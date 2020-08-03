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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray Arda Turan ve Caner Erkin transferinde mutlu sona çok yakın!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 20:27,

Son Dakika | Galatasaray Arda Turan ve Caner Erkin transferinde mutlu sona çok yakın!

Sarı-kırmızılı kulüpte sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray'ın yeni sezon transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Sarı-kırmızılılar Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.

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Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.

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TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'da top koşturacak.

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Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama gelecek günlerde yapılacak.

6Arda Turan dönüyor
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Arda Turan dönüyor

Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. (Ajansspor)

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6 ay gecikmeli kavuşma

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor.

815 bin Euro maç başı ücret
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15 bin Euro maç başı ücret

Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü.

92+1 yıllık sözleşme
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2+1 yıllık sözleşme

2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak.

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Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

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Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor.

12Caner Erkinde son pürüzler...
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Caner Erkin'de son pürüzler...

Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında.

13Canere 2 yıllık sözleşme
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Caner'e 2 yıllık sözleşme

Caner Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

14Fenerbahçe bekle demişti ama...
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Fenerbahçe 'bekle' demişti ama...

Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Caner Erkin'den süre istediği belirtilmişti. Caner Erkin'de mutlu sona Galatasaray daha yakın

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