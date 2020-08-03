Son Dakika | Galatasaray Arda Turan ve Caner Erkin transferinde mutlu sona çok yakın!

Galatasaray'ın yeni sezon transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sarı-kırmızılılar Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'da top koşturacak.Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama gelecek günlerde yapılacak.Galatasaray, eski kaptanına kavuşuyor. Arda Turan, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. (Ajansspor)Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde yuvasına dönüyor. Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir başka eski futbolcusunu daha yeniden kadrosuna katıyor. Caner Erkin'inle arada çok küçük pürüzler kaldığı ve görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Caner Erkin'in de sözleşmesi 2 yıllık olacak ve şu anda küçük pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Caner Erkin de muhtemelen yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Caner Erkin'den süre istediği belirtilmişti. Caner Erkin'de mutlu sona Galatasaray daha yakın