Son Dakika | FIFA ve Bilim Kurulu'ndan corona virüsü açıklaması! Ve yayıncı kuruluş...

Çetin: Yayıncı iyi niyetli değil Yayıncı kuruluşla yaşanan ödeme krizi konusunda ilk ciddi tepki Denizlispor Başkanı Ali Çetin’den geldi. Çetin, “Digitürk’ün ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında destek olmaları gerekirken, tam tersi kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık. Doları 5,80’e sabitlemiştik. Şu anda doların durumu belli ve buradan yüzde 25’lik kaybımız var. Onların yaptığı nankörlük. Bunlar mart ayında oynanmış 3 maçın parasını da vermediler. Yayıncı kuruluşun gözden geçirilmesini istiyoruz. Türk futbolu ve tüm kulüpler, beIN Sports’tan büyük” diye konuştu.