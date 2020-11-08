AÃ§Ä±klamda, geÃ§ici sÃ¼reyle trafiÄŸe kapatÄ±lacak gÃ¼zergahlar ile tarih ve saatleri ÅŸÃ¶yle: AVRASYA TÃœNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasÄ±nda -Samatya GÃ¼ney Avrasya TÃ¼nel ilk giriÅŸ noktasÄ±, Avrasya TÃ¼nel Anadolu istikametine kapalÄ±. -NamÄ±k Kemal GÃ¼ney Avrasya Yoluâ€™na giriÅŸ -Avrasya acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼ney tersten araÃ§ verilmeyecek. -Avrasya TÃ¼neli GÃ¼ney Yol Anadolu YakasÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± (TÃ¼nele tersten girebilecek araÃ§larakarÅŸÄ± kapatÄ±lacaktÄ±r.)-Sahil GÃ¼ney Sirkeci istikametiÂ -Sahil GÃ¼ney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikametiÂ -YenikapÄ± varyanttan Gazi Mustafa Kemal PaÅŸa Caddesiâ€™ne UnkapanÄ± istikameti-Muallim Naci Caddesi Ä°le KÄ±rbaÃ§ Sokak kesiÅŸimi geliÅŸ ve gidiÅŸ kapatÄ±lacak.Â -ArnavutkÃ¶y KuruÃ§eÅŸme CaddesiÂ -Bebek KuruÃ§eÅŸme CaddesiÂ -Bebek ArnavutkÃ¶y CaddesiÂ -CevdetpaÅŸa Caddesi Ä°nÅŸirah Cadde kesiÅŸimi-Dere Boyu CaddesiÂ -Portokal YokuÅŸuÂ -Ahmet Taner KÄ±ÅŸlalÄ± CaddesiÂ -Ahmet Adnan Saygun CaddesiÂ -KuruÃ§eÅŸme Ã‡aÄŸrÄ± SokakÂ -YeÅŸil PÄ±nar SokakÂ -ArnavutkÃ¶y Dere SokakÂ -Bebek Hamam Sokak-Avrasya TÃ¼nel Son Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Ã‡atladÄ±kapÄ±â€™ya gelmeden u dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kapatÄ±lacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalÄ± olacak.Â -Aksakal sokaktan Ã‡atladÄ±kapÄ± istikameti kapalÄ± olacak.Â -GÃ¼lhane iÃ§erisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalÄ±.Â -Sirkeci Meydanâ€™dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalÄ±.-Sahil GÃ¼ney Kennedy Caddesi Ã‡atladÄ±kapÄ± U dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinden Sahil kuzeye akÄ±m geri Ã§evrilecek.Â -Aksakal sokaktan akÄ±m KÃ¼Ã§Ã¼k Ayasofya Caddesiâ€™ne yÃ¶nlendirilecek.Â -GÃ¼lhane iÃ§inden ve askeri gazinodan Ã§Ä±kan araÃ§lar GÃ¼lhane iÃ§ine yÃ¶nlendirilecekÂ -Sirkeci Meydanâ€™dan akÄ±m Ankara Caddesiâ€™ne ve Hamidiye KavÅŸakâ€™tan dÃ¶nÃ¼ÅŸ alÄ±pÂ Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala UnkapanÄ± istikametine yÃ¶nlendirilecek-Sarayburnuâ€™ndan Sahil gÃ¼ney Sirkeci istikameti kapalÄ±.Â -ArabalÄ± vapur giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±Â -Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ - KarakÃ¶y istikametiÂ -Ankara Caddesiâ€™nden Sirkeciâ€™ye katÄ±lÄ±m, Sahil kuzey ve gÃ¼ney kapalÄ±.Â -Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ trafik Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Sirkeci istikametine verilmeyecekÂ -Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve EminÃ¶nÃ¼ otobÃ¼s duraklarÄ±ndan RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesiâ€™nden gelen araÃ§lar Cemil Birsel U dÃ¶nÃ¼ÅŸ(Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã–nÃ¼ KavÅŸak ) noktasÄ±ndan kapatÄ±lacak. Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.Â -KemeraltÄ± Caddesi Ã¼zerinden Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne akÄ±m verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesiâ€™ne yÃ¶nlendirilecektir.)-Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesiÅŸiminde trafik geri Ã§evrilerek Ã‡aÄŸaloÄŸlu Valilik istikametine geri yÃ¶nlendirilecek.Â -Cemil Birsel Caddesiâ€™nden gelen akÄ±m RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesi, UnkapanÄ±, AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, AtatÃ¼rk BulvarÄ±, Balat Sahil Yoluâ€™na yÃ¶nlendirilecek.Â -RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesi - UnkapanÄ± istikametinden gelen araÃ§lar Cemil Birsel (Ä°stanbul Ticaret Ãœniversitesi Ã¶nÃ¼ kavÅŸak) U dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinden tekrar RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala UnkapanÄ± istikametine yÃ¶nlendirilecek.-GÃ¼ney Zincirlikuyu ayrÄ±mÄ± (GÃ¼ney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne gelen akÄ±m tamamen kesilerek BÃ¼yÃ¼kdere - Balmumcu/Levent-SarÄ±yer ayrÄ±mÄ±na yÃ¶nlendirilecektir.)Â -Kuzey UzunÃ§ayÄ±r rampa kapama noktasÄ± (AkÄ±m Sabiha GÃ¶kÃ§en ayrÄ±mlarÄ±ndan Ã‡amlÄ±ca baÄŸlantÄ± yoluna verilecektir.)Â -Kuzey Ã‡amlÄ±ca giÅŸelerden geliÅŸ, Mimar Sinan Camii karÅŸÄ±sÄ± kapama noktasÄ± (AkÄ±m AtaÅŸehir yan yola verilecektir.)Â -Kuzey AtaÅŸehir yan yol Ã‡amlÄ±ca giÅŸelerden geliÅŸ istikameti kapama noktasÄ± (Yan yola verilen akÄ±m AtaÅŸehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrÄ±mÄ±na yÃ¶nlendirilecektir.)Â -Kuzey TEM katÄ±lÄ±m kapama noktasÄ± (O-4 kuzey yoldan gelen akÄ±m 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne verilmeyerek Ãœnalan ayrÄ±mlarÄ±na yÃ¶nlendirilecek.)-KÄ±sÄ±klÄ± Caddesi, Altunizade KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden D 100 kuzey yola katÄ±lÄ±mÂ -Mahir Ä°z Caddesi, Altunizade KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zeri D 100 kuzey yola katÄ±lÄ±mÂ -Beylerbeyi AbdullahaÄŸa Cadddesiâ€™nden 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ kuzeye katÄ±lÄ±mÂ -BatÄ± AtaÅŸehir KÄ±zÄ±l Begonya sokaktan Kuzey Ã‡evreyolu RÄ±dvan DedeoÄŸlu ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ istikametine katÄ±lÄ±mÂ -TophanelioÄŸlu Caddesi D-100 kuzeye katÄ±lÄ±m, tÃ¼nel giriÅŸi-Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼-Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼-Avrasya TÃ¼neli-Nuhkuyusu Caddesi