Son Dakika | Florya'daki tokat krizinde yeni perde! "Tokat var, görüntü var ama yayın yok..."

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ‘BÜYÜKLERİMİZ’ İÇİN TAMAMEN DUYGUSAL BİR KARAR TFF’den yapılan açıklama aynen şöyle: “TFF Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirlerini uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.” Peki el alem tribünlerin yüzde 20’sini, 30’unu açarken bizde neden sadece localar? Hiç düşündünüz mü? Acaba şu Covid-19 meretinin zenginlere bulaşma oranının düşük olmasından mı? Farzı mahal 40 bin kişilik tribünlerin yüzde 20’lik kısmına 8 bin taraftar almak yerine, stadın dar bir alanına 800 kişiyi sıkıştırmak niye? Dünyada benzer bir örneği var mı? Yok. Böyle bir ‘açılım’ dünyada ilk olacak.UEFA’nın stat kapasitesinin yüzde 30’una kadar müsaade ettiği ve birçok ülkede bu ve buna yakın oranda seyirci alındığı noktada işi localarla sınırlandırmak... Enteresan ve garip fikir. Açıklamaya göre fikir; TFF, kulüpler ve Bilim Kurulu’nun ortak kararı. Ama gerçekler pek öyle değil gibi...