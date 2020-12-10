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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Eljif Elmas piyangosu! 23.6 milyon...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 12:05 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Eljif Elmas piyangosu! 23.6 milyon...

Fenerbahçe’nin sezon başında 17.5 milyon Euro’ya İtalyan ekibi Lazio’ya sattığı Vedat Muriç’ten para akmaya ediyor. Öte yandan Eljif Elmas cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte o rakam...

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1FENERBAHÇEYE ÇİFTE PİYANGO
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FENERBAHÇE'YE ÇİFTE PİYANGO

Sarı-Lacivertliler, Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’i sezon başında 17.5 milyon Euro (166.2 milyon TL) gibi yüksek bir bedelle Lazio’ya satmıştı.

2HARCAMA LİMİTLERİNİ RAHATLATTI
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HARCAMA LİMİTLERİNİ RAHATLATTI

Başarılı oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olsa da bu satış Fenerbahçe’yi ekonomik anlamda fazlasıyla rahatlatmış, harcama limitlerinin de yükselmesini sağlamıştı.

3BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
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BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Vedat Muriqi için İtalya’da işler iyi gitmiyor. Önce koronavirüse yakalanan, ardından sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin uzağında kaldı.

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FENERBAHÇE'YE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Vedat Muriqi sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Kosovalı oyuncu, performans olarak sıkıntılı bir dönemden geçse de Fenerbahçe’ye para kazandırmaya devam ediyor.

520 YIL SONRA BİR İLK
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20 YIL SONRA BİR İLK

Lazio, önceki akşam Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başardı.

6GOL ATAMADI AMA...
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GOL ATAMADI AMA...

Vedat Muriqi, 6 karşılaşmanın 4’ünde sahaya çıkarken toplamda 125 dakika süre aldı ve hiç skor katkısı yapmadı.

79.5 MİLYONLUK BONUS
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9.5 MİLYONLUK BONUS

Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bu başarısı sonrası, sözleşmede yer alan madde gereğince 1 milyon Euro (9.5 milyon TL) daha kazandı.

8ELJIF ELMAS DA KAZANDIRABİLİR
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ELJIF ELMAS DA KAZANDIRABİLİR

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde İtalya’dan bir gelir daha elde edebilir.

916 MİLYONA SATILDI
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16 MİLYONA SATILDI

Eljif Elmas, geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Napoli’ye satılmıştı.

1014 MİLYON BONUS İHTİMALİ
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14 MİLYON BONUS İHTİMALİ

Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Makedon yıldızı başka bir takıma sattığında, anlaşılan rakama bağlı olarak Fenerbahçe 1.5 milyon Euro’yu (14.2 milyon TL) geçmeyecek şekilde bundan pay alacak.

11TOPLAM BONUS 23.6 MİLYON OLABİLİR
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TOPLAM BONUS 23.6 MİLYON OLABİLİR

Son dönemde çıkan haberlere göre Leeds United, 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro (237.5 milyon TL) teklif etti.

12RET KARARI
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RET KARARI

Napoli ise bu rakamı çok düşük bularak reddetti.

13DEVLER PEŞİNDE...
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DEVLER PEŞİNDE...

İtalyan basınına göre Leeds’in yanı sıra Dortmund ve Leipzig ile Benfica, Elmas’ı yakından takip ediyor. (Fanatik)

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