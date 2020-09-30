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GeriFutbol Son Dakika | Fransa'da olay açıklama, Lille Başkanı itiraf etti! Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 15:12 | 

Son Dakika | Fransa'da olay açıklama, Lille Başkanı itiraf etti! Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligi takımlarından Lille'de Türk futbolcularımızı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor...

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Mehmet Zeki Çelik'in ardından geçen sene Yusuf Yazıcı'yı alan Lille, bu sene de Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosuna katmıştı.

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Kadrosund 4 Türk futbolcu bulunduran ve ''Fransa'daki Türk takımı'' olarak da nitelendirilen Lille'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

3TÜRK FUTBOLCU SAYISI DÜŞEBİLİR
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TÜRK FUTBOLCU SAYISI DÜŞEBİLİR

İngiltere ve Fransa'da çıkan son haberlere göre Lille'deki Türk futbolcuların sayısı düşebilir...

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'le ilgili flaş bir açıklama geldi.

5FRANSIZ BAŞKAN AÇIKLADI
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FRANSIZ BAŞKAN AÇIKLADI!

Fransız ekibinin başkanı Gerard Lopez, Fransız basınına yaptığı açıklamada Türk futbolcu Zeki Çelik'e gelen transfer tekliflerini açıkladı.

6GELEN TEKLİFLER VAR
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'GELEN TEKLİFLER VAR'

Lopez, ''Zeki'ye gelen teklifler var. Transferde her şey mümkün. Ayrılacak mı hep birlikte göreceğiz bunu.'' diyerek Milli futbolcunun transfer olabileceğinin sinyalini verdi.

7TOTTENHAM İSTEMİŞTİ
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TOTTENHAM İSTEMİŞTİ

İngiliz basını geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın Zeki için 20 milyon euroyu gözden çıkarttığını belirtmişti.

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Ancak Tottenham'ın Matt Doherty'i almasıyla birlikte bu transferin şansı oldukça düşmüş durumda.

9ANCELOTTI PEŞİNE DÜŞTÜ
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ANCELOTTI PEŞİNE DÜŞTÜ

Zeki Çelik için İngiltere'de devreye giren son takım ise Everton oldu. Carlo Ancelotti ile Premier Lig'e çok iyi bir giriş yapan Everton'ın Milli futbolcuyu ısrarla istediği kaydedildi.

10EN AZ 20 MİLYON EURO...
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EN AZ 20 MİLYON EURO...

20-25 milyon euro arası bir bonservis ücretiyle Everton'a gitmesi gündemde olan Zeki Çelik, böylece yurtdışında en pahalı transfer yapan Türk futbolculardan birisi olacak.

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2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Mehmet Zeki Çelik, Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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Gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Türk futbolcu, geçen sezon Fransa'daki en iyi sağ bekler arasında gösterilmişti.

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