Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, 3-1 kazanmalarÄ±na raÄŸmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, oyuncularÄ±nÄ± tebrik ettikten sonra sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiayÄ± hitaben manidar ifadeler kullandÄ±. Terim, "Ben fazla bir ÅŸey sÃ¶ylemeyeceÄŸim, camiamÄ±n sesini bekliyorum. Hem ilk maÃ§ta, hem de bu maÃ§ta, ben aÃ§Ä±kÃ§asÄ± onlardan bekliyorum bazÄ± ÅŸeyler. Sadece Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m bir konu var.... Peki, bir ÅŸey sÃ¶ylemiyorum"