Son Dakika | Galatasaray cephesinde olay Fatih Terim iddiası ve resmi açıklama! "Salı günü görevine son verilebilir..."

"Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Bizde de öyle oldu. Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes bu durumda benim ne yapacağımı bilmesine rağmen aslolan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Ancak yine söyledim. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim."