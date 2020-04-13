Son Dakika | Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör önerisi! Canlı yayında açıkladı
Fenerbahçe, corona virüsü salgınına karşın teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs(corona virüs) gündemi dünyada olduğu gibi Süper Lig'e etki etti. Takımlar şimdiden gelecek planı yapmaya başladı.
2
SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR
Ersun Yanal’ın istifasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
3
Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertliler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
4
İLK ADAYLAR BELİRLENMİŞTİ
Fenerbahçe'de Hüseyin Eroğlu, Erol Bulut, Laurent Blanc, Mircea Lucescu, Marcelino ve Eusebio gibi isimlerin adaylar arasında olduğu belirtiliyor.
5
ÖZSOY AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy konu hakkında "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Fenerbahçe’ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok." ifadelerini kullanmıştı.
6
Corona virüsü sebebiyle henüz bir teknik adamla anlaşmaya varmadığı belirtilen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.
7
CANLI YAYINDA ÖNERİ
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, Ajansspor İnstagram hesabı üzerinden sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Can Arat'ın Ajansspor Fenerbahçe Muhabiri Barış Şehirlioğlu ile yaptığı canlı yayına yorumlarıyla katkıda bulundu.
8
EN MODERNİ ABDULLAH AVCI
Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerinde bulunarak mesaj gönderdi.
9
Fenerbahçe yönetimi daha önce Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraftarın tepki göstermesiyle vazgeçmişti.
10
Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta yaptığı resmi açıklamada "Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
11
AVCI'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Abdullah Avcı, sezon başında anlaştığı Beşiktaş'ın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.