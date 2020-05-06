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Futbol
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 11:14,

Son dakika: Galatasaray antrenmanlara başladı!

Galatasaray Futbol A Takımı, Corona virüsü salgını sürecinde çalışmalara başladı.

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GSTV canlı yayınında verilen bilgilere göre Galatasaray Futbol Takımı, 28 Nisan'dan bu yana gruplar halinde saha çalışmaları yapıyor.

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Günün 3 farklı saatinde dörderli olarak tesise gelen futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını yapıp tesis içine girmeden evlerine gidiyorlar.

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İlk grup olarak Andone, Marcao, Mariano ve Saracchi sahada çalıştı.

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Galatasaraylı kaleciler de takımdan ayrı olarak, kaleci antrenörleriyle birlikte 1 haftadır çalışmalarını sürdürüyor.

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Dörderli gruplar halinde yapılan çalışmalarla günde 12 futbolcu ve 2 kaleci, saha antrenmanı yapmış oluyor.

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Evi tesislere yakın olan futbolcuların, karantina süreci boyunca istedikleri günlerde tesise girmeden saha çalışması yapabildikleri de yayında vurgulandı.

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