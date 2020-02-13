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Futbol
Haber GiriÅŸ: 13 Åžubat 2020 - 07:32, /

Son Dakika | Galatasaray - Alanyaspor maçÄ±nda Hasan ÅžaÅŸ ile Erol Bulut arasÄ±nda gerginlik! Koridorda...

Galatasaray'Ä±n Alanyaspor'a 3-1 maÄŸlup olduÄŸu mÃ¼cadelenin devre arasÄ±nda tansiyon yÃ¼kseldi, koridor karÄ±ÅŸtÄ±...

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Galatasaray, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda konuk ettiÄŸi Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 maÄŸlup etmesine raÄŸmen elendi.

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KarÅŸÄ±laÅŸmada birÃ§ok tartÄ±ÅŸmalÄ± pozisyon yaÅŸanÄ±rken iki kulÃ¼benin kenar yÃ¶netimi arasÄ±ndaki gerilim de bir hayli arttÄ±.

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MÃ¼sabakanÄ±n devre arasÄ±nda Galatasaray yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Hasan ÅžaÅŸ ile Aytemiz Alanyaspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut arasÄ±nda tansiyon yÃ¼kseldi.Â

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Ä°lk yarÄ± bitiminde iki takÄ±m teknik heyeti arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. 1-1 biten 45 dakika sonrasÄ±nda Aytemiz Alanyaspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut ile Galatasaray yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼ Hasan ÅžaÅŸ arasÄ±nda gerilim dolu anlar yaÅŸandÄ±.

5SÃ–ZLÃœ ATIÅžMA

SÃ–ZLÃœ ATIÅžMA

Alanyaspor'un vakit geÃ§irdiÄŸini ve oyunu sÃ¼rekli durduÄŸunu ifade eden Hasan ÅžaÅŸ'Ä±n Erol Bulut'a "Her ÅŸeye itiraz ediyorsunuz, yere yatÄ±yorsunuz" diye Ã§Ä±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Erol Bulut'un ise Hasan ÅžaÅŸ'a "Benim muhatabÄ±m sen deÄŸilsin" yanÄ±tÄ± vermesi Ã¼zerine koridorda tansiyonun yÃ¼kseldi ancak araya giren kulÃ¼p yetkilileri durumu sakinleÅŸtirdi. (Futbolarena)

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Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, 3-1 kazanmalarÄ±na raÄŸmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, oyuncularÄ±nÄ± tebrik ettikten sonra sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiayÄ± hitaben manidar ifadeler kullandÄ±. Terim, "Ben fazla bir ÅŸey sÃ¶ylemeyeceÄŸim, camiamÄ±n sesini bekliyorum. Hem ilk maÃ§ta, hem de bu maÃ§ta, ben aÃ§Ä±kÃ§asÄ± onlardan bekliyorum bazÄ± ÅŸeyler. Sadece Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m bir konu var.... Peki, bir ÅŸey sÃ¶ylemiyorum"

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