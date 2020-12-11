Son Dakika | Fransa'dan Yusuf Yazıcı için yeni açıklama! Hocası itiraf etti...

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 yenilse de 2. olarak gruptan çıkmayı başardı ve bir üst tura çıktı.
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Yusuf Yazıcı, 90 dakika sahada kalırken Ikone'un attığı golün asistini yaptı. Milli yıldız böylece bu sezon Lille'de 18. maçında 13. gol katkısında bulundu.
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AVRUPA'NIN TEPESİNDE!
Bu sezon harika bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, 18 maçta 10 gol ve 3 asist ile göz dolduruyor. Türk yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de attığı 6 golle gol krallığı yarışında hala zirvede yer alıyor.
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SİNİRLİ HAREKETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Yusuf Yazıcı, geçen hafta Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan maçta sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem olmuştu.
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ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ
Oyundan alınırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki gösteren Yusuf, Fransız teknik adamın elini sıkmayı da reddetmişti.
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GALTIER AÇIKLAMIŞTI
Bunun üzerine Galtier, ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda.'' sözlerini kullanmıştı.
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Bu açıklamaların üzerine Yusuf, Monaco maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak Milli futbolcu son oynanan Celtic maçında yine 11'de yer aldı.
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HOCASINDAN YENİ AÇIKLAMA!
Galtier ise Yusuf Yazıcı hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve yıldız isim ile sorunlarını çözdüklerini belirtti. Galtier, Yusuf hakkında şu sözleri kullandı;
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'YUSUF İLE İLGİLİ DEĞİŞEN ŞEY...'
''Yusuf ile ilgili değişen şey, artık tüm enerjisini işine, oyununa ve takıma harcıyor. Artık oynamadığı için sinirlenmiyor.
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'BUNUN OLACAĞINI BİLİYORDUM'
Uzun bir süreli sakatlık yaşadı ve dönmesi için zaman gerekiyordu. Onun böylesine etkili olacağını zaten biliyordum.
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'BAZEN ÇOK SİNİRLİ OLUYORDU'
Yusuf bazen çok sinirli davranabiliyordu, hemen her şeyin hızlı ilerlemesini istiyordu. Ama bilgilerim doğrultusunda böyle olması gerekiyordu. Bu konuda onunla çok tartıştık, fikir alışverişi yaptık.
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'GÜVENMESİ LAZIMDI'
Bana güvenmesini ve fırsat verdiğimde hazır olmasını söyledim. Şimdi ise performansıyla göz dolduruyor.''
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Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde 6, Fransa Ligi'nde ise 4 gol atarak müthiş bir sezon geçiriyor.
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Yıldız futbolcunun ismi şimdiden Avrupa'nın büyük takımları ile anılacağa benziyor...