Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Emre Belözoğlu'ndan iki bomba transfer...
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere sona erdi. Maçta Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti.
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye iki takım da 3 puan parolasıyla çıkarken, karşılıklı gol pozisyonlarının yaşandığı maçta beklenen gol gelmedi.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 derbinin 6'sı beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray, evinde rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu maçı oynadı.
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Galatasaray 6 kez tehlike bölgesine girerken Fenerbahçe 22 kez ceza sahasında topu oyuncularla buluşturdu. Ancak sarı lacivertliler kaleyi görmekten bir hayli güçlük yaşadı. Bu durum şut rakamlarına da yansıdı.
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KURAL HATASININ KIYISINDAN DÖNÜLDÜ
İki takımın sahadan birer puanla ayrıldığı müsabakanın ilginç anlarından biri salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta sahaya meşale atılması ve sarı kırmızı takımın kural hatasının kıyısından dönmesiydi.
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3 OYUNCU BİRDEN
Sarı kırmızılıların aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı.
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Sofiane Feghouli’nin yerine Babel, Arda Turan’ın yerine Etebo, Falcao’nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.
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FALCAO SAHADA KALDI...
Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
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TEKNİK EKİP UYARDI
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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TRANSFERDEKİ İKİ HEDEFİ
Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu.
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Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.
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KISA SÜREDE RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen ve sezon başında transferlerin hemen hepsinde önemli rol oynayan tecrübeli futbol adamının derbi maçı öncesinde takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında yer alması, kısa zamanda resmi açıklamanın yapılacağı şeklinde yorumlandı.
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Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de son olarak sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal ile her deplasmanda maçında yan yana bulunurlardı.
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EMRE BELÖZOĞLU'NUN HEDEFİNDEKİ İKİLİ
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer yapılanmasında sazı eline alan Emre Belözoğlu'nun çok önemli iki hedefi var.
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1- PEROTTİ
Birincisi orta alanın her bölgesinde görev yapabilen Diego Perotti.
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2 - KALU
Bir diğerise ise Bordeaux'un sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu.
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Transferin bitimine bir hafta kala Fenerbahçe'nin sağ kanada bir oyuncu takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.