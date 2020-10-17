Son Dakika | FIFA'dan Galatasaraylı yıldıza şok cevap! Resmi başvuru için yeni karar...
FIFA, Galatasaraylı futbolcuya hiç beklemediği bir cevap verdi...
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Galatasaraylı yıldıza FIFA'dan hiç beklemediği bir cevap geldi...
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Surinam asıllı ve Hollanda doğumlu bir futbolcu olan Donk, daha önce Hollanda genç milli takımlarının formasını giymişti.
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KURAL DEĞİŞMİŞTİ
Hollanda pasaportlu futbolcular daha önce Surinam Milli Takımı forması giyemiyordu. Ancak ülkede yapılan değişiklikle bunun önü açıldı. Surinam kökenli olan Hollandalı futbolcuların spor pasaportu sayesinde bundan böyle bu ülkenin milli takımında forma giyebilmelerinin önünü açmıştı...
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FIFA'YA BAŞVURDU
Bunun üzerine Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, Surinam forması giymek için FIFA'ya başvurdu.
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GEÇİŞ YAPANLAR DA OLDU...
Gerçekleşen değişikliğin ardından Amsterdam doğumlu Nigel Hasselbaink, ilk geçişi yapan isim olmuştu. Hollanda basını, Ryan Donk'un da Surinam için oynayacağını belirtmişti.
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VE FIFA'DAN YANIT...
Kadroya dahil edilmek üzere Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un da listede bulunduğu bazı isimler için başvuruda bulunan Surinam Milli Takımı'na FIFA'dan yanıt geldi.
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DONK'A RET
FIFA, Donk'un da içinde olduğu iki isim için ret yanıtı verirken, 8 futbolcunun talebine olumlu dönüş yaptı.
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Hollanda Devlet Kanalı NOS'un haberine göre Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (geen club) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) gibi isimler için yapılan başvuru kabul edildi.
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8 FUTBOLCU KABUL EDİLDİ
Ancak 8 futbolcuyu oynatabilmek için yaptığı başvuru kabul edilen Surinam'a, Galatasaraylı Ryan Donk için olumsuz yanıt geldi.
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Donk'un yanı sıra Seattle Sounders takımından Leerdam için yapılan başvuru da FIFA tarafından reddedildi.
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NEDENİ BELLİ DEĞİL
Geri çevrilme gerekçesinin henüz net olmadığı, Surinam'ın bunun için açıklama beklediği belirtildi.
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34 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın U21 takımında forma giymişti.