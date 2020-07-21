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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 15:36,

Gizli görüşmeyi açıkladılar! Fenerbahçe...

'Emre Belözoğlu transferi veto etti' denmişti ama...

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Fenerbahçe, hüsranla geçen sezonları unutmak adına transferde büyük oynuyor. Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, listesini de buna göre hazırlıyor.

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Transferde önceliğini maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere veren Kanarya, aynı zamanda kaliteyi de yükseltmenin planlarını yapıyor.

3EMRE VETO ETTİ DENMİŞTİ
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'EMRE VETO ETTİ' DENMİŞTİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fransız basını Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Kısa süre önce Emre Belözoğlu'nun veto ettiği iddia edilen Benjamin Stambouli için şu ifadeler kullanıldı:

5STAMBOULI, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
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"STAMBOULI, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ"

"Schalke 04 ile olan sözleşmesine devam etmeyen Benjamin Stambouli artık istediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Stambouli'yi transfer etmek için çalışmalar başlattığını itiraf etse de, Fransız savunmacı ülkesine dönmek istemiyor. Stambouli ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca kulüp, onunla sözleşme imzalamak amacında..."

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Bu arada Fenerbahçe'nin Fransız savunmacıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

7MALANG SARR DA LİSTEDE
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MALANG SARR DA LİSTEDE

Haberin detaylarında ise Sarı-Lacivertliler'in Fransa'da gerçekleştirdiği operasyonun Stambouli ile sınırlı olmadığı belirtildi. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Nice'in eski yıldızı Malang Sarr'ın da Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunun altı çizildi.

810 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
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10 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi "takımdan gidecekler" planı ise şöyle:

9ZAJC VE JAILSON GİDİYOR
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ZAJC VE JAILSON GİDİYOR

Verimsiz yabancılardan talibi çıkan hemen gönderilecek. Bu isimlerin başında Zajc ve Jailson geliyor.

10GARRY RODROGIUES VE DIRARA ISRAR YOK
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GARRY RODROGIUES VE DIRAR'A ISRAR YOK

Bunun yanı sıra Garry Rodrigues ve Dirar ayrılmak istemeleri durumunda kalmalarında ısrarcı olunmayacak.

11ZANKA VE FREYE TAKIM BUL DENİLECEK
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ZANKA VE FREY'E 'TAKIM BUL' DENİLECEK

Kiradan dönecek Zanka ve Frey'e takım bulmaları talimatı verilecek.

12GUSTAVO KALABİLİR
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GUSTAVO KALABİLİR

Luiz Gustavo ise çok iyi bir teklif gelmemesi halinde kalacak.

13FALETTE İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK
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FALETTE İÇİN GİRİŞİM YAPILACAK

Kiralık sözleşmesi biten Simon Falette için Frankfurt'la masaya oturulacak. Oyuncunun uygun bir bonservis bedeli olması halinde alternatif stoper olarak kadroda tutulması gündemde.

14EKİCİ VE HASAN ALİYE SÖZLEŞME YOK
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EKİCİ VE HASAN ALİ'YE SÖZLEŞME YOK

Sözleşmesi biten oyuncular Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme önerilmeyecek.

15TOLGA CİĞERCİ 1 YIL DAHA KALACAK
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TOLGA CİĞERCİ 1 YIL DAHA KALACAK

Tolga Ciğerci'nin bir yıllık opsiyonu kullanılacak.

16VEDAT MURIQIYE TEKLİF BEKLENİYOR
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VEDAT MURIQI'YE TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe, talipleri olan Vedat Muriqi için resmi teklif bekliyor. Kosovalı golcü, uygun bonservis bedeline ulaşmadığı sürece takımda tutulacak.

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Ancak 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Vedat'ın satışına onay çıkacak. Vedat bu bedellere satılırsa, başka yüksek bedelli satış olmayacak. Bonservis gideri bu bütçeden karşılanacak.

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