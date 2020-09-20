Son Dakika | Galatasaray-Başakşehir maçında da başardı, lige damgasını vurdu! 120 dakikalık şov...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ilk iki maçta lige damga vurdu.
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Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.
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Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.
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NEFTÇİ MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.
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ETEBO İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi.Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.Genç orta saha oyuncusu, yedeklerler arasında yer buldu.
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ARDA TURAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ FORMA GİYDİ
Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti.
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Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.
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Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı.
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BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.
Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inde tek değişiklik yaptı.
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Genç teknik adam, Galatasaray karşısında Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11'i ile maça başladı.
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Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.
Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Crivelli'nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.