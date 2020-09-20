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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray-Başakşehir maçında da başardı, lige damgasını vurdu! 120 dakikalık şov...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 20:27 | 

Son Dakika | Galatasaray-Başakşehir maçında da başardı, lige damgasını vurdu! 120 dakikalık şov...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu ilk iki maçta lige damga vurdu.

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Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.

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Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.

4NEFTÇİ MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK
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NEFTÇİ MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.

5ETEBO İLK KEZ KADRODA
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ETEBO İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi.Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.Genç orta saha oyuncusu, yedeklerler arasında yer buldu.

6ARDA TURAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ FORMA GİYDİ
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ARDA TURAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti.

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Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

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Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı.

9BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE
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BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

10MEDİPOL BAŞAKŞEHİRDE TEK DEĞİŞİKLİK
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inde tek değişiklik yaptı.

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Genç teknik adam, Galatasaray karşısında Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11'i ile maça başladı.

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Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Crivelli'nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.

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Karşılaşmaya Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun performansı damga vurdu.

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Ligin ilk haftasında oynanan Gaziantep maçında 2 gol atıp 1 de asist yapan golcü oyuncu, bu karşılaşmada da perdeyi açan golü attı.

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Galatasaray'ın 2020/21 Süper Lig sezonunda attığı ilk dört golde de Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).

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Falcao'nun yeni sezonun ilk 2 haftasında gol sayısını 3 çıkarması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Galatasaraylı futbolseverler, Kolombiyalı golcünün bu sezon gol kralı olacağını belirttiler.

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