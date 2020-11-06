Son Dakika | Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı! "Onurumuzu kurtardı..."

Le Parisien: Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık geçirdi ve ayağa kalkarak yeniden en üst seviyede futbola döndü ve kendisine neden 16 milyon avro ödendiğini gösteriyor. Zlatan'a rağmen gecenin sahibi Yusuf Yazıcı oldu. 80. dakikada görevini tamamlamış olarak kenara geldi.