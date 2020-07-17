Son Dakika | 'Futbolu ilk terk eden beIN Sports oldu, Süper Lig maçları...'

Mehmet Sepil: 5 yıllık sözleşme hep pazarlık konusu oldu Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre yıllık 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü seneden itibaren kontratta değişiklik talepleri gelmeye başladı. İndirim verildi, fiyat düştü. Koronavirüs nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz.