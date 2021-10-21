Son dakika: Futbolu bıraktığını açıklayan Nuri Şahin'den ters köşe! 'Yanlış anlaşılma oldu...'

"KLOPP'UN YERİ BENİM İÇİN AYRI" Hem milli takımda hem kulüp takımlarında dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Bu hocadan bunu kaptım' dersem yanlış olur. Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jurgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Kalbe en iyi dokunan antrenör olduğunu düşünüyorum Kloop'un. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim.