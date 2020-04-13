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Futbol
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 21:09,

Son Dakika | Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör önerisi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe, corona virüsü salgınına karşın teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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Koronavirüs(corona virüs) gündemi dünyada olduğu gibi Süper Lig'e etki etti. Takımlar şimdiden gelecek planı yapmaya başladı.

2SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Ersun Yanal’ın istifasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertliler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

4İLK ADAYLAR BELİRLENMİŞTİ

İLK ADAYLAR BELİRLENMİŞTİ

Fenerbahçe'de Hüseyin Eroğlu, Erol Bulut, Laurent Blanc, Mircea Lucescu, Marcelino ve Eusebio gibi isimlerin adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

5ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy konu hakkında "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

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Corona virüsü sebebiyle henüz bir teknik adamla anlaşmaya varmadığı belirtilen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

7CANLI YAYINDA ÖNERİ

CANLI YAYINDA ÖNERİ

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Ajansspor İnstagram hesabı üzerinden sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Can Arat'ın Ajansspor Fenerbahçe Muhabiri Barış Şehirlioğlu ile yaptığı canlı yayına yorumlarıyla katkıda bulundu.

8EN MODERNİ ABDULLAH AVCI

EN MODERNİ ABDULLAH AVCI

Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerinde bulunarak mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe yönetimi daha önce Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraftarın tepki göstermesiyle vazgeçmişti.

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Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta yaptığı resmi açıklamada "Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

11AVCININ BEŞİKTAŞ KARİYERİ

AVCI'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Abdullah Avcı, sezon başında anlaştığı Beşiktaş'ın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

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