Son Dakika | Fernando Muslera ilk kez konuştu! "Size yalan söylemeyeceğim..."

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
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MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı.
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İKİ FARKLI KIRIK TESPİT EDİLDİ
Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
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6-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.
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AMELİYAT BUGÜN
Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan bugün ameliyat oluyor.
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ACI TESADÜF
Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.
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URUGUAY'DA GÜNDEM MUSLERA
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın sakatlığı ülkesi Uruguay'da da geniş yer bulmuştu.
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2 YIL TEHLİKESİ
Ülkenin önemli gazetelerinen El Obsevardor, "Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı! Türkiye'de 12 şampiyonluğu bulunan Muslera'nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir." diyerek sakatlığın etkilerinin 2 yıl sürebileceğine işaret etmişti.
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RADYOYA BAĞLANDI
Uruguaylı eldiven, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ülkesinde yayın yapan radyolardan Tuya y Mía'ya bağlandı ve tatsız gecenin aradından ilk kez konuşarak sessizliğini bozdu.
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TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE ÖVGÜ
Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, kendini emin ellerde hissettiğini ancak yine de operasyonun süresiyle ilgili biraz da olsa korktuğunu itiraf etti.
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"EMİN ELLERDEYİM"
"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'deki sağlık sistemi ve Galatasaray'ın medikal ekibi muhteşem. Ama size yalan söylemeyeceğim, biraz korkuyorum. Yaklaşık 2 saat sürecek bir operasyon."
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"KULÜBÜM YALNIZ BIRAKMIYOR"
"Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olduğunda erken sahalara dönebilirim. Eşim evde. Böylesine bir zamanda hastanede olmaması gerektiğini düşündük. Kulübüm beni hastanede yalnız bırakmıyor zaten."
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"HAREKETİ KASITLI DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ"
"Bakıldığı zaman Milan Skoda'nın hareketinin kasıtlı olmadığı görülüyor. Bulduğu ilk fırsatta beni telefonla aradı ve özür diledi. Ayrıca bununla ilgili paylaşım da yaptı. Casillas, Mondragon, Oscar Cordoba, De Gea ve Carini de geçmiş olsun dileklerini ilettiler."
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"BENİ EN ÇOK KIZDIRAN ŞEY..."
"Beni en çok kızdıran şey, pozisyon ofsayttı ve oynatılmasına gerek yoktu. Fakat ancak yeni VAR düzenlemesine göre ilgili pozisyon neticelenene kadar beklemek gerekiyor. Her maç yaşanan bir durum."
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TEDAVİ AŞAMALARINI ANLATTI
"Ameliyatın ardından ayağım birkaç hafta alçıda kalacak ve devamında özel bir ayakkabı giyeceğim. Bu sürecin amacı ise adım adım hareket kabiliyetimi geri kazanabilmek."