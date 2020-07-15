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GeriFutbol Acun IlÄ±calÄ± bombayÄ± patlattÄ±: HayÄ±rlÄ± olsun
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 15 Temmuz 2020 - 09:56,

Acun IlÄ±calÄ± bombayÄ± patlattÄ±: HayÄ±rlÄ± olsun

Åžimdi herkes bu sorunun cevabÄ±nÄ± merak ediyor

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Survivor 2020'nin finalinde 5.5 aylÄ±k maratonun ardÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±, bomba etkisi yaratan bir aÃ§Ä±klamada bulundu.

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Survivor 2020 finalinden yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce kulÃ¼p satÄ±n almak istediÄŸini aÃ§Ä±klayan Acun IlÄ±calÄ±, "Fortuna Sittard ile anlaÅŸma aÅŸamasÄ±ndayÄ±m, her ÅŸey sorunsuz sona ererse, genÃ§ futbolcularÄ± TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada keÅŸfedip dÃ¼nya futboluna kazandÄ±rmak istiyoruz.

3FORTUNADAN YETÄ°ÅžÄ°P, F.BAHÃ‡EYÄ° AYAÄžA KALDIRSIN Ä°STÄ°YORUM
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"FORTUNA'DAN YETÄ°ÅžÄ°P, F.BAHÃ‡E'YÄ° AYAÄžA KALDIRSIN Ä°STÄ°YORUM"

FenerbahÃ§e baÅŸta olmak Ã¼zere genÃ§ oyuncularÄ± TÃ¼rk futboluna kazandÄ±rmak istiyorum. Mesela ÅŸÃ¶yle bir hayalim var, FenerbahÃ§e'de tribÃ¼nleri ayaÄŸa kaldÄ±ran bir oyuncunun Fortuna Sittard'dan yetiÅŸmesini istiyorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

4GÃ–RÃœÅžMELERÄ°MÄ°Z GAYET OLUMLU GÄ°DÄ°YOR
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"GÃ–RÃœÅžMELERÄ°MÄ°Z GAYET OLUMLU GÄ°DÄ°YOR"

Fortuna Sittard BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±tan GÃ¼n ise "Acun IlÄ±calÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulÃ¼bÃ¼n hisse satÄ±ÅŸÄ±yla alakalÄ± Acun IlÄ±calÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ belirttik.

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SatÄ±ÅŸ kulÃ¼bÃ¼n hisselerinin tamamÄ± deÄŸil belli bir kÄ±smÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Zaten bu konuda hem fikiriz. KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netmeye devam edeceÄŸiz. Acun IlÄ±calÄ± Ã§ok tanÄ±nmÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ insanÄ±. Bize olan ilginin artmasÄ±n adÄ±na da bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacaktÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.

7FORTUNA MACERAMIZ BAÅžLADI, HAYIRLI OLSUN
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"FORTUNA MACERAMIZ BAÅžLADI, HAYIRLI OLSUN"

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2020 finalinin gecesinde Hollanda Ligi ekibini satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Fortuna Sittard maceramÄ±z baÅŸladÄ±, hayÄ±rlÄ± olsun diyorum" sÃ¶zleriyle duyurdu.

8KULÃœBÃœN TAKÄ°PÃ‡Ä°SÄ° SAYISINDA REKOR ARTIÅž
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KULÃœBÃœN TAKÄ°PÃ‡Ä°SÄ° SAYISINDA REKOR ARTIÅž

IlÄ±calÄ±, "Bundan sonra Fortuna'yÄ± takip edin" dedikten sonra kulÃ¼bÃ¼n 21 bin takipÃ§ili olan Instagram hesabÄ±, Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde artarak 45 bini geÃ§ti.

9SERCANI FORTUNADA DÃœÅžÃœNSENÄ°ZE...
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"SERCAN'I FORTUNA'DA DÃœÅžÃœNSENÄ°ZE..."

Acun IlÄ±calÄ± ayrÄ±ca Survivor 2020'nin yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, Fortuna Sittard'a transfer edebileceÄŸini ise "Sercan futbolcu olarak en verimli yaÅŸÄ±nda ve ÅŸovunu yapacak yaÅŸta.

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Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsene. Topu alÄ±p gidiyor. Hollanda seyircisi tribÃ¼nde. Olur olmaz ayrÄ± bir ÅŸey" ifadeleriyle duyurmuÅŸtu.

11ACUN ILICALI, SERCAN YILDIRIMI TRANSFER EDECEK MÄ°
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ACUN ILICALI, SERCAN YILDIRIM'I TRANSFER EDECEK MÄ°?

KulÃ¼bÃ¼n satÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi herkes "Acun IlÄ±calÄ±, Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Fortuna Sittard'a transfer edecek mi?" sorusunun cevabÄ±nÄ± merak etmeye baÅŸladÄ±.

122011 YILINDA GALATASARAYA TRANSFER OLMUÅžTU
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2011 YILINDA GALATASARAY'A TRANSFER OLMUÅžTU

Futbola Bursaspor altyapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2011 yÄ±lÄ±nda 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuÅŸtu.

1330 YAÅžINDA VE TAKIMSIZ...
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30 YAÅžINDA VE TAKIMSIZ...

HenÃ¼z 30 yaÅŸÄ±nda olan Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Galatasaray'dan sonra Sivasspor, ÅžanlÄ±urfaspor, Bursaspor, BalÄ±kesirspor, Giresunspor ve KaragÃ¼mrÃ¼k formalarÄ±nÄ± giymiÅŸti.

14ACUN ILICALIYI ÅžAÅžIRTAN KARAR: FUTBOLU BIRAKTI
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ACUN ILICALI'YI ÅžAÅžIRTAN KARAR: FUTBOLU BIRAKTIÂ

Bu arada geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Fortuna Sittard'da Acun IlÄ±calÄ± ve mevcut baÅŸkan IÅŸÄ±tan GÃ¼n'Ã¼ ÅŸaÅŸÄ±rtan bir olay meydana gelmiÅŸti.

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Fortuna Sittard'Ä±n 21 yaÅŸÄ±ndaki futbolcusu Bo Breukers yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

16EÄžÄ°TÄ°M KARÄ°YERÄ°ME ODAKLANMAK Ä°STÄ°YORUM
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"EÄžÄ°TÄ°M KARÄ°YERÄ°ME ODAKLANMAK Ä°STÄ°YORUM"

Breukers, ayrÄ±lÄ±k nedenini ise "14 yÄ±l Ã¶nce bu kulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±na girdim. A takÄ±ma kadar yÃ¼kseldim ve yÄ±llar iÃ§erisinde bu kulÃ¼ple Ã§ok gÃ¼zel anÄ±lar yaÅŸadÄ±m. Ancak artÄ±k eÄŸitim kariyerime odaklanmak istiyorum. Fortuna Sittard'a Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim, bu takÄ±m her ÅŸeyin en iyisini hak ediyor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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