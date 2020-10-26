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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 07:37 | 

Son Dakika | Galatasaray cephesinde olay Fatih Terim iddiası ve resmi açıklama! "Salı günü görevine son verilebilir..."

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor'u mağlup ederek krizlerin gölgesinde bir anlık rahat nefes alan Galatasaray'da Fatih Terim hakkında ortaya atılan iddiaya geceye damga vurdu.

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1OLAY İDDİA
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OLAY İDDİA

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda krizinin ardından son olarak Başkan Mustafa Cengiz'in Radamel Falcao ve Fatih Terim'i hedef alan sözleri deprem etkisi yaratmıştı.

2ÖNCE ABDURRAHİM ALBAYRAK...
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ÖNCE ABDURRAHİM ALBAYRAK...

Yönetim, futbolcular ve teknik heyet üçgeni arasında yükselen tansiyonun ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın görevinden istifa etme kararı aldığı öne sürülmüştü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından iddialara dair açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve haberlerlerin asılsız olduğunu belirterek görevine devam edeceğine söylemişti.

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"Benim hakkımda birçok haberler çıkıyor. Bırakacakmışım, istifa edecekmişim. Bunlar asılsız. Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, hele başkanı hasta olan bir kulübün başkanını yolda bırakacak, kaçacak bir karakterde adam değilim ben. Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler."

4SONRA FATİH TERİM...
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SONRA FATİH TERİM...

Aynı gece Fatih Terim de manidar açıklamalarda bulunmuştu. Terim, "Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" demişti.

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"Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Bizde de öyle oldu. Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes bu durumda benim ne yapacağımı bilmesine rağmen aslolan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Ancak yine söyledim. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim."

6SALI GÜNÜ KRİTİK TOPLANTI
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SALI GÜNÜ KRİTİK TOPLANTI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından bu gelişmelerle çalkalanan Galatasaray camiasında gözler Salı günü düzenlenecek basın toplantısına çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Salı günü sarı kırmızılı kulübün gündemine dair kritik bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

7GÜNDEME OTURAN İDDİA
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GÜNDEME OTURAN İDDİA

Mustafa Cengiz'in, "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım." sözlerinin ardından Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ve bu kritik toplantının içeriğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

8SALI GÜNÜ GÖREVİNE SON VERİLECEK
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"SALI GÜNÜ GÖREVİNE SON VERİLECEK"

Beyaz TV, Salı günü Başkan Mustafa Cengiz tarafından düzenlenecek basın toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceğini öne sürdü. Ahmet Çakar'ın bu iddia üzerine söyledikleri gecenin olayı oldu.

9AHMET ÇAKAR NE DEDİ
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AHMET ÇAKAR NE DEDİ?

Ahmet Çakar, "Salı günü Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında şunu söyleyebilirim, Fatih Terim zaten gönderilmek istiyor. 'Ben bu Fenerbahçe'yi geçemem' diyor." ifadelerini kullandı.

10YUSUF GÜNAYDAN AÇIKLAMA
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YUSUF GÜNAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

11HABERLER ASILSIZDIR
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"HABERLER ASILSIZDIR"

Beyaz TV'ye konuşan Yusuf Günay, "Bu haber uydurma. Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar çıkmayacak. Salı günü toplantımız var doğru ama Fatih Terim'in görevine son verileceği haberleri tamamen asılsızdır."şeklinde konuştu.

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