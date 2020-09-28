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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Biletleri kesildi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 10:18 | 

Son Dakika | Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Biletleri kesildi...

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de 5 futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.

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15 AYRILIK KAPIDA
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5 AYRILIK KAPIDA

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de 5 futbolcunun bileti kesildi. İşte detaylar...

2YOLLAR AYRILACAK
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YOLLAR AYRILACAK

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

314 YENİ TRANSFER
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14 YENİ TRANSFER

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yeni bir kadro kuran sarı lacivertli ekip, şimdiye dek 14 yeni transfere imza attı.

4İŞTE O İSİMLER
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İŞTE O İSİMLER

Fenerbahçe şimdiye dek Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta ve Enner Valencia transferlerini resmen açıkladı.

510 BÜYÜK AYRILIK
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10 BÜYÜK AYRILIK

Sarı lacivertli ekipte transfer operasyonun yanı sıra bir yeni transfer dahil olmak üzere 10 büyük ayrılık yaşandı.

6İŞTE O İSİMLER
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İŞTE O İSİMLER

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Jailson, Barış Sungur, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrıldı.

7DERBİDE TRANSFER SİNYALİ
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DERBİDE TRANSFER SİNYALİ

Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren sarı lacivertlilerde ayrılıkların ve transferin devam edeceği sinyalleri Galatasaray derbisinde verildi.

8ZE LUIS ISRARI SÜRÜYOR
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ZE LUIS ISRARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Samatta'nın transfer edilmesi beklenen isimlerden birisi Porto forması giyen Ze Luis. Sarı lacivertli yönetim, Ze Luis transferini bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

9
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5 AYRILIK İÇİN GERİ SAYIM

Yılan hikayesine dönen Ze Luis transferiyle birlikte sarı lacivertli ekipte 5 futbolcuyla da yolların ayrılması bekleniyor.

10KADROYA ALINMADILAR
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KADROYA ALINMADILAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımda düşünmediği 5 oyuncuyu Türk Telekom'da golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray derbisinin kadrosuna almadı.

11SERDAR AZİZ
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SERDAR AZİZ

Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen Galatasaray maçı kadrosuna alınmayan Serdar Aziz'in yönetim tarafından kendisine sunulan indirim teklifini kabul etmediği belirtiliyor.

12GARRI RODRIGUES
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GARRI RODRIGUES

İsmi Olimpiakos ile anılan Garry Rodrigues da Erol Bulut'un üzerine çizdiği isimlerin arasında yer alıyor. Yetenekli futbolcu, Hatayspor mücadelesinde de kadroya alınmamıştı.

13MICHAEL FREY
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MICHAEL FREY

Çaykur Rizespor maçında birçok futbol otoritesi tarafından beğenilse de Michael Frey ile de yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

14NABİL DİRAR
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NABİL DİRAR

Sarı lacivertli ekibin hem maaş bütçesini rahatlatmak hem de bonservis kazanmak için takımdan göndermek istediği bir diğer isim ise Nabil Dirar.

15ALLAHYAR
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ALLAHYAR

Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh'in de 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonluyla Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanması gündemde.

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