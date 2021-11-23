Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'i bekleyen ağır ceza! Halil Umut Meler'le yaşanan diyalog: 'Yiyorsa...'
Galatasaray'da derbideki hüsranla takımın ve camianın morali dibe vurdu. Kırmızı kart gören Terim hakem raporuna göre ağır ceza da alabilir. Kendisini oyundan atan Halil Umut Meler’in yaklaşık 10 metre mesafeden gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim’in, küfür ve hakaret ettiği rapora yazıldı. İşte yaşanan diyalog ve o sözler...
Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye, tıklım tıklım dolu tribünler önünde uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan Galatasaray’da tüm planlar alt üst oldu. Sarı kırmızılılar sadece 1 maç ve 3 puan değil, çok daha fazlasını kaybetti. Genç bir kadro kuran ve kabuk değişimi yaşayan Galatasaray’da, 2-1’lik skor birçok anlamda sarı kırmızılıları etkiledi. 90 dakikada yaşananlar da sarı kırmızılılar adına bu kaybın etkisini arttırdı.
PUAN FARKI 12
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgi ile zirvenin de çok uzağında kaldı. Şampiyonluk hedefi ile başlanan sezonda Galatasaray, 12. hafta sonunda lider Trabzonspor’un tam 12 puan gerisinde kaldı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında da çok arkada kalırken 8. sıraya geriledi ve bordo mavili takımla arasında tam 4 maçlık bir puan farkı oluştu.
Tecrübeli teknik adamın hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek. Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray’da tüm gözler Disiplin Kurulu’nun Terim için vereceği kararda. G.Saray geçen sezon Terim’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.
45+3’te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim’e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.
Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.