Son Dakika | Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı! "Onurumuzu kurtardı..."

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde hat-tricklerine devam ediyor. Milli futbolcumuz, San Siro'da Milan'a attığı 3 golle adını futbol tarihine yazdırdı.
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MAÇIN ADAMI
İki hafta için iki farklı maçta hat-trick yapma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında gol krallığına yüksel ve ayrıca Milan maçının en iyi oyuncusu seçildi.
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ONDAN BAŞKA BAŞARAN YOK
Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu ve böylece bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
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TARİHE GEÇTİ
23 yaşındaki yetenekli oyuncu ayrıca bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
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SERİYİ BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, bundan önce son mağlubiyetini 8 Mart'ta Genoa'ya karşı almıştı.
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BURAK YILMAZ'IN PEŞİNDE
Yusuf Yazıcı, 2012/13'te Burak Yılmaz'dan bu yana bir Avrupa kupası sezonunda 6+ gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
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RIVALDO'DAN SONRA...
Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a, San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. San Siro'da son olarak 2000-2001 sezonunda Brezilyalı oyuncu Rivaldo hat-trick yapmayı başarmıştı.
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FALCAO İLE AYNI LİSTEDE
Yusuf Yazıcı, Milan karşısındaki tarihi performansıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 1 sezonda birden fazla kez hat-trick yapan futbolcular listesine de girmeyi başaradı. Bu listede; Radamel Falcao (2010-11), Klaas-Jan Huntelaar (2011-12), Edin Dzeko (2016-17), Manuel Fernandes (2017-18) ve Diogo Jota (2019-20) bulunuyordu.
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GALATASARAY DETAYI
Yusuf Yazıcı, Avrupa Kupalarında bir Fransız takımıyla İtalyan bir takıma karşı hat-trick yapan 2. isim oldu. Daha önce 1977 yılında Galatasaray’a transfer olduktan sonra Dündar Siz ismini alan Didier Six, Lens formasıyla Lazio ağlarına 3 gol göndermişti.
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FRANSIZ BASINI NE YAZDI?
France Football: Ne yıkım ama! Lille, San Siro'da Milan'a karşı aldığı galibiyet için büyük bir saygıyı hak ediyor. Mart'tan bu yana yenilmeyen Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın çılgın hat-trick'i sayesinde devirdiler. Kara hafta Fransız futbolunun onuru kurtuldu.
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France Football: UEFA Avrupa Ligi'nd 3 maç ve 6 gol! İşte karşınızda Yusuf Yazıcı... Soğukkanlı duruşu ile tecrübeli bir yıldız gibi gözüküyor ancak henüz 23 yaşında olmasına rağmen güçlü bir mesaj veriyor.
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Le Parisien: Durdurulamaz Yusuf Yazıcı'nın önderliğindeki Lille, Milan karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Gururumuz kurtuldu! Marsilya, PSG ve Rennes'nin mağlubiyetlerinin ardından nihayet Fransız futbolunun yüzü Avrupa'da güldü. Yusuf Yazıcı herkesi mutlu etti.
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Le Parisien: Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık geçirdi ve ayağa kalkarak yeniden en üst seviyede futbola döndü ve kendisine neden 16 milyon avro ödendiğini gösteriyor. Zlatan'a rağmen gecenin sahibi Yusuf Yazıcı oldu. 80. dakikada görevini tamamlamış olarak kenara geldi.
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L’Equipe ise Lille ve Yusuf Yazıcı, Milan’ı ezdi! Yusuf Yazıcı’nın 3 gol atması Zlatan’ı üzdü. Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürdü.
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So Foot: Zlatan’ı görüyor musunuz? İşte Yusuf Yazıcı, her sabah kahvaltıda ondan bir tane atıştırıyor.
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Radio France Internationale: Yusuf Yazıcı Fransız futbolunun itibarının kazanılmasında yıldız oldu.
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Yahoo Sport: Lille ve Yazıcı, Milan'ı ezerek sansasyon yarattı.
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RTBF: Lille'in 'Mösyö Hat-trick'i Yusuf Yazıcı, Milan'ı küçük düşürüyor ve Rivaldo'nun rekorunu süpürüyor.