Son Dakika | FIFA ve Bilim Kurulu'ndan corona virüsü açıklaması! Ve yayıncı kuruluş...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı durma noktasına getirirken FIFA Evelina Christillin, kritik toplantı sonrası sürpriz planı duyurdu. Ayrıca Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'nın Başkanı Gerald Haug da normale dönüşün aşıya bağlı olduğunu açıkladı. Öte yandan bir sıcak gelişme de Süper Lig'den... İşte yayıncı kuruluşun çok konuşulacak kararı...
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FIFA yöneticisi Evelina Christillin, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili konuştu ve kritik toplantının tarihini açıklarken, sürpriz lig planını duyurdu. Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşunun kararı ise işleri değiştiriyor.
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SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ
"Sağlık ve güvenlik önceliklidir. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm ligler sezonu tamamlamak istiyor ancak kimse hükümetleri, yerel yetkililerin dediklerinin dışına çıkma amacında değil."
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"İdmanlara devam etme konusu da yerel yetkililere bırakılmış durumda. Belli bir tarihte herkes başlayacak ancak tüm Avrupa'da aynı dönemde başlamasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz."
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22 NİSAN ÇOK KRİTİK
"22 Nisan tarihinde, Avrupa'daki 55 ülke federasyonu temsilcileriyle birlikte bir video konferans yapılacak. Orada alınacak kararları tüm federasyonlara ileteceğiz. Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak."
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"Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek."
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ALMAN BİLİM KURULU: 6 AY UZATILABİLİR
Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'nın Başkanı Gerald Haug, futbolun seyircisiz oynanma sürecinin 6 aya kadar uzayabileceğini söyledi.
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Ajansspor'un haberine göre ise; ARD Televizyonuna konuşan Haug "Bu virüs aşı bulunduğunda ancak bitirilecek. O zamana kadar statlara gitmemek daha akıllıca" dedi.
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Klima araştırmacısı bilim insanı, bu görüşlerinin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunun da altını çizdi. Leopoldina Bilim Akademisi pazartesi günü şu andaki kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili bir rapor yayınlayarak önerilerden bulunmuştu. Başbakan Angela Merkel de raporun atılacak adımlar için çok önemli bir yol gösterici olduğunu belirtmişti.
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Yarın yapılacak Merkel-Eyalet başbakanları toplantısın da bu rapor ve Robert Koch Enstitüsü'nün son verileri değerlendirilecek.
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır Süper Lig’e ara verilmesi ve ne zaman başlayacağının da belli olmaması, kulüplerin içinde bulunduğu mali darboğazı daha da derinleştirdi. Maçların oynanmamasının yol açtığı zararı tespit etmek için bir çalışma grubu kuran Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ekiplerinin son bir ayda, yıllık gelirlerinin ortalama yüzde 30’unu kaybettiğini açıkladı.
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600 MİLYON LİRA
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mart ayında oynanmış üç haftanın da parasını vermeyen Digitürk’ün, nisan, mayıs ve haziran aylarında kulüplere toplam 600 milyon lira ödemesi gerekiyor.
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KULÜPLER KÖŞEYE SIKIŞTI
Bir aydır maç günü gelirlerinden mahrum olan kulüpler, yayıncıdan gelmesi gereken para da kesilince iyice köşeye sıkıştı.
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ORTA YOL BULUNMAZSA FIFA ÇÖZECEK
Bu konuda ortak hareket etme kararı alan kulüpler, futbolcu ve teknik adamlara ödemelerini ligler başladıktan sonra yapma kararı aldı. Kulüpleri bekleyen bir diğer sorun ise, yapılacak maaş indirimi görüşmelerinde anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı. Eğer orta yol bulunamazsa anlaşmazlık uluslararası platforma taşınacak ve sorunu FIFA çözecek.
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Çetin: Yayıncı iyi niyetli değil
Yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme krizi konusunda ilk ciddi tepki Denizlispor Başkanı Ali Çetin’den geldi. Çetin, “Digitürk’ün ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında destek olmaları gerekirken, tam tersi kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık. Doları 5,80’e sabitlemiştik. Şu anda doların durumu belli ve buradan yüzde 25’lik kaybımız var. Onların yaptığı nankörlük. Bunlar mart ayında oynanmış 3 maçın parasını da vermediler. Yayıncı kuruluşun gözden geçirilmesini istiyoruz. Türk futbolu ve tüm kulüpler, beIN Sports’tan büyük” diye konuştu.