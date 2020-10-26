Son Dakika | Galatasaray cephesinde olay Fatih Terim iddiası ve resmi açıklama! "Salı günü görevine son verilebilir..."
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor'u mağlup ederek krizlerin gölgesinde bir anlık rahat nefes alan Galatasaray'da Fatih Terim hakkında ortaya atılan iddiaya geceye damga vurdu.
OLAY İDDİA
Galatasaray'da sular durulmuyor. Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda krizinin ardından son olarak Başkan Mustafa Cengiz'in Radamel Falcao ve Fatih Terim'i hedef alan sözleri deprem etkisi yaratmıştı.
ÖNCE ABDURRAHİM ALBAYRAK...
Yönetim, futbolcular ve teknik heyet üçgeni arasında yükselen tansiyonun ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın görevinden istifa etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından iddialara dair açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve haberlerlerin asılsız olduğunu belirterek görevine devam edeceğine söylemişti.
"Benim hakkımda birçok haberler çıkıyor. Bırakacakmışım, istifa edecekmişim. Bunlar asılsız. Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, hele başkanı hasta olan bir kulübün başkanını yolda bırakacak, kaçacak bir karakterde adam değilim ben. Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler."
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