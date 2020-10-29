Son Dakika | Fransızlar şaşkına döndü! "Ezildiler, uyku ilacı almış gibi, ruhsuzlar..."

OKAN BURUK: HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR BAŞAKŞEHİR İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Bunu geçen hafta lig maçına da taşıdık. Oyun, istek, konsantrasyon olarak baktığımda oyuncularımın yaptıklarını çok değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın her yerinde bu maç izlendi bu akşam. Bir Türk takımının bu maçtaki performansını ben izlesem çok mutlu olurdum. PSG takımına karşı yakaladığımız pozisyonlar ortada. Kaybetmek üzücü tabii ki. Kalan 4 maçta bu oyun bize goller ve puanla getirebilir desek de sonuçlar bizi üzdü. PSG'ye ve geçen maçta Leipzig'e karşı zaman zaman bu baskıyı ve üstünlüğü kurmak önemli. Belki biraz daha inansak, gol atacağımıza inancımız olsa maçı da kazanabilirdik. Herkesin gurur duyacağı bir Başakşehir sahada vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.