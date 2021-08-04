Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu! Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...

KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK Eda Erdem Dündar, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.