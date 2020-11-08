GALATA KÃ–PRÃœSÃœ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR -Sarayburnuâ€™ndan Sahil gÃ¼ney Sirkeci istikameti kapalÄ±.Â



-ArabalÄ± vapur giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±Â



-Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ - KarakÃ¶y istikametiÂ



-Ankara Caddesiâ€™nden Sirkeciâ€™ye katÄ±lÄ±m, Sahil kuzey ve gÃ¼ney kapalÄ±.Â



-Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ trafik Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Sirkeci istikametine verilmeyecekÂ



-Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve EminÃ¶nÃ¼ otobÃ¼s duraklarÄ±ndan RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesiâ€™nden gelen araÃ§lar Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸ(Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã–nÃ¼ KavÅŸak ) noktasÄ±ndan kapatÄ±lacak. Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.Â



-KemeraltÄ± Caddesi Ã¼zerinden Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne akÄ±m verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesiâ€™ne yÃ¶nlendirilecektir.)