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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 11:21,

Son Dakika | Fernando Muslera ilk kez konuştu! "Size yalan söylemeyeceğim..."

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Fernando Muslera, o anları ilk kez anlattı.

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1Spor Arena Dış Haberler
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Spor Arena Dış Haberler

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

2MAÇA DEVAM EDEMEDİ
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MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı.

3İKİ FARKLI KIRIK TESPİT EDİLDİ
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İKİ FARKLI KIRIK TESPİT EDİLDİ

Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

46-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
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6-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

5AMELİYAT BUGÜN
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AMELİYAT BUGÜN

Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan bugün ameliyat oluyor.

6ACI TESADÜF
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ACI TESADÜF

Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.

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8URUGUAYDA GÜNDEM MUSLERA
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URUGUAY'DA GÜNDEM MUSLERA

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın sakatlığı ülkesi Uruguay'da da geniş yer bulmuştu.

92 YIL TEHLİKESİ
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2 YIL TEHLİKESİ

Ülkenin önemli gazetelerinen El Obsevardor, "Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 şampiyonluğu bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir." diyerek sakatlığın etkilerinin 2 yıl sürebileceğine işaret etmişti.

10RADYOYA BAĞLANDI
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RADYOYA BAĞLANDI

Uruguaylı eldiven, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ülkesinde yayın yapan radyolardan Tuya y Mía'ya bağlandı ve tatsız gecenin aradından ilk kez konuşarak sessizliğini bozdu.

11TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ
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TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ

Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, kendini emin ellerde hissettiğini ancak yine de operasyonun süresiyle ilgili biraz da olsa korktuğunu itiraf etti.

12EMİN ELLERDEYİM
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"EMİN ELLERDEYİM"

"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'deki sağlık sistemi ve Galatasaray'ın medikal ekibi muhteşem. Ama size yalan söylemeyeceğim, biraz korkuyorum. Yaklaşık 2 saat sürecek bir operasyon."

13KULÜBÜM YALNIZ BIRAKMIYOR
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"KULÜBÜM YALNIZ BIRAKMIYOR"

"Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olduğunda erken sahalara dönebilirim. Eşim evde. Böylesine bir zamanda hastanede olmaması gerektiğini düşündük. Kulübüm beni hastanede yalnız bırakmıyor zaten."

14HAREKETİ KASITLI DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ
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"HAREKETİ KASITLI DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ"

"Bakıldığı zaman Milan Skoda'nın hareketinin kasıtlı olmadığı görülüyor. Bulduğu ilk fırsatta beni telefonla aradı ve özür diledi. Ayrıca bununla ilgili paylaşım da yaptı. Casillas, Mondragon, Oscar Cordoba, De Gea ve Carini de geçmiş olsun dileklerini ilettiler."

15BENİ EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY...
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"BENİ EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY..."

"Beni en çok kızdıran şey, pozisyon ofsayttı ve oynatılmasına gerek yoktu. Fakat ancak yeni VAR düzenlemesine göre ilgili pozisyon neticelenene kadar beklemek gerekiyor. Her maç yaşanan bir durum."

16TEDAVİ AŞAMALARINI ANLATTI
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TEDAVİ AŞAMALARINI ANLATTI

"Ameliyatın ardından ayağım birkaç hafta alçıda kalacak ve devamında özel bir ayakkabı giyeceğim. Bu sürecin amacı ise adım adım hareket kabiliyetimi geri kazanabilmek."

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