Son Dakika | Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Eljif Elmas piyangosu! 23.6 milyon...
Fenerbahçe’nin sezon başında 17.5 milyon Euro’ya İtalyan ekibi Lazio’ya sattığı Vedat Muriç’ten para akmaya ediyor. Öte yandan Eljif Elmas cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte o rakam...
FENERBAHÇE'YE ÇİFTE PİYANGO
Sarı-Lacivertliler, Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’i sezon başında 17.5 milyon Euro (166.2 milyon TL) gibi yüksek bir bedelle Lazio’ya satmıştı.
BEKLENTİLERİN UZAĞINDA
Vedat Muriqi için İtalya’da işler iyi gitmiyor. Önce koronavirüse yakalanan, ardından sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin uzağında kaldı.
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