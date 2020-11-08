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GeriFutbol Son Dakika | Formula 1 tanÄ±tÄ±m filmi çekimleri için Ä°stanbulâ€™da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 08 KasÄ±m 2020 - 19:28 | 

Son Dakika | Formula 1 tanÄ±tÄ±m filmi çekimleri için Ä°stanbulâ€™da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ä°stanbul ValiliÄŸi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlenecek Formula 1 yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, yarÄ±ndan itibaren Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca Ã§ekilecek tanÄ±tÄ±m filmi Ã§ekimi iÃ§in, bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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AÃ§Ä±klamda, geÃ§ici sÃ¼reyle trafiÄŸe kapatÄ±lacak gÃ¼zergahlar ile tarih ve saatleri ÅŸÃ¶yle:

AVRASYA TÃœNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasÄ±nda

-Samatya GÃ¼ney Avrasya TÃ¼nel ilk giriÅŸ noktasÄ±, Avrasya TÃ¼nel Anadolu istikametine kapalÄ±.

-NamÄ±k Kemal GÃ¼ney Avrasya Yoluâ€™na giriÅŸ

-Avrasya acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼ney tersten araÃ§ verilmeyecek.

-Avrasya TÃ¼neli GÃ¼ney Yol Anadolu YakasÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± (TÃ¼nele tersten girebilecek araÃ§larakarÅŸÄ± kapatÄ±lacaktÄ±r.)

2KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATÄ°F YOLLAR
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KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATÄ°F YOLLAR

-Sahil GÃ¼ney Sirkeci istikametiÂ 

-Sahil GÃ¼ney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikametiÂ 

-YenikapÄ± varyanttan Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Caddesiâ€™ne UnkapanÄ± istikameti

3BEÅžÄ°KTAÅž/ARNAVUTKÃ–Y SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
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BEÅžÄ°KTAÅž/ARNAVUTKÃ–Y SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

-Muallim Naci Caddesi Ä°le KÄ±rbaÃ§ Sokak kesiÅŸimi geliÅŸ ve gidiÅŸ kapatÄ±lacak.Â 

-ArnavutkÃ¶y KuruÃ§eÅŸme CaddesiÂ 

-Bebek KuruÃ§eÅŸme CaddesiÂ 

-Bebek ArnavutkÃ¶y CaddesiÂ 

-CevdetpaÅŸa Caddesi Ä°nÅŸirah Cadde kesiÅŸimi

4ALTERNATÄ°F YOLLAR DA;
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ALTERNATÄ°F YOLLAR DA;

-Dere Boyu CaddesiÂ 

-Portokal YokuÅŸuÂ 

-Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± CaddesiÂ 

-Ahmet Adnan Saygun CaddesiÂ 

-KuruÃ§eÅŸme Ã‡aÄŸrÄ± SokakÂ 

-YeÅŸil PÄ±nar SokakÂ 

-ArnavutkÃ¶y Dere SokakÂ 

-Bebek Hamam Sokak

52. GÃœN 10 KASIM 2020 KENNEDY CADDESÄ° SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
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2. GÃœN 10 KASIM 2020 KENNEDY CADDESÄ° SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLARÂ

-Avrasya TÃ¼nel Son Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Ã‡atladÄ±kapÄ±â€™ya gelmeden u dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kapatÄ±lacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalÄ± olacak.Â 

-Aksakal sokaktan Ã‡atladÄ±kapÄ± istikameti kapalÄ± olacak.Â 

-GÃ¼lhane iÃ§erisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalÄ±.Â 

-Sirkeci Meydanâ€™dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalÄ±.

6ALTERNATÄ°F YOLLAR
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ALTERNATÄ°F YOLLAR

-Sahil GÃ¼ney Kennedy Caddesi Ã‡atladÄ±kapÄ± U dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinden Sahil kuzeye akÄ±m geri Ã§evrilecek.Â 

-Aksakal sokaktan akÄ±m KÃ¼Ã§Ã¼k Ayasofya Caddesiâ€™ne yÃ¶nlendirilecek.Â 

-GÃ¼lhane iÃ§inden ve askeri gazinodan Ã§Ä±kan araÃ§lar GÃ¼lhane iÃ§ine yÃ¶nlendirilecekÂ 

-Sirkeci Meydanâ€™dan akÄ±m Ankara Caddesiâ€™ne ve Hamidiye KavÅŸakâ€™tan dÃ¶nÃ¼ÅŸ alÄ±pÂ Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala UnkapanÄ± istikametine yÃ¶nlendirilecek

7GALATA KÃ–PRÃœSÃœ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
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GALATA KÃ–PRÃœSÃœ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

-Sarayburnuâ€™ndan Sahil gÃ¼ney Sirkeci istikameti kapalÄ±.Â 

-ArabalÄ± vapur giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±Â 

-Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ - KarakÃ¶y istikametiÂ 

-Ankara Caddesiâ€™nden Sirkeciâ€™ye katÄ±lÄ±m, Sahil kuzey ve gÃ¼ney kapalÄ±.Â 

-Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ trafik Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Sirkeci istikametine verilmeyecekÂ 

-Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve EminÃ¶nÃ¼ otobÃ¼s duraklarÄ±ndan RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesiâ€™nden gelen araÃ§lar Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸ(Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã–nÃ¼ KavÅŸak ) noktasÄ±ndan kapatÄ±lacak. Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.Â 

-KemeraltÄ± Caddesi Ã¼zerinden Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne akÄ±m verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesiâ€™ne yÃ¶nlendirilecektir.)

8ALTERNATÄ°F YOLLAR
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ALTERNATÄ°F YOLLAR

-Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesiÅŸiminde trafik geri Ã§evrilerek Ã‡aÄŸaloÄŸlu Valilik istikametine geri yÃ¶nlendirilecek.Â 

-Cemil Birsel Caddesiâ€™nden gelen akÄ±m RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesi, UnkapanÄ±, AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, AtatÃ¼rk BulvarÄ±, Balat Sahil Yoluâ€™na yÃ¶nlendirilecek.Â 

-RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesi - UnkapanÄ± istikametinden gelen araÃ§lar Cemil Birsel (Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã¶nÃ¼ kavÅŸak) U dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinden tekrar RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala UnkapanÄ± istikametine yÃ¶nlendirilecek.

93. GÃœN 11 KASIM 2020 15 TEMMUZ ÅžEHÄ°TLER KÃ–PRÃœSÃœ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATÄ°F YOLLAR
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3. GÃœN 11 KASIM 2020 15 TEMMUZ ÅžEHÄ°TLER KÃ–PRÃœSÃœ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATÄ°F YOLLAR

-GÃ¼ney Zincirlikuyu ayrÄ±mÄ± (GÃ¼ney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne gelen akÄ±m tamamen kesilerek BÃ¼yÃ¼kdere - Balmumcu/Levent-SarÄ±yer ayrÄ±mÄ±na yÃ¶nlendirilecektir.)Â 

-Kuzey UzunÃ§ayÄ±r rampa kapama noktasÄ± (AkÄ±m Sabiha GÃ¶kÃ§en ayrÄ±mlarÄ±ndan Ã‡amlÄ±ca baÄŸlantÄ± yoluna verilecektir.)Â 

-Kuzey Ã‡amlÄ±ca giÅŸelerden geliÅŸ, Mimar Sinan Camii karÅŸÄ±sÄ± kapama noktasÄ± (AkÄ±m AtaÅŸehir yan yola verilecektir.)Â 

-Kuzey AtaÅŸehir yan yol Ã‡amlÄ±ca giÅŸelerden geliÅŸ istikameti kapama noktasÄ± (Yan yola verilen akÄ±m AtaÅŸehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrÄ±mÄ±na yÃ¶nlendirilecektir.)Â 

-Kuzey TEM katÄ±lÄ±m kapama noktasÄ± (O-4 kuzey yoldan gelen akÄ±m 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne verilmeyerek Ãœnalan ayrÄ±mlarÄ±na yÃ¶nlendirilecek.)

10ÃœSKÃœDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
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ÃœSKÃœDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

-KÄ±sÄ±klÄ± Caddesi, Altunizade KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden D 100 kuzey yola katÄ±lÄ±mÂ 

-Mahir Ä°z Caddesi, Altunizade KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zeri D 100 kuzey yola katÄ±lÄ±mÂ 

-Beylerbeyi AbdullahaÄŸa Cadddesiâ€™nden 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ kuzeye katÄ±lÄ±mÂ 

-BatÄ± AtaÅŸehir KÄ±zÄ±l Begonya sokaktan Kuzey Ã‡evreyolu RÄ±dvan DedeoÄŸlu ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ istikametine katÄ±lÄ±mÂ 

-TophanelioÄŸlu Caddesi D-100 kuzeye katÄ±lÄ±m, tÃ¼nel giriÅŸi

11ALTERNATÄ°F YOLLAR
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ALTERNATÄ°F YOLLAR

-Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼-Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼-Avrasya TÃ¼neli-Nuhkuyusu Caddesi

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