Son Dakika | Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Biletleri kesildi...
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de 5 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.
5 AYRILIK KAPIDA
Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi. İşte detaylar...
14 YENİ TRANSFER
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, şimdiye dek 14 yeni transfere imza attı.
10 BÜYÜK AYRILIK
Sarı lacivertli ekipte transfer operasyonun yanı sıra bir yeni transfer dahil olmak üzere 10 büyük ayrılık yaşandı.
DERBİDE TRANSFER SİNYALİ
Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren sarı lacivertlilerde ayrılıkların ve transferin devam edeceği sinyalleri Galatasaray derbisinde verildi.
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