Son Dakika | Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör önerisi! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta yaptığı resmi açıklamada "Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." ifadeleri kullanıldı.