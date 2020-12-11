Son Dakika | Fransa'dan Yusuf Yazıcı için yeni açıklama! Hocası itiraf etti...

GALTIER AÇIKLAMIŞTI Bunun üzerine Galtier, ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda.'' sözlerini kullanmıştı.