Son dakika: Galatasaray antrenmanlara başladı!

GSTV canlı yayınında verilen bilgilere göre Galatasaray Futbol Takımı, 28 Nisan'dan bu yana gruplar halinde saha çalışmaları yapıyor.Günün 3 farklı saatinde dörderli olarak tesise gelen futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını yapıp tesis içine girmeden evlerine gidiyorlar.İlk grup olarak Andone, Marcao, Mariano ve Saracchi sahada çalıştı. Galatasaraylı kaleciler de takımdan ayrı olarak, kaleci antrenörleriyle birlikte 1 haftadır çalışmalarını sürdürüyor.Dörderli gruplar halinde yapılan çalışmalarla günde 12 futbolcu ve 2 kaleci, saha antrenmanı yapmış oluyor.Evi tesislere yakın olan futbolcuların, karantina süreci boyunca istedikleri günlerde tesise girmeden saha çalışması yapabildikleri de yayında vurgulandı.