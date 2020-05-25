Son Dakika | Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İrfan Can Kahveci, Avrupa yolunda...

Oyunun iki yönünde de katkı sağlamayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, belki her şeyi kusursuz yapamıyor ama en azından yapabiliyor. İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.