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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'i bekleyen ağır ceza! Halil Umut Meler'le yaşanan diyalog: 'Yiyorsa...'
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Futbol
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 07:50 |  

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'i bekleyen ağır ceza! Halil Umut Meler'le yaşanan diyalog: 'Yiyorsa...'

Galatasaray'da derbideki hüsranla takımın ve camianın morali dibe vurdu. Kırmızı kart gören Terim hakem raporuna göre ağır ceza da alabilir. Kendisini oyundan atan Halil Umut Meler’in yaklaşık 10 metre mesafeden gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim’in, küfür ve hakaret ettiği rapora yazıldı. İşte yaşanan diyalog ve o sözler...

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Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye, tıklım tıklım dolu tribünler önünde uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray’da tüm planlar alt üst oldu. Sarı kırmızılılar sadece 1 maç ve 3 puan değil, çok daha fazlasını kaybetti. Genç bir kadro kuran ve kabuk değişimi yaşayan Galatasaray’da, 2-1’lik skor birçok anlamda sarı kırmızılıları etkiledi. 90 dakikada yaşananlar da sarı kırmızılılar adına bu kaybın etkisini arttırdı.
2PUAN FARKI 12

PUAN FARKI 12

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgi ile zirvenin de çok uzağında kaldı. Şampiyonluk hedefi ile başlanan sezonda Galatasaray, 12. hafta sonunda lider Trabzonspor’un tam 12 puan gerisinde kaldı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında da çok arkada kalırken 8. sıraya geriledi ve bordo mavili takımla arasında tam 4 maçlık bir puan farkı oluştu.
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4GÖZLER TERİME ÇIKACAK CEZADA

GÖZLER TERİM'E ÇIKACAK CEZADA

Lider Trabzonspor’un 12 puan gerisinde kalan Galatasaray, hem ezeli rakibine kaybedip hem de şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, teknik direktörü Fatih Terim’in de derbide gördüğü kırmızı kartla adeta şok oldu.
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Tecrübeli teknik adamın hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek. Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray’da tüm gözler Disiplin Kurulu’nun Terim için vereceği kararda. G.Saray geçen sezon Terim’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.
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G.Saray-F.Bahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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45+3’te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim’e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.
8YİYORSA GELİP BURADA GÖSTERSENE

YİYORSA GELİP BURADA GÖSTERSENE!

90+6’da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim’in hakeme ‘Yiyorsa gelip burada göstersene!’ dediği duyuldu.
98 MAÇ CEZA GELEBiLiR

8 MAÇ CEZA GELEBiLiR

Maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim’in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.
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Terim’in ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.
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Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.
12GALİBİYET ÖZLEMİ 8 SENEYE ÇIKTI

GALİBİYET ÖZLEMİ 8 SENEYE ÇIKTI

Son olarak Ali Sami Yen Stadı’nda ezeli rakibini 2014-15 sezonunda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da bu sonuçla derbi galibiyeti özlemi tam 8 seneye çıktı.
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52 bin 500 seyircinin desteğini arkasına almış olsa da Galatasaray yine taraftarına galibiyet coşkusunu yaşatamadı.
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Fatih Terim, sahasında 4. dönemindeki 3. Fenerbahçe derbisinden de 3 puan çıkaramadı ve bu süreçte ilk mağlubiyetini aldı.
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