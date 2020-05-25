Son Dakika | Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İrfan Can Kahveci, Avrupa yolunda...
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarfettiği Başakşehir'in Milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan flaş bir teklif aldı.
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Başakşehir'de Abdullah Avcı ile birlikte yükselişe geçen ve bu sezon takımın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başaran İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'nin yakın ilgisi var.
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Milli yıldızın transferi için yoğun çaba veriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, yeni teknik adam arayışlarının yanı sıra futbolcu transferleriyle de yakında ilgileniyor.
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Emre Belözoğlu liderliğindeki Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehirli yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladığı bile iddia edilmişti.
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Hatta futbolcular bile transferin bitmesine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi, sosyal medyada İrfan Can'a ''İrfan, Fenerbahçe'ye ne zaman geliyorsun?'' sorusunu yöneltmiş, genç futbolcu ise gülümseyerek cevap vermişti.
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Fenerbahçe taraftarlarının da çok istediği İrfan Can Kahveci için sarı lacivertli takımı üzen bir haber geldi.
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İspanyol basınında yer alan habere göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Sevilla, Türk futbolcuya talip oldu.
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MONCHI ÇOK İSTİYOR
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile görüşmelerinde önemli bir yol kaydetti.
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TEKLİF 12 MİLYON EURO
Sevilla'nın 12 milyon euro bonservis bedeli üzerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, küçük pürüzler üzerinde pazarlıkların ise sürdüğü ifade edildi.
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BANEGA YERİNE...
İspanyol ekibinin, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonunda ayrılacak Ever Banega'nın yerine düşündüğü ve oyuncunun özellikleri ile de Arjantinlinin boşluğunu çok iyi dolduracağı vurgulandı.
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Çorum'da doğan İrfan Can, Ankara'da büyüdü ve Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra 2017'de kanat oyuncusu olarak geldiği Başakşehir'de, Abdullah Avcı'nın eğitiminden geçerek "modern bir orta saha"ya dönüşmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu kaydedilmişti.
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Oyunun iki yönünde de katkı sağlamayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, belki her şeyi kusursuz yapamıyor ama en azından yapabiliyor. İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.