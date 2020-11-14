Son Dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde pole pozisyonu alan Lance Stroll: ''İstanbul'a bayılıyorum!''

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarına Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll damgasını vurdu!Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında birinci sırayı alan Stroll, kariyerinde bunu ilk kez başardı.Kanadalı genç pilot, İstanbul'da aldığı tarihi başarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.Stroll'un ilk sözleri ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi.'' diye oldu.Lance Stroll, ardından ilk pole pozisyonunu İstanbul'da aldığını belirtti ve bağırarak ''İstanbul'a bayılıyorum, çok seviyorum!'' dedi.Stroll, son olarak ''Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri. Bu anı hep hayal ediyordum.'' şeklinde konuştu.Yarışın ardından Racing Point, Twitter'da çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.Seneye Racing Point'in yerini alacak olan Aston Martin ise ''Her yarış İstanbul'da yarışabilir miyiz?'' cevabını verdi.Bu sezon pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes ise ilk kez bir yarışa birinci sırada başlayamayacak. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, bu senenin en düşük sırasını aldı ve 6. sırada kaldı.Pazar günü İstanbul'da şampiyonluk şansı bulunan Hamilton, Valteri Bottas ile olan puan farkını koruması halinde 7. kez şampiyon olacak.Hamilton, sıralama turunun ardından yaptığı açıklamada 'Burası çok güzel bir pist, yarın arabayı yolda tutmaya çalışacağım' dedi.