MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriSon Dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde pole pozisyonu alan Lance Stroll: ''İstanbul'a bayılıyorum!''
GeriMotor Sporları Son Dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde pole pozisyonu alan Lance Stroll: ''İstanbul'a bayılıyorum!''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Motor Sporları
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 17:41 | 

Son Dakika | Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inde pole pozisyonu alan Lance Stroll: ''İstanbul'a bayılıyorum!''

Formula 1'de kariyerinde ilk pole pozisyonunu İstanbul'da alan Lance Stroll, sıralama sonrası İstanbul hakkında konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarına Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll damgasını vurdu!

2
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında birinci sırayı alan Stroll, kariyerinde bunu ilk kez başardı.

3BÜYÜK SEVİNÇ
Abone Olgoogle-news

BÜYÜK SEVİNÇ

Kanadalı genç pilot, İstanbul'da aldığı tarihi başarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

4
Abone Olgoogle-news

Stroll'un ilk sözleri ''Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi.'' diye oldu.

5İSTANBULU ÇOK SEVİYORUM
Abone Olgoogle-news

'İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM!'

Lance Stroll, ardından ilk pole pozisyonunu İstanbul'da aldığını belirtti ve bağırarak ''İstanbul'a bayılıyorum, çok seviyorum!'' dedi.

6HEP BU ANI HAYAL EDİYORDUM
Abone Olgoogle-news

'HEP BU ANI HAYAL EDİYORDUM'

Stroll, son olarak ''Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri. Bu anı hep hayal ediyordum.'' şeklinde konuştu.

7TWITTERDAN PAYLAŞIM
Abone Olgoogle-news

TWITTER'DAN PAYLAŞIM

Yarışın ardından Racing Point, Twitter'da çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

8HER YARIŞI İSTANBULDA YAPALIM
Abone Olgoogle-news

'HER YARIŞI İSTANBUL'DA YAPALIM'

Seneye Racing Point'in yerini alacak olan Aston Martin ise ''Her yarış İstanbul'da yarışabilir miyiz?'' cevabını verdi.

9
Abone Olgoogle-news

Bu sezon pole pozisyonunu kimseye kaptırmayan Mercedes ise ilk kez bir yarışa birinci sırada başlayamayacak. Şampiyona lideri Lewis Hamilton, bu senenin en düşük sırasını aldı ve 6. sırada kaldı.

10HAMILTON KAZANIRSA...
Abone Olgoogle-news

HAMILTON KAZANIRSA...

Pazar günü İstanbul'da şampiyonluk şansı bulunan Hamilton, Valteri Bottas ile olan puan farkını koruması halinde 7. kez şampiyon olacak.

11BURASI ÇOK GÜZEL BİR PİST
Abone Olgoogle-news

'BURASI ÇOK GÜZEL BİR PİST'

Hamilton, sıralama turunun ardından yaptığı açıklamada 'Burası çok güzel bir pist, yarın arabayı yolda tutmaya çalışacağım' dedi.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi