Gizli görüşmeyi açıkladılar! Fenerbahçe...

"STAMBOULI, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ" "Schalke 04 ile olan sözleşmesine devam etmeyen Benjamin Stambouli artık istediği kulüple sözleşme imzalayabilir. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Stambouli'yi transfer etmek için çalışmalar başlattığını itiraf etse de, Fransız savunmacı ülkesine dönmek istemiyor. Stambouli ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca kulüp, onunla sözleşme imzalamak amacında..."