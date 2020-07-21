Gizli görüşmeyi açıkladılar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, hüsranla geçen sezonları unutmak adına transferde büyük oynuyor. Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, listesini de buna göre hazırlıyor.
2
Abone Ol
Transferde önceliğini maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere veren Kanarya, aynı zamanda kaliteyi de yükseltmenin planlarını yapıyor.
3
Abone Ol
'EMRE VETO ETTİ' DENMİŞTİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fransız basını Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.
4
Abone Ol
Kısa süre önce Emre Belözoğlu'nun veto ettiği iddia edilen Benjamin Stambouli için şu ifadeler kullanıldı:
5
Abone Ol
"STAMBOULI, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ"
"Schalke 04 ile olan sözleşmesine devam etmeyen Benjamin Stambouli artık istediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Stambouli'yi transfer etmek için çalışmalar başlattığını itiraf etse de, Fransız savunmacı ülkesine dönmek istemiyor. Stambouli ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca kulüp, onunla sözleşme imzalamak amacında..."
6
Abone Ol
Bu arada Fenerbahçe'nin Fransız savunmacıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
7
Abone Ol
MALANG SARR DA LİSTEDE
Haberin detaylarında ise Sarı-Lacivertliler'in Fransa'da gerçekleştirdiği operasyonun Stambouli ile sınırlı olmadığı belirtildi. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Nice'in eski yıldızı Malang Sarr'ın da Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunun altı çizildi.
8
Abone Ol
10 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi "takımdan gidecekler" planı ise şöyle:
9
Abone Ol
ZAJC VE JAILSON GİDİYOR
Verimsiz yabancılardan talibi çıkan hemen gönderilecek. Bu isimlerin başında Zajc ve Jailson geliyor.
10
Abone Ol
GARRY RODROGIUES VE DIRAR'A ISRAR YOK
Bunun yanı sıra Garry Rodrigues ve Dirar ayrılmak istemeleri durumunda kalmalarında ısrarcı olunmayacak.
11
Abone Ol
ZANKA VE FREY'E 'TAKIM BUL' DENİLECEK
Kiradan dönecek Zanka ve Frey'e takım bulmaları talimatı verilecek.
12
Abone Ol
GUSTAVO KALABİLİR
Luiz Gustavo ise çok iyi bir teklif gelmemesi halinde kalacak.
13
Abone Ol
FALETTE İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK
Kiralık sözleşmesi biten Simon Falette için Frankfurt'la masaya oturulacak. Oyuncunun uygun bir bonservis bedeli olması halinde alternatif stoper olarak kadroda tutulması gündemde.
14
Abone Ol
EKİCİ VE HASAN ALİ'YE SÖZLEŞME YOK
Sözleşmesi biten oyuncular Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme önerilmeyecek.
15
Abone Ol
TOLGA CİĞERCİ 1 YIL DAHA KALACAK
Tolga Ciğerci'nin bir yıllık opsiyonu kullanılacak.
16
Abone Ol
VEDAT MURIQI'YE TEKLİF BEKLENİYOR
Fenerbahçe, talipleri olan Vedat Muriqi için resmi teklif bekliyor. Kosovalı golcü, uygun bonservis bedeline ulaşmadığı sürece takımda tutulacak.
17
Abone Ol
Ancak 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Vedat'ın satışına onay çıkacak. Vedat bu bedellere satılırsa, başka yüksek bedelli satış olmayacak. Bonservis gideri bu bütçeden karşılanacak.