Son Dakika | Formula 1 pilotlarının yıllık kazancı olay oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Son yıllarda Formula 1 pilotlarının kazançları bir hayli yükseldi. Business Book GP, mevcut Formula 1 sürücünün maaşlarını açıkladı.Açıklanan listeye göre zirvede Mercedes pilotu Lewis Hamilton bulunurken, son sırada ise Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi yer aldı.Yeni sezonda Aston Martin için yarışacak Sebastian Vettel, Red Bull'un yıldızı Max Verstappen ve Ferrari'nin geleceği olarak görülen Charles Leclerc'in maaşları ise şaşırttı.€ 500,000€ 750,000€ 750,000€ 750,000€ 1.000.000€ 1.500.000€ 1.500.000€ 2.000.000€ 2.000.000€ 2.000.000€ 4.000.000€ 4.000.000€ 4.500.000€ 6.000.000€ 9.000.000€ 9.000.000€ 16.000.000€ 20.000.000€ 35.000.000€ 47.000.000