Haber GiriÅŸ: 13 Åžubat 2020 - 07:32,
Son Dakika | Galatasaray - Alanyaspor maçÄ±nda Hasan ÅžaÅŸ ile Erol Bulut arasÄ±nda gerginlik! Koridorda...
Galatasaray'Ä±n Alanyaspor'a 3-1 maÄŸlup olduÄŸu mÃ¼cadelenin devre arasÄ±nda tansiyon yÃ¼kseldi, koridor karÄ±ÅŸtÄ±...
MÃ¼sabakanÄ±n devre arasÄ±nda Galatasaray yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Hasan ÅžaÅŸ ile Aytemiz Alanyaspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut arasÄ±nda tansiyon yÃ¼kseldi.Â
SÃ–ZLÃœ ATIÅžMA
Alanyaspor'un vakit geÃ§irdiÄŸini ve oyunu sÃ¼rekli durduÄŸunu ifade eden Hasan ÅžaÅŸ'Ä±n Erol Bulut'a "Her ÅŸeye itiraz ediyorsunuz, yere yatÄ±yorsunuz" diye Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, 3-1 kazanmalarÄ±na raÄŸmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, oyuncularÄ±nÄ± tebrik ettikten sonra sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiayÄ± hitaben manidar ifadeler kullandÄ±. Terim, "Ben fazla bir ÅŸey sÃ¶ylemeyeceÄŸim, camiamÄ±n sesini bekliyorum. Hem ilk maÃ§ta, hem de bu maÃ§ta, ben aÃ§Ä±kÃ§asÄ± onlardan bekliyorum bazÄ± ÅŸeyler. Sadece Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m bir konu var.... Peki, bir ÅŸey sÃ¶ylemiyorum"
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