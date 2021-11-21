Son Dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu! Pereira'dan sürpriz karar, işte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kıran kırana geçmesi beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'ler belli olurken, Vitor Pereira taktiksel diziliş kararını verdi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Galatasaray ile Fenerbahçe, ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbide kozlarını paylaşacak.
2
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3
Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken sahaya çıkacak muhtemel 11'ler belli oldu.
4
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi.
5
PEREIRA'DAN TERS KÖŞE!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise, günlerdir konuşulan "4'lü savunma mı oynayacak, 3'lü savunma mı?" konusunu netleştirdi.
6
Portekizli teknik adam, tüm ısrarlara rağmen 3'lü savunma sisteminden vazgeçmeyecek.