Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu! Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...
Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda favori çıktığı mücadelede çeyrek finalde Güney Kore'ye yenilirken maç sonu yaşananlar yürekleri burktu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.
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ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTIK
Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız maça çok iyi başlarken ilk seti 25-17 hanesine yazdırdı.
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MOMENTUM KORE'YE GEÇTİ
Ancak sonraki süreç Türkiye için kabus gibiydi. İkinci seti kaybeden Sultanlar, üçüncü seti de 28-26 ile rakibine verince momentum bir anda rakibe geçti.
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2-2 GELDİ AMA...
Buna karşın toparlanan Filenin Sultanları 2-2'yi yakalasa da final setinde rakibine mağlup olarak Tokyo 2020'ye veda etti.
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KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK
Eda Erdem Dündar, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.
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MAÇIN ARDINDAN NELER OLDU?
Turnuva boyunca büyük mücadele örneği gösteren, dünya devlerine kafa tutup galibiyetler elde eden milli takımımız, karşılaşmanın bitimiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.
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Oyuncular mağlubiyetin şokunu üzerlerinden atamadı.
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KORELİLER DE İNANAMADI
Güney Koreli oyuncuların büyük sevinç yaşadığı o anlarda oyuncularımız saha kenarında büyük üzüntü yaşadı.
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PARKEYİ TERK ETMEDİLER
Gözyaşlarına hakim olamayan Filenin Sultanları uzunca bir süre parkeyi terk etmedi.
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GUİDETTİ: İYİ OYNAMADIK
Antrenör Guidetti maçın ardından oyuncularını teselli ederken, "Gereken şekilde iyi oynamadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Bu seviyede bu hatalar kabul edilemiyor." dedi.