu sefer bunlar topu kaptırıyor, bir bakmışınız top F.Bahçe ceza sahası civarında. Dedik ya tuhaf bir maç oldu. Ama daha tuhafı şu, bu kadar ceza alanına çabuk gelinen maçta insanları 'ah bu da kaçar mıydı' dedirtecek tek bir pozisyon yok. İkinci yarı genelde F.Bahçe'nin üstünlüğüyle geçti. Fakat Valencia olsun, Thiam olsun hareketli olsalar da bal yapmayan arı gibiler. Özellikle Gustavo çok iyi oynadı. Ozan geçmiş maçların aksine daha ilerideydi. Sonuçta iki takım da memnun. G.Saray maç öncesi favoriydi ama dün asla favori gibi oynamadı, beraberliğe şükretsinler. F.Bahçeli oyuncular geçen hafta 9 kişilik Hatay'ı yenememişti ama bence dün gece G.Saray'dan daha iyi oynadılar ve özellikle ikili mücadelelerde daha fazla ayakta kaldılar. Ali Palabıyık'ı 1-2 hatası dışında başarılı buldum. Sosa ve Taylan'a gösterdiği kartlar yanlış ve özellikle son saniyede orta sahada bir faul verdi ki herhalde yanlış gördü. Ama bu kadar kartın gösterildiği bir G.Saray-F.Bahçe derbisi için kötü yönetti demek haksızlık olur.

18ERMAN TOROĞLU
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ERMAN TOROĞLU

ncelikle bir şeyin altını çizelim, Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çok kötü. Sanki bataklık. Futbolculara tonla para veriyorsunuz sonra çıkıyorsunuz bilardo oynamaya, bilardo masasında değil de mermerin üzerinde oynatıyorsunuz. Sakatlık da olur, kartlar da çok olur bu tip maçlarda. Hakem için zor. Futbolcu istemeden mi hareket ediyor yoksa kasıtlı mı Galatasaray daha hazır takım, daha hazır kadro. Fenerbahçe yeni inşa ediliyor. Kağıt üzerinde Galatasaray favori ama maç başlıyor, iki takım arasında da büyük fark yok. Hatta Fenerbahçe daha bir kontrollü oynuyor. Galatasaray istediği hücumu yapamıyor. Niye? Sebebi basit... Fatih Terim, Arda'yı kaptan çıkarmak için ve oynatmak için o kadar süre bekliyor. Oyundan almıyor, aynı cümleleri Belhanda için de söyleyebilirim. Yani Galatasaray 9 kişi oynuyor. Orta sahada Taylan'ın neredeyse canı çıktı. Ama çocuk isyan etmiyor, genç. Fatih hocanın ikinci yarıya değişiklikle başlaması lazımdı eğer bu maçı kazanmak istiyorsa. Ama değişikliğe bakın kaçıncı dakikada yaptı. Tam 70'te yaptı. Dakika 70'ti, bir yerde iş de bitmişti. Sarı-lacivertliler doğru oynadılar, iyi şeyler de yaptılar. Daha iyisini de yaparlar mıydı? Yüzde 100 yapacaklardır. Fenerbahçe ceza alanına daha fazla girdi gözüktü ama Galatasaray kalecisi Fatih, yere yatmadan maçı bitirdi. Dün gecenin kaybedeni Galatasaray, kazançlısı Fenerbahçe'dir. Bunda da Terim'in payı büyüktür. Seyirci de olmayınca maç tatsız tuzsuz oynanıyor zaten. Futbolcular da birbirlerine fazla kasıtlı hareketler yapamıyorlar, yapmıyorlar. Çok sarı kart oldu. Zaten sarı kartların adedine baktığımızda Galatasaray takımında yük bazı futbolculara fazla bindiği için onlar sarı kartı fazla gördüler. Futbol olarak fazla bir şey yoktu. Heyecan biraz vardı. Kalite yoktu. Maçın sonucu da bence adaletli oldu.

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