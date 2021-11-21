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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Pereira'dan sürpriz karar, işte muhtemel 11'ler...
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Futbol
Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 13:14 | 

Son Dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Pereira'dan sürpriz karar, işte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kıran kırana geçmesi beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'ler belli olurken, Vitor Pereira taktiksel diziliş kararını verdi...

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1
Galatasaray ile Fenerbahçe, ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbide kozlarını paylaşacak.
2
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3
Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken sahaya çıkacak muhtemel 11'ler belli oldu.
4
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi.
5PEREIRADAN TERS KÖŞE

PEREIRA'DAN TERS KÖŞE!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise, günlerdir konuşulan "4'lü savunma mı oynayacak, 3'lü savunma mı?" konusunu netleştirdi.
6
Portekizli teknik adam, tüm ısrarlara rağmen 3'lü savunma sisteminden vazgeçmeyecek.
7
İşte iki takımın muhtemel 11'leri;
8GALATASARAY - Muslera

GALATASARAY - Muslera

9DeAndre Yedlin

DeAndre Yedlin

10Victor Nelsson

Victor Nelsson

11Marcao

Marcao

12Patrick van Aanholt

Patrick van Aanholt

13Cicaldau

Cicaldau

14Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

15Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

16Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

17Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

18Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

19
20FENERBAHÇE - Berke Özer

FENERBAHÇE - Berke Özer

21Attila Szalai

Attila Szalai

22Marcel Tisserand

Marcel Tisserand

23Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

24Osayi-Samuel

Osayi-Samuel

25Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

26Jose Sosa

Jose Sosa

27Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

28İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

29Mesut Özil

Mesut Özil

30Mergim Berisha

Mergim Berisha

31
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