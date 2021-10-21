Son dakika: Futbolu bıraktığını açıklayan Nuri Şahin'den ters köşe! 'Yanlış anlaşılma oldu...'
Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumlusu görevine getirilen Nuri Şahin, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı. 33 yaşındaki futbol adamı, son yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.
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Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra tecrübeli futbolcu Nuri Şahin'e 'futbol sorumlusu' görevi verilmişti.
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TAKIMIN BAŞINA GEÇİNCE İLK İŞİ...
Bu görev sonrası futbolculuk kariyeri devam ederken takımın başına geçen Nuri Şahin, teknik ekibini kurmak için çalışmalara başlamıştı.
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NURİ ŞAHİN'İN EKİBİ
Şahin'in ekibinde A Takım Teknik Sorumlusu olarak Alfons Groenendijk, antrenör Michael Lindeman, performans antrenörü Marcelo Lins Martins ile kaleci antrenörü Murat Öztürk görev yapmaya başladı.
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FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
Takımın başına geçtikten sonraki ilk maçında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da Nuri Şahin, iki gün önce futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
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NURİ ŞAHİN'İN VEDA AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ
Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.
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Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim.
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Bugüne kadar formasını giydiği tüm kulüplere ve yöneticilerine, bilgilerini, tecrübelerini paylaşan teknik direktörlerine, kendisini destekleyen taraftara, ailesine, eşine, çocuklarına ve ekibine teşekkür eden Nuri Şahin, "Bilsinler ki futbola ilk başladığım günkü heyecanı duyuyorum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim, ilk günkü tutkumla.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'in Antalyaspor'un başına geçmesiyle ilgili şunları söyledi: Nuri çok değerli bir kariyere sahip. Çok da değerli bir insan. Benim için de çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca oynadık milli takımda. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri gibi iyi kulüplerde inşallah teknik adam olarak hizmet eder. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Türkiye Ligi zor bir lig. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Genç teknik adamların şans bulması ve yeni nesil oyunun ülkemizde yer edinmesi adına genç nesil teknik adamların görev almasının desteklenmesi yönünde düşüncem var. Umarım uzun seneler ülke ve dünya futboluna hizmet eder.
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NURİ ŞAHİN'DEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
Bu sabah basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Nuri Şahin, futbolu bırakma kararıyla ilgili yeni ve kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.
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"KLOPP'UN YERİ BENİM İÇİN AYRI"
Hem milli takımda hem kulüp takımlarında dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Bu hocadan bunu kaptım' dersem yanlış olur. Bazı hocalardan nasıl olması gerektiğini bazı hocalardan da doğru olmayan şeyleri nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. Çalıştığım isimler arasında benim için en değerlisi, kendime en yakın bulduğum isim Jurgen Kloop. Sadece teknik adamlık olarak değil hayatımda da ondan kaptığım çok şey var. Ben futbolun sadece ayakla değil kalple, beyinle oynandığını düşünen insanlardanım. Kalbe en iyi dokunan antrenör olduğunu düşünüyorum Kloop'un. Benim için birinci sırada her zaman insan gelir. Her zaman futbolcu olarak bakmaktan ziyade karşımdakini insan olarak gören bir kişiyim.
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"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU, LİSANSIM DEVAM EDİYOR"
Bir gazetecinin, "Futbolu bıraktığınızı açıkladınız? Hoca oldunuz. Nasıl bir hissiyat?" sorusuna Şahin, "Burada bir yanlış anlaşılma oldu. Lisansım hala devam ediyor. Gerektiği zaman sahada takıma katkı sağlayabilirim. Ersun hocanın bırakmasının ardından göreve 4 gün sonra geldik. Benim için de inanılmaz bir şey oldu. Aradılar yönetimimiz. Sağ olsunlar beni bu göreve layık gördü. Artısını eksisini konuştuk. Hep beraber bir karar aldık. Cesur bir karardı. Herkesin önünde yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve getirmek cesaret isteyen bir karardı. Benim bu görevi kabul etmem de bu takıma, şehre, kulübe inandığımı gösterir." yanıtını verdi.
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"İYİ Kİ BU KARARI ALMIŞIM"
Hayatta her şeyi çok erken yaşadığına dikkati çeken Şahin, çok erken profesyonel olduğunu, erken evlendiğini ve baba olduğunu ve yine erken teknik direktörlük görevini üstlendiğini vurguladı. Şahin, eşiyle ve değer verdiği insanlarla konuşarak karara vardığını ve bu kararını "İyi ki de almışız" şeklinde değerlendirdiğini belirtti.
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"SADECE OFANSİF VEYA DEFANSİF OYNAMAK MAÇ KAZANDIRMAZ"
Futbolda bir takımın sadece ofansif ya da defansif bir şekilde oynamasını doğru bulmadığının altını çizen Şahin, "Görevimiz sahaya çıktığımız zaman maç kazanmak. Yeri geldiği zaman defansta yapacağız önde de basacağız. Sadece ofansif, defansif diye bir şey yok. Futbol çok gelişti. Her takım bir şeyler deniyor. 10 sene öncesi ile futbol inanılmaz değişti. Her ülke belli bir şey oynamaya çalışıyor. Sadece ofansif, defansif oynamak maç kazandırmaz. Benim anlayışım topun bizde kalmasını istiyorum. Keyif alalım istiyorum. Rakip üzerine geldiği zaman kaleyi de korumayı bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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"İLK MAÇIMI KAZANMAYI ÇOK İSTERDİM"
Sivasspor maçında Rıza Çalımbay'ın kendisini çok sıcak karşıladığını anlatan Şahin, "Ne zaman istersem onu arayabileceğimi söyledi. Bunlar çok değerli şeyler. Ona teşekkür ediyorum. Sivasspor karşısında maçı kazanmak için bir plan uyguladık. Yanlış kararla yani ilk haftadan hakemi eleştiriyor gibi algılanmasın. Onlar da insan. Maçtan sonra beraberlik iyi bir skordu ama ben kazanamadığımız için üzüldüm. İlk maçı kazanmayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.
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"KUNTZ'UN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"
A Milli Futbol Takımı'na teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesini değerlendiren Şahin, "Doğru bir karar. Türk futboluna Alman teknik direktörler her zaman katkı sağlamıştır. Tecrübeli bir teknik adam. Başarılı olacağına inanıyorum. Milli takıma ne kadar duygusal baktığını biliyorum." şeklinde görüş belirtti.