Acun IlÄ±calÄ± bombayÄ± patlattÄ±: HayÄ±rlÄ± olsun

"EÄžÄ°TÄ°M KARÄ°YERÄ°ME ODAKLANMAK Ä°STÄ°YORUM" Breukers, ayrÄ±lÄ±k nedenini ise "14 yÄ±l Ã¶nce bu kulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±na girdim. A takÄ±ma kadar yÃ¼kseldim ve yÄ±llar iÃ§erisinde bu kulÃ¼ple Ã§ok gÃ¼zel anÄ±lar yaÅŸadÄ±m. Ancak artÄ±k eÄŸitim kariyerime odaklanmak istiyorum. Fortuna Sittard'a Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim, bu takÄ±m her ÅŸeyin en iyisini hak ediyor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.