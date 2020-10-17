Son Dakika | FIFA'dan Galatasaraylı yıldıza şok cevap! Resmi başvuru için yeni karar...

KURAL DEĞİŞMİŞTİ Hollanda pasaportlu futbolcular daha önce Surinam Milli Takımı forması giyemiyordu. Ancak ülkede yapılan değişiklikle bunun önü açıldı. Surinam kökenli olan Hollandalı futbolcuların spor pasaportu sayesinde bundan böyle bu ülkenin milli takımında forma giyebilmelerinin önünü açmıştı...