Son Dakika | Fransızlar şaşkına döndü! "Ezildiler, uyku ilacı almış gibi, ruhsuzlar..."
Temsilcimiz Başakşehir'in 2-0 mağlup olmasına rağmen oyunuyla tam not aldığı Paris Saint Germain maçının ardından Fransız basının yorumları olay oldu.
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FRANSIZLAR BAŞAKŞEHİR'İ KONUŞUYOR
Temsilcimiz Başakşehir, Paris Saint Germain'e 2-0 yenilmesine rağmen oynadığı futbolla Fransız basının dikkatini çekti. Fransızların bugünkü manşetleri ülkede ses getirdi.
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PUANLA TANIŞAMADIK
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.
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KAÇAN KAÇANA...
Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi. Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.
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FRANSIZLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, PSG karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılsa da oynadığı futbol hem Fransız basını tarafından hem rakip takım cephesinden övüldü. Thomas Tuchel, Başakşehir'in oyununu takdir ederken Okan Buruk ise sahada gurur duyulacak bir takım olduğunu ifade etti.
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THOMAS TUCHEL: ŞÖYLE BÖYLE OYNADIK
Sonuç iyiydi ama nasıl kazandığımıza gelirsek 'şöyle böyle' diyebilirim. Maça zor girdik. Ritim eksikliğimiz vardı. Oyunu açmalarına izin verdik. Basit top yapabildiler. İlk yarıya göre ikinci yarı daha iyiydik. Bizim için en iyi maçımız değildi. Eksiklerimiz ve sakatlarımız vardı. Her maçta bizden yüksek beklenti olmamalı. Elimizden geleni yapıp daha iyi için çalışacağız.
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OKAN BURUK: HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR BAŞAKŞEHİR
İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Bunu geçen hafta lig maçına da taşıdık. Oyun, istek, konsantrasyon olarak baktığımda oyuncularımın yaptıklarını çok değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Dünyanın her yerinde bu maç izlendi bu akşam. Bir Türk takımının bu maçtaki performansını ben izlesem çok mutlu olurdum. PSG takımına karşı yakaladığımız pozisyonlar ortada. Kaybetmek üzücü tabii ki. Kalan 4 maçta bu oyun bize goller ve puanla getirebilir desek de sonuçlar bizi üzdü. PSG'ye ve geçen maçta Leipzig'e karşı zaman zaman bu baskıyı ve üstünlüğü kurmak önemli. Belki biraz daha inansak, gol atacağımıza inancımız olsa maçı da kazanabilirdik. Herkesin gurur duyacağı bir Başakşehir sahada vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.
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"DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİNİN HOCASI SİZİ ÖVÜYOR"
Leipzig maçı ve ligdeki maçımız bize özgüven vermişti. PSG hocasının sizi öven açıklamaları da bize güven verdi. Dünyanın en büyük takımlarından birinin hocası sizi övüyor. İlerleyen maçlarda da bu oyunu sürdüreceğiz. Kazanmak da var kaybetmek de. 4 maçımız var. Hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
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FRANSIZ BASINI TAM NOT VERDİ
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in maç sonu yaptığı övgü dolu açıklamalara paralel olarak Fransız basını da Başakşehir'in oyununa geniş yer verdi. Aynı analizlerde Paris Saint Germain cephesi ise oldukça sert ifadelerle eleştirildi.
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FRANCE FOOTBALL
Başakşehir karşısında kazanılan zafere rağmen Paris Saint Germain'de toplu bir ruhsuzluk vardı. MancCester United mağlubiyetinin ardından bir sıçrama bekleniyordu ancak galibiyete rağmen sahada oynadıkları pek parlak değildi.
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"UYKU İLACI ALMIŞ GİBİYDİLER..."
Moise Kean gol perdesini açtığında Thomas Tuchel'in kameralara takılan yüzünü görmeniz lazımdı. Alman çalıştırıcıya büyük bir rahatlama geldi. Türkiye'nin son şampiyonu karşısında endişenen Paris Saint Germain için bir rahatlama anıydı bu. Danilo Pereira, Marquinhos ve Danilo Pereira çoğu zaman isteksiz ve etkisizdi. Uyku ilacı almış gibiydiler... Eğer Keylor Navas, 26. ve 57. dakikalarda kariyerinin en iyi performanslarını sergilemese sıkıntı yaşanabilirdi.
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"EDIN VISCA ÇOK İŞTAHLIYDI"
Paris Saint Germain topu rakibine bıraktı. Başakşehir'de Enzo Crivelli çok savaştı ve Kimpembe ile çok mücadele ederek kendini gösterdi ancak oyununu golle taçlandıramadı. Ancak takım arkadaşı olan Edin Visca, 9 girişimle çok iştahlıydı.
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"MONOTON, UMURSAMIZ, ÖZENSİZ, BİÇİMSİZ, ETKİSİZ"
Monoton, umursamaz, özensiz, etkisiz, biçimsiz... Bu listeden istediğiniz sıfatı seçin. Seçtiğiniz sıfat, Başakşehir karşısındaki Paris Saint Germain'in sahadaki toplu görüntüsünü karşılayacaktır. Başkent temsilcisi, oyun kalitesi olarak olmasa da istek ve arzu konusunda Başakşehir ile kapışamadı. Tuchel'in öğrencisi, gelecek için endişe verici bu sinyallerin arasında zafer sarhoşu olmamalılar.
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"EZİLDİLER, ŞAŞKINA DÖNDÜLER"
Neymar'ın sakatlığıyla PSG, Başakşehir'in 4-3-3 dizilişine karşılık orta sahada çoğu zaman ezildi. Mehmet Topal - İrfan Can Kahveci - Berkay Özcan üçlüsüne karşı oynayan Ander Herrera ve Marquinhos şaşkına döndü. PSG'de hiçbir oyuncu bu sayısal yetersizliği telafi etmediği için Başakşehir birçok pozisyon yakaladı. Böylece Türkler, Parisliler kadar (16 kez) şut çekmeyi başardı.
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LE PARISIEN
Paris'in kurtarıcısı Moise Kean! Paris'in grubun en zayıfı zannedilen Başakşehir karşısında rahat kazanması bekleniyordu. Takımdaki hassasiyet eksikliği az daha felaket bir sonuç doğruyordu."
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L'EQUIPE
Teşekkürler Moise Kean! PSG, Moise Kean sayesinde Başakşehir'den kurtuldu. Neymar'ın sakatlanarak oyundan çıkışından bitiş düdüğüne kadar Thomas Tuchel sakinleşemedi. Manchester United mağlubiyetinin ardından Türkiye'de olası bir puan kaybı Alman çalıştırıcıyı çok yaralardı.
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MAXIFOOT
PSG, Türk tuzağından Kean sayesinde kurtuldu. Hayal kırıklığının ötesine geçemeyen ilk devreden sonra da PSG galibiyete rağmen hiçbir yaratıcılık gösteremedi.