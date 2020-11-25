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Motor Sporları
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 15:12 | 

Son Dakika | Formula 1 pilotlarının yıllık kazancı olay oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u kasıp kavuran Formula 1 pilotlarının yıllık maaşları ortaya çıktı.

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1MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI
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MAAŞLARI ORTAYA ÇIKTI

Son yıllarda Formula 1 pilotlarının kazançları bir hayli yükseldi. Business Book GP, mevcut Formula 1 sürücünün maaşlarını açıkladı.

2ZİRVEDE HAMILTON VAR
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ZİRVEDE HAMILTON VAR

Açıklanan listeye göre zirvede Mercedes pilotu Lewis Hamilton bulunurken, son sırada ise Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi yer aldı.

3ŞAŞIRTAN SIRALAMA
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ŞAŞIRTAN SIRALAMA

Yeni sezonda Aston Martin için yarışacak Sebastian Vettel, Red Bull'un yıldızı Max Verstappen ve Ferrari'nin geleceği olarak görülen Charles Leclerc'in maaşları ise şaşırttı.

4Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
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Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

€ 500,000

5Nicholas Latifi (Williams)
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Nicholas Latifi (Williams)

€ 750,000

6George Russell ( Williams )
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George Russell ( Williams )

€ 750,000

7Daniil Kvyat (STR)
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Daniil Kvyat (STR)

€ 750,000

8Pierre Gasly (Alpha Tauri)
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Pierre Gasly (Alpha Tauri)

€ 1.000.000

9Lance Stroll (Racing Point)
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Lance Stroll (Racing Point)

€ 1.500.000

10Lando Norris (McLaren)
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Lando Norris (McLaren)

€ 1.500.000

11Alex Albon (Red Bull Racing)
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Alex Albon (Red Bull Racing)

€ 2.000.000

12Kevin Magnussen (Haas)
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Kevin Magnussen (Haas)

€ 2.000.000

13Romain Grosjean (Haas)
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Romain Grosjean (Haas)

€ 2.000.000

14Esteban Ocon (Renault)
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Esteban Ocon (Renault)

€ 4.000.000

15Sergio Perez (Racing Point)
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Sergio Perez (Racing Point)

€ 4.000.000

16Carlos Sainz (McLaren)
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Carlos Sainz (McLaren)

€ 4.500.000

17Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)
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Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

€ 6.000.000

18Charles Leclerc (Ferrari)
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Charles Leclerc (Ferrari)

€ 9.000.000

19Valtteri Bottas (Mercedes)
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Valtteri Bottas (Mercedes)

€ 9.000.000

20Max Verstappen (Red Bull Racing)
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Max Verstappen (Red Bull Racing)

€ 16.000.000

21Daniel Ricciardo (Renault)
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Daniel Ricciardo (Renault)

€ 20.000.000

22Sebastian Vettel (Ferrari)
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Sebastian Vettel (Ferrari)

€ 35.000.000

23Lewis Hamilton (Mercedes)
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Lewis Hamilton (Mercedes)

€ 47.000.000

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