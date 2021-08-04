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GeriFutbol Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu! Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 07:41 | 

Son Dakika: Filenin Sultanları inanamadı, gözyaşları sel oldu! Türkiye - Güney Kore maçının son puanının ardından...

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda favori çıktığı mücadelede çeyrek finalde Güney Kore'ye yenilirken maç sonu yaşananlar yürekleri burktu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

2ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTIK

ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTIK

Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız maça çok iyi başlarken ilk seti 25-17 hanesine yazdırdı.

3MOMENTUM KOREYE GEÇTİ

MOMENTUM KORE'YE GEÇTİ

Ancak sonraki süreç Türkiye için kabus gibiydi. İkinci seti kaybeden Sultanlar, üçüncü seti de 28-26 ile rakibine verince momentum bir anda rakibe geçti.

42-2 GELDİ AMA...

2-2 GELDİ AMA...

Buna karşın toparlanan Filenin Sultanları 2-2'yi yakalasa da final setinde rakibine mağlup olarak Tokyo 2020'ye veda etti.

5KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK

KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK

Eda Erdem Dündar, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.

6MAÇIN ARDINDAN NELER OLDU

MAÇIN ARDINDAN NELER OLDU?

Turnuva boyunca büyük mücadele örneği gösteren, dünya devlerine kafa tutup galibiyetler elde eden milli takımımız, karşılaşmanın bitimiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

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Oyuncular mağlubiyetin şokunu üzerlerinden atamadı.

8KORELİLER DE İNANAMADI

KORELİLER DE İNANAMADI

Güney Koreli oyuncuların büyük sevinç yaşadığı o anlarda oyuncularımız saha kenarında büyük üzüntü yaşadı.

9PARKEYİ TERK ETMEDİLER

PARKEYİ TERK ETMEDİLER

Gözyaşlarına hakim olamayan Filenin Sultanları uzunca bir süre parkeyi terk etmedi.

10GUİDETTİ: İYİ OYNAMADIK

GUİDETTİ: İYİ OYNAMADIK

Antrenör Guidetti maçın ardından oyuncularını teselli ederken, "Gereken şekilde iyi oynamadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Bu seviyede bu hatalar kabul edilemiyor." dedi.

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İşte Tokyo sabahına damga vuran o görüntüler...

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